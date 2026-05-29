Thaïlande : que sait-on de THIM, la nouvelle appli pour les voyageurs annoncée pour octobre 2026 ?

L'appli viendrait compléter le dispositif TDAC

Selon plusieurs médias asiatiques, la Thaïlande prépare le lancement expérimental de THIM, une nouvelle application mobile pour les voyageurs Prévue à partir du 1er octobre 2026, elle viendrait compléter le dispositif TDAC pour fluidifier les procédures d’entrée sur le territoire.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 29 Mai 2026 à 14:24

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