PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

Si nous ne devions n’en citer que 2, nous parlerions de Kuoni et de Swan Hellenic. Avec Emmanuel Foiry, pas moins de 3 décennies de succès, marquées par l’affrètement massif des emblématiques « Croisières du Soleil de minuit ». Et depuis cette année, une confiance renouvelée à travers la présence dans ses brochures des navires Swan Hellenic. PLEIN CAP a su répondre aux distributeurs les plus exigeants par des produits de niche « 5 étoiles flottants ».



La commercialisation sur le marché français des bateaux Swan Hellenic qui lui a été confiée est le fruit de rapports humains et techniques au plus haut niveau. Elle est le résultat d’un maillage relationnel tissé depuis le début des années 2000 entre Andrea Zito, aujourd’hui CEO de Swan Hellenic et les dirigeants de PLEIN CAP.



En 2 mots : fidélité et fiabilité.