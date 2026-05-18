PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

RAISON N°1 : UNE ÉQUIPE D’EXPERTSQue vous soyez un agent de voyages confirmé ou novice, c’est avec les mêmes dévouement et professionnalisme que l’un des membres de l’équipe s’occupera de vous si vous avez des questions ou des requêtes spécifiques. En effet, chez PLEIN CAP, il existe une véritable cohésion de groupe, point fort indéniable pour mener à bien des projets. Certains font partie de l’aventure depuis les débuts du Tour opérateur. Chacun a amené un vrai savoir-faire, des connaissances du terrain, des idées… et continue de le faire. Ils doivent leur longévité au fait qu’ensemble, ils ont su s’appuyer sur des atouts individuels, mutualisés puis mis au service de leurs clients, que ce soit vous ou un particulier.
En 2 mots : polyvalence et expérience.
RAISON N°2 : LA FORCE D’UN RÉSEAU DE PARTENARIATS HISTORIQUES
Si nous ne devions n’en citer que 2, nous parlerions de Kuoni et de Swan Hellenic. Avec Emmanuel Foiry, pas moins de 3 décennies de succès, marquées par l’affrètement massif des emblématiques « Croisières du Soleil de minuit ». Et depuis cette année, une confiance renouvelée à travers la présence dans ses brochures des navires Swan Hellenic. PLEIN CAP a su répondre aux distributeurs les plus exigeants par des produits de niche « 5 étoiles flottants ».
La commercialisation sur le marché français des bateaux Swan Hellenic qui lui a été confiée est le fruit de rapports humains et techniques au plus haut niveau. Elle est le résultat d’un maillage relationnel tissé depuis le début des années 2000 entre Andrea Zito, aujourd’hui CEO de Swan Hellenic et les dirigeants de PLEIN CAP.
En 2 mots : fidélité et fiabilité.
La commercialisation sur le marché français des bateaux Swan Hellenic qui lui a été confiée est le fruit de rapports humains et techniques au plus haut niveau. Elle est le résultat d’un maillage relationnel tissé depuis le début des années 2000 entre Andrea Zito, aujourd’hui CEO de Swan Hellenic et les dirigeants de PLEIN CAP.
En 2 mots : fidélité et fiabilité.
RAISON N°3 : UNE EXPERTISE CULTURELLE
Véritable signature, l’ingénierie culturelle de PLEIN CAP est très loin de se limiter à l’organisation logistique. En effet, pour chaque croisière, escapade ou voyage en train…, le Tour Opérateur s’appuie sur un réseau de conférenciers de haut vol et compte parmi ses fidèles, des historiens, journalistes ou encore glaciologues tous passionnés. Ils ne se contentent pas de délivrer des connaissances. Leur présence est l’assurance d’une immersion totale préalable aux escales permettant de comprendre les enjeux historiques, politiques ou encore environnementaux des régions traversées. Ces partages d’horizon se font dans un encadrement francophone dédié, même si l’affrètement est international.
En 2 mots : partage et savoir.
En 2 mots : partage et savoir.
RAISON N°4 : LA PLURALITÉ DES OFFRES
La force de PLEIN CAP réside dans sa capacité à se réinventer sans trahir son ADN. Si sa réputation n’est plus à faire sur des destinations maritimes à l’image de la Baltique ou des fjords norvégiens, afin de constamment surprendre sa clientèle, le Tour Opérateur se positionne sur le voyage « cousu main » sous toutes ses formes. Aussi, la palette des produits se développe, offrant toujours plus d’opportunités d’évasion. Citons :
- l’expédition de luxe et l’exotisme au Groenland comme au Brésil avec les croisières Swan Hellenic ;
-les épopées ferroviaires avec des trains d’anthologie ;
- les escapades et courts séjours qui permettent de découvrir une capitale ou une région en quelques jours.
En 2 mots : sérénité et diversité.
- l’expédition de luxe et l’exotisme au Groenland comme au Brésil avec les croisières Swan Hellenic ;
-les épopées ferroviaires avec des trains d’anthologie ;
- les escapades et courts séjours qui permettent de découvrir une capitale ou une région en quelques jours.
En 2 mots : sérénité et diversité.
QUELQUES IDÉES DE DÉPART
2026 et 2027 ne feront pas exception à la règle. Des produits à la fois hautement culturels, encadrés par des partenaires qualifiés vous transporteront dans des aventures aussi passionnantes qu’éclectiques. Et pour vous en donner un aperçu, n’hésitez pas à consulter les programmes et interroger PLEIN CAP sur :
Antarctique, le continent blanc
À partir de 10 990 euros (excursions incluses) - du 21 février au 4 mars 2027 (12 J / 11 N)
Swan Hellenic réinvente la croisière d’exploration avec un concept de navire-boutique ultramoderne. Pour celle-ci, le SH Vega navigue au plus près des glaciers millénaires de l’hémisphère Sud, sur les traces des pionniers. Une immersion brute dans la démesure des glaces, visant l’excellence et le raffinement à chaque instant. C’est l’alliance unique d’une technologie de pointe pour l’exploration et d’un luxe confidentiel, parfait pour une clientèle en quête de splendeur à l’état pur.
À partir de 10 990 euros (excursions incluses) - du 21 février au 4 mars 2027 (12 J / 11 N)
Swan Hellenic réinvente la croisière d’exploration avec un concept de navire-boutique ultramoderne. Pour celle-ci, le SH Vega navigue au plus près des glaciers millénaires de l’hémisphère Sud, sur les traces des pionniers. Une immersion brute dans la démesure des glaces, visant l’excellence et le raffinement à chaque instant. C’est l’alliance unique d’une technologie de pointe pour l’exploration et d’un luxe confidentiel, parfait pour une clientèle en quête de splendeur à l’état pur.
Du charme de Bahia aux lumières de Rio
À partir de 5990 euros (8 excursions incluses) - du 24 octobre au 2 novembre 2026 (10 J / 9 N)
Même navire-boutique d’exception, mais destination aux antipodes. Pour cette collaboration PLEIN CAP x SWAN HELLENIC, le SH Vega voguera de Salvador de Bahia aux lagunes d’Itacaré, en passant par la baie mythique de Rio. Un voyage enivrant au cœur de l’identité singulière du Brésil avec la possibilité d’une extension d’une nuit à Salvador de Bahia ou d’une journée à Rio.
À partir de 5990 euros (8 excursions incluses) - du 24 octobre au 2 novembre 2026 (10 J / 9 N)
Même navire-boutique d’exception, mais destination aux antipodes. Pour cette collaboration PLEIN CAP x SWAN HELLENIC, le SH Vega voguera de Salvador de Bahia aux lagunes d’Itacaré, en passant par la baie mythique de Rio. Un voyage enivrant au cœur de l’identité singulière du Brésil avec la possibilité d’une extension d’une nuit à Salvador de Bahia ou d’une journée à Rio.
Perles de la Baltique
À partir de 4090 euros (excursions non incluses) - du 22 septembre au 4 octobre 2026 (13 J / 12 N)
C’est le produit de référence PLEIN CAP, pour revivre l’Âge d’Or des cités hanséatiques. Cette croisière permet de découvrir d’innombrables trésors classés au patrimoine mondial de l’UNESCO tout en profitant du confort du MS Hamburg. Au programme, de superbes navigations et des visites culturelles à travers 7 pays : la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Finlande, la Suède et le Danemark.
À partir de 4090 euros (excursions non incluses) - du 22 septembre au 4 octobre 2026 (13 J / 12 N)
C’est le produit de référence PLEIN CAP, pour revivre l’Âge d’Or des cités hanséatiques. Cette croisière permet de découvrir d’innombrables trésors classés au patrimoine mondial de l’UNESCO tout en profitant du confort du MS Hamburg. Au programme, de superbes navigations et des visites culturelles à travers 7 pays : la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Finlande, la Suède et le Danemark.
Odyssée méditerranéenne
À partir de 2440 euros (excursions non incluses) - du 23 octobre au 1er novembre 2026 (10 J / 9 N)
Si parmi vos clients vous avez des passionnés d’art et d’histoire, proposez-leur l’une des dernières cabines disponibles pour ce superbe itinéraire au départ de Nice. PLEIN CAP a affrété la moitié du MS Hamburg, une équipe d’animations et d’encadrement ainsi que 2 conférenciers dédiés encadreront les passagers français. Les excursions seront elles aussi privatisées en totale francophonie. Idéal pour découvrir grands volcans, sites archéologiques et trésors classés au patrimoine de l’UNESCO. Possibilité de prolonger son séjour à Istanbul.
À partir de 2440 euros (excursions non incluses) - du 23 octobre au 1er novembre 2026 (10 J / 9 N)
Si parmi vos clients vous avez des passionnés d’art et d’histoire, proposez-leur l’une des dernières cabines disponibles pour ce superbe itinéraire au départ de Nice. PLEIN CAP a affrété la moitié du MS Hamburg, une équipe d’animations et d’encadrement ainsi que 2 conférenciers dédiés encadreront les passagers français. Les excursions seront elles aussi privatisées en totale francophonie. Idéal pour découvrir grands volcans, sites archéologiques et trésors classés au patrimoine de l’UNESCO. Possibilité de prolonger son séjour à Istanbul.
Rivages méditerranéens
À partir de 2450 euros (excursions non incluses) - du 16 au 23 octobre 2026 (8 J / 7 N)
La douceur automnale se prêtera à merveille pour la découverte de joyaux culturels chargés d’Histoire de la Méditerranée occidentale. À bord du MS Hamburg, la clientèle est européenne, mais pour les participants PLEIN CAP, l’encadrement se fera par un conférencier dédié et leurs excursions seront privatisées et en totale francophonie. Difficile de résister à un itinéraire aussi enchanteur : Baléares, Sardaigne, Corse et bien sûr les ports italiens de Civitavecchia et de Portoferraio.
À partir de 2450 euros (excursions non incluses) - du 16 au 23 octobre 2026 (8 J / 7 N)
La douceur automnale se prêtera à merveille pour la découverte de joyaux culturels chargés d’Histoire de la Méditerranée occidentale. À bord du MS Hamburg, la clientèle est européenne, mais pour les participants PLEIN CAP, l’encadrement se fera par un conférencier dédié et leurs excursions seront privatisées et en totale francophonie. Difficile de résister à un itinéraire aussi enchanteur : Baléares, Sardaigne, Corse et bien sûr les ports italiens de Civitavecchia et de Portoferraio.
Flâneries suisses en trains panoramiques
À partir de 3090 euros (excursions incluses) - du 21 au 26 septembre 2026 (6 J / 5 N)
Grâce à ce produit qui s’inscrit dans la diversification de l’offre PLEIN CAP, les voyageurs en prendront plein les yeux. Au programme, la découverte de la Suisse par le moyen de locomotion local par excellence : le train. Ou plutôt les trains. À bord du Glacier Express, du Bernina Express ou bien du Golden Pass Panoramique, des paysages d’une rare beauté défileront : sommets des Alpes, gorges du Rhin, Montreux, Lucerne, château de Chillon… Un petit pays au riche patrimoine les attend.
À partir de 3090 euros (excursions incluses) - du 21 au 26 septembre 2026 (6 J / 5 N)
Grâce à ce produit qui s’inscrit dans la diversification de l’offre PLEIN CAP, les voyageurs en prendront plein les yeux. Au programme, la découverte de la Suisse par le moyen de locomotion local par excellence : le train. Ou plutôt les trains. À bord du Glacier Express, du Bernina Express ou bien du Golden Pass Panoramique, des paysages d’une rare beauté défileront : sommets des Alpes, gorges du Rhin, Montreux, Lucerne, château de Chillon… Un petit pays au riche patrimoine les attend.
Renseignements, demande de brochures et réservations
PLEIN CAP
© Magali Ledentu
© Magali Ledentu
Magali Ledentu, une expérience dans le maritime de plus de 26 ans.
251, route de la Colle – 06270 Villeneuve-Loubet
Email : info@plein-cap.com
Téléphone : 04 93 20 21 20
Site web : www.plein-cap.com