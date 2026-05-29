Thaïlande : que sait-on de THIM, la nouvelle appli pour les voyageurs annoncée pour octobre 2026 ? - Photo Appli ios
La Thaïlande poursuit la numérisation de ses procédures d'entrée sur le territoire.
Selon plusieurs médias asiatiques, dont The Straits Times, le Bureau thaïlandais de l'immigration prépare le déploiement de THIM (Thailand Immigration Management System), une nouvelle application mobile destinée à simplifier et accélérer les formalités d'arrivée des voyageurs internationaux.
Présentée lors de l'AWS Summit Bangkok 2026, l'application doit permettre aux voyageurs de renseigner leurs informations avant leur arrivée, grâce notamment à la lecture automatisée des passeports et à la création d'un profil numérique réutilisable. Selon The Straits Times, THIM s'inscrit dans la continuité du système TDAC (Thailand Digital Arrival Card), devenu obligatoire pour les visiteurs étrangers.
« L’application THIM vient compléter le portail TDAC qui ne disposait pas, jusque-là, de version application mobile. Elle servirait à optimiser les procédures d'immigration en Thaïlande », explique également Nicolas Lepage, responsable commercial et communication d'Action-Visas.
Selon plusieurs médias asiatiques, dont The Straits Times, le Bureau thaïlandais de l'immigration prépare le déploiement de THIM (Thailand Immigration Management System), une nouvelle application mobile destinée à simplifier et accélérer les formalités d'arrivée des voyageurs internationaux.
Présentée lors de l'AWS Summit Bangkok 2026, l'application doit permettre aux voyageurs de renseigner leurs informations avant leur arrivée, grâce notamment à la lecture automatisée des passeports et à la création d'un profil numérique réutilisable. Selon The Straits Times, THIM s'inscrit dans la continuité du système TDAC (Thailand Digital Arrival Card), devenu obligatoire pour les visiteurs étrangers.
« L’application THIM vient compléter le portail TDAC qui ne disposait pas, jusque-là, de version application mobile. Elle servirait à optimiser les procédures d'immigration en Thaïlande », explique également Nicolas Lepage, responsable commercial et communication d'Action-Visas.
L'application THIM déjà disponible sur Androïd et iOS
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L'application est d'ores et déjà disponible sur les boutiques iOS et Android du Bureau thaïlandais de l'immigration. Les descriptions publiées sur ces plateformes mettent en avant la gestion des cartes d'arrivée numériques, l'enregistrement des voyageurs ainsi que la réception de notifications liées au voyage.
Pour l'heure, les autorités thaïlandaises n'ont toutefois pas publié de calendrier détaillé concernant son déploiement. Plusieurs médias locaux évoquent néanmoins une phase expérimentale à compter du 1er octobre 2026.
À ce stade, aucune communication officielle ne laisse entendre que le portail web TDAC disparaîtra au profit de l'application mobile. Les observateurs s'attendent plutôt à une coexistence des deux canaux afin de laisser aux voyageurs le choix entre une démarche en ligne classique et une utilisation via smartphone.
Pour l'heure, les autorités thaïlandaises n'ont toutefois pas publié de calendrier détaillé concernant son déploiement. Plusieurs médias locaux évoquent néanmoins une phase expérimentale à compter du 1er octobre 2026.
À ce stade, aucune communication officielle ne laisse entendre que le portail web TDAC disparaîtra au profit de l'application mobile. Les observateurs s'attendent plutôt à une coexistence des deux canaux afin de laisser aux voyageurs le choix entre une démarche en ligne classique et une utilisation via smartphone.