"The Power of Travel 2050"

Sophie a 38 ans, elle vit à Lyon, elle a 2 enfants. Elle rêve du Brésil depuis plusieurs années.Ce lundi soir, allongée sur son canapé après avoir couché les enfants, elle prend son téléphone et tape "voyage Brésil famille février" dans Google. Elle n'a aucune intention de réserver ce soir. Elle veut juste commencer à voir, à sentir, à imaginer.Elle explore. Elle regarde des vidéos YouTube sur Rio et l'Amazonie, lit des blogs de familles voyageuses, accumule des références. Elle élargit son univers de considération sans encore comparer ni choisir. C'est ici que: si votre agence publie des contenus experts sur le Brésil en famille, Sophie peut vous trouver avant même d'avoir pensé à chercher une agence. C'estSes requêtes changent de nature. "Voyage Brésil famille" est devenu "circuit Brésil 15 jours Rio Iguazu Amazonie" puis "agence voyage spécialiste Brésil famille". Elle compare des itinéraires, élimine des options, affine ses critères. Elle évalue.entre en jeu : diffusant automatiquement vos annonces sur toutes les surfaces Google, Search, YouTube, Gmail, Maps, Discover et Display, il suit Sophie dans ses déplacements entre les plateformes et maintient votre présence à chaque étape de sa réflexion. C'estElle cherche des preuves. "Avis agence voyage Brésil famille", "témoignages circuit Brésil enfants". Elle lit vos avis Google, consulte votre page Trustpilot, ouvre votre page À propos. Elle veut savoir à qui elle va confier deux semaines de vie familiale et 12 000 euros de budget. Selon l'étude "Decoding Decisions" (Google / The Behavioural Architects, 31 000 acheteurs réels),, la preuve sociale en tête. Vossont à ce stade aussi importants que vos annonces. C'estElle tape votre nom exact dans Google. Elle vous connaît déjà, d'une façon ou d'une autre.capte cette intention finale avec précision : c'est, le plus directement lié à la réservation. Et si elle avait rempli un formulaire sans finaliser lors d'une visite précédente,peut avoir contribué à la faire revenir. C'est, publié en janvier 2026 par Google et Alvarez & Marsal sur la base de milliards de requêtes, documente ce cycle :Selon les données Google Consumer Insights, le voyageur consulte en moyenneavant de prendre contact avec un prestataire. Un prospect doit être exposé au message d'une marque au moins 7 fois avant de prendre une décision d'achat (Braithwaite Communications, 2025).Entre la semaine 1 et la semaine 8, Sophie a croisé plusieurs agences. Certaines n'étaient présentes qu'au moment de la décision finale. D'autres avaienttout au long de ses 60 jours de réflexion. Et c'est précisément vers ces agences-là qu'elle a envoyé sa demande de devis.5 leviers permettent de construire cette présence, sans tout démarrer simultanément :, au rythme de votre croissance.