La vraie question pour une agence de voyages en 2026 : êtes-vous présent à chaque étape du parcours de votre prospect, ou seulement à la dernière ? - DepositPhotos.com, Y-Boychenko
Votre voyageur passe par Google, tôt ou tard. La plateforme représente plus de 93% des recherches en ligne en France (StatCounter, 2025) et traite environ 14 milliards de requêtes par jour dans le monde (SparkToro, 2025).
Mais réduire Google à un moteur de recherche en 2026, c'est sous-estimer considérablement ce à quoi vous avez affaire.
Sophie cherche son voyage au Brésil sur Google Search, mais elle regarde aussi des vidéos d'inspiration sur YouTube, elle consulte des itinéraires sur Google Maps, elle tombe sur des contenus dans son fil Discover entre deux sessions de recherche, et elle reçoit des emails dans Gmail.
Google est un écosystème complet de points de contact, chacun correspondant à une étape différente du parcours de décision d'un voyageur.
Les plateformes d'IA conversationnelle, malgré le bruit médiatique qu'elles génèrent, représentaient 0,16% du trafic internet total en France en 2025 (SE Ranking, 2025).
OpenAI prévoit 14 milliards de dollars de pertes en 2026 malgré 13 milliards de revenus, aucun format publicitaire n'existe dans ces outils à ce jour, et les AI Overviews ne sont pas déployés en France.
Google, lui, est profitable et garde l'internaute dans son écosystème. Sophie utilise peut-être ChatGPT en semaine 1 pour s'inspirer. En semaine 6, quand elle cherche une agence fiable, elle revient sur Google.
Google évolue cependant. Les requêtes courtes de 1 à 2 mots, qui représentaient 42% des recherches en janvier 2025, sont tombées à 31% en juin (Kartic Ahuja, 2025).
Là où un voyageur tapait "circuit Brésil" en 2018, il tape aujourd'hui "circuit Brésil famille 2 enfants 15 jours février". Pour une agence dont les campagnes ciblent uniquement des mots-clés génériques, c'est une part croissante de la demande qualifiée qui lui échappe chaque mois.
Mais réduire Google à un moteur de recherche en 2026, c'est sous-estimer considérablement ce à quoi vous avez affaire.
Sophie cherche son voyage au Brésil sur Google Search, mais elle regarde aussi des vidéos d'inspiration sur YouTube, elle consulte des itinéraires sur Google Maps, elle tombe sur des contenus dans son fil Discover entre deux sessions de recherche, et elle reçoit des emails dans Gmail.
Google est un écosystème complet de points de contact, chacun correspondant à une étape différente du parcours de décision d'un voyageur.
Les plateformes d'IA conversationnelle, malgré le bruit médiatique qu'elles génèrent, représentaient 0,16% du trafic internet total en France en 2025 (SE Ranking, 2025).
OpenAI prévoit 14 milliards de dollars de pertes en 2026 malgré 13 milliards de revenus, aucun format publicitaire n'existe dans ces outils à ce jour, et les AI Overviews ne sont pas déployés en France.
Google, lui, est profitable et garde l'internaute dans son écosystème. Sophie utilise peut-être ChatGPT en semaine 1 pour s'inspirer. En semaine 6, quand elle cherche une agence fiable, elle revient sur Google.
Google évolue cependant. Les requêtes courtes de 1 à 2 mots, qui représentaient 42% des recherches en janvier 2025, sont tombées à 31% en juin (Kartic Ahuja, 2025).
Là où un voyageur tapait "circuit Brésil" en 2018, il tape aujourd'hui "circuit Brésil famille 2 enfants 15 jours février". Pour une agence dont les campagnes ciblent uniquement des mots-clés génériques, c'est une part croissante de la demande qualifiée qui lui échappe chaque mois.
Le parcours réel d'un voyageur : Sophie veut voyager au Brésil
Sophie a 38 ans, elle vit à Lyon, elle a 2 enfants. Elle rêve du Brésil depuis plusieurs années.
Ce lundi soir, allongée sur son canapé après avoir couché les enfants, elle prend son téléphone et tape "voyage Brésil famille février" dans Google. Elle n'a aucune intention de réserver ce soir. Elle veut juste commencer à voir, à sentir, à imaginer.
Semaine 1. Elle explore. Elle regarde des vidéos YouTube sur Rio et l'Amazonie, lit des blogs de familles voyageuses, accumule des références. Elle élargit son univers de considération sans encore comparer ni choisir. C'est ici que le SEO joue son rôle : si votre agence publie des contenus experts sur le Brésil en famille, Sophie peut vous trouver avant même d'avoir pensé à chercher une agence. C'est le levier de la découverte.
Semaine 3. Ses requêtes changent de nature. "Voyage Brésil famille" est devenu "circuit Brésil 15 jours Rio Iguazu Amazonie" puis "agence voyage spécialiste Brésil famille". Elle compare des itinéraires, élimine des options, affine ses critères. Elle évalue. Google Performance Max entre en jeu : diffusant automatiquement vos annonces sur toutes les surfaces Google, Search, YouTube, Gmail, Maps, Discover et Display, il suit Sophie dans ses déplacements entre les plateformes et maintient votre présence à chaque étape de sa réflexion. C'est le levier de la couverture et de la répétition.
Semaine 6. Elle cherche des preuves. "Avis agence voyage Brésil famille", "témoignages circuit Brésil enfants". Elle lit vos avis Google, consulte votre page Trustpilot, ouvre votre page À propos. Elle veut savoir à qui elle va confier deux semaines de vie familiale et 12 000 euros de budget. Selon l'étude "Decoding Decisions" (Google / The Behavioural Architects, 31 000 acheteurs réels), 70% des décisions d'achat sont influencées par des facteurs autres que le prix, la preuve sociale en tête. Vos avis clients sont à ce stade aussi importants que vos annonces. C'est le levier de la réassurance.
Semaine 8. Elle tape votre nom exact dans Google. Elle vous connaît déjà, d'une façon ou d'une autre. Google Search capte cette intention finale avec précision : c'est le levier de la décision, le plus directement lié à la réservation. Et si elle avait rempli un formulaire sans finaliser lors d'une visite précédente, un email bien ciblé peut avoir contribué à la faire revenir. C'est le levier de la relation dans le temps.
"The Power of Travel 2050", publié en janvier 2026 par Google et Alvarez & Marsal sur la base de milliards de requêtes, documente ce cycle : 60 à 90 jours entre la première recherche et la réservation finale pour les circuits à forte valeur.
Selon les données Google Consumer Insights, le voyageur consulte en moyenne 38 sources digitales avant de prendre contact avec un prestataire. Un prospect doit être exposé au message d'une marque au moins 7 fois avant de prendre une décision d'achat (Braithwaite Communications, 2025).
Entre la semaine 1 et la semaine 8, Sophie a croisé plusieurs agences. Certaines n'étaient présentes qu'au moment de la décision finale. D'autres avaient semé des points de contact tout au long de ses 60 jours de réflexion. Et c'est précisément vers ces agences-là qu'elle a envoyé sa demande de devis.
5 leviers permettent de construire cette présence, sans tout démarrer simultanément : Google Search et les avis clients d'abord, Performance Max, SEO et email ensuite, au rythme de votre croissance.
Ce lundi soir, allongée sur son canapé après avoir couché les enfants, elle prend son téléphone et tape "voyage Brésil famille février" dans Google. Elle n'a aucune intention de réserver ce soir. Elle veut juste commencer à voir, à sentir, à imaginer.
Semaine 1. Elle explore. Elle regarde des vidéos YouTube sur Rio et l'Amazonie, lit des blogs de familles voyageuses, accumule des références. Elle élargit son univers de considération sans encore comparer ni choisir. C'est ici que le SEO joue son rôle : si votre agence publie des contenus experts sur le Brésil en famille, Sophie peut vous trouver avant même d'avoir pensé à chercher une agence. C'est le levier de la découverte.
Semaine 3. Ses requêtes changent de nature. "Voyage Brésil famille" est devenu "circuit Brésil 15 jours Rio Iguazu Amazonie" puis "agence voyage spécialiste Brésil famille". Elle compare des itinéraires, élimine des options, affine ses critères. Elle évalue. Google Performance Max entre en jeu : diffusant automatiquement vos annonces sur toutes les surfaces Google, Search, YouTube, Gmail, Maps, Discover et Display, il suit Sophie dans ses déplacements entre les plateformes et maintient votre présence à chaque étape de sa réflexion. C'est le levier de la couverture et de la répétition.
Semaine 6. Elle cherche des preuves. "Avis agence voyage Brésil famille", "témoignages circuit Brésil enfants". Elle lit vos avis Google, consulte votre page Trustpilot, ouvre votre page À propos. Elle veut savoir à qui elle va confier deux semaines de vie familiale et 12 000 euros de budget. Selon l'étude "Decoding Decisions" (Google / The Behavioural Architects, 31 000 acheteurs réels), 70% des décisions d'achat sont influencées par des facteurs autres que le prix, la preuve sociale en tête. Vos avis clients sont à ce stade aussi importants que vos annonces. C'est le levier de la réassurance.
Semaine 8. Elle tape votre nom exact dans Google. Elle vous connaît déjà, d'une façon ou d'une autre. Google Search capte cette intention finale avec précision : c'est le levier de la décision, le plus directement lié à la réservation. Et si elle avait rempli un formulaire sans finaliser lors d'une visite précédente, un email bien ciblé peut avoir contribué à la faire revenir. C'est le levier de la relation dans le temps.
"The Power of Travel 2050", publié en janvier 2026 par Google et Alvarez & Marsal sur la base de milliards de requêtes, documente ce cycle : 60 à 90 jours entre la première recherche et la réservation finale pour les circuits à forte valeur.
Selon les données Google Consumer Insights, le voyageur consulte en moyenne 38 sources digitales avant de prendre contact avec un prestataire. Un prospect doit être exposé au message d'une marque au moins 7 fois avant de prendre une décision d'achat (Braithwaite Communications, 2025).
Entre la semaine 1 et la semaine 8, Sophie a croisé plusieurs agences. Certaines n'étaient présentes qu'au moment de la décision finale. D'autres avaient semé des points de contact tout au long de ses 60 jours de réflexion. Et c'est précisément vers ces agences-là qu'elle a envoyé sa demande de devis.
5 leviers permettent de construire cette présence, sans tout démarrer simultanément : Google Search et les avis clients d'abord, Performance Max, SEO et email ensuite, au rythme de votre croissance.
Ce que les comportements de 2026 annoncent pour 2027 et au-delà
Les évolutions documentées dans cet article dessinent une trajectoire claire. Voici ce qu'une agence de voyages devrait anticiper dès maintenant :
1. Le tracking et la data sont devenus des fondations, pas des options. Avec la fin progressive des cookies tiers, les agences qui ont constitué une base de données clients solide, emails, comportements sur site, historiques de réservation, disposeront d'un avantage durable sur leurs concurrents. Un dispositif de mesure fiable est le prérequis de toute décision publicitaire sérieuse.
2. Les agents IA vont entrer dans la planification de voyage. Google et d'autres développent des assistants capables de concevoir un itinéraire complet à partir de préférences exprimées. Les agences bien référencées, bien notées et bien documentées sur leurs destinations seront celles que ces agents recommanderont en premier. Pour autant, aucun algorithme ne remplacera le jugement d'un conseiller voyage expérimenté, sa capacité à détecter ce qu'un client ne sait pas encore formuler, ni la garantie juridique et l'accompagnement humain qu'offre une agence immatriculée en cas d'imprévu. L'IA aide à découvrir. L'agence protège, conseille et rassure.
3. La personnalisation des annonces va s'accélérer. Google dispose de données comportementales très granulaires. Les agences qui alimentent correctement leurs campagnes avec leurs propres données clients obtiendront des ciblages de plus en plus précis, et des coûts d'acquisition mécaniquement plus bas.
4. Le cycle de décision se raccourcira pour les marques fortes. Les voyageurs expérimentés décident plus vite quand ils font confiance. Une agence avec une marque claire, des avis solides et une expertise de destination visible n'a pas besoin de 60 jours pour convaincre Sophie. Elle en a besoin de 20.
5. La vidéo et l'UGC ("User Generated Content" ou "contenu généré par les utilisateurs") vont devenir des leviers d'acquisition à part entière. YouTube Shorts et les formats vidéo immersifs progressent dans les comportements de recherche et d'inspiration. Au-delà des formats, ce sont les récits authentiques de voyageurs qui feront la différence : un client qui partage son expérience au Brésil en vidéo, en story, en avis détaillé, vaut davantage que n'importe quelle annonce produite en studio.
6. Le vrai avantage concurrentiel d'une agence de voyages reste l'humain. Un bon service, une offre bien construite, une expérience personnalisée et la capacité à la faire rayonner par ceux qui l'ont vécue : c'est là que se joue la fidélisation et le bouche-à-oreille digital. Robert Cialdini l'a démontré avec la preuve sociale, Dale Carnegie avec l'art de créer des relations durables : les êtres humains décident par l'émotion avant de justifier par la raison. Le voyage est une expérience 100% émotionnelle. Les agences qui réussissent à faire parler leurs voyageurs, à collecter de l'UGC, à transformer chaque client satisfait en ambassadeur, construisent quelque chose qu'aucun algorithme ne peut acheter.
Lire aussi : Agences de voyages : combien investir sur Google Ads pour acquérir un client en 2026 ?
1. Le tracking et la data sont devenus des fondations, pas des options. Avec la fin progressive des cookies tiers, les agences qui ont constitué une base de données clients solide, emails, comportements sur site, historiques de réservation, disposeront d'un avantage durable sur leurs concurrents. Un dispositif de mesure fiable est le prérequis de toute décision publicitaire sérieuse.
2. Les agents IA vont entrer dans la planification de voyage. Google et d'autres développent des assistants capables de concevoir un itinéraire complet à partir de préférences exprimées. Les agences bien référencées, bien notées et bien documentées sur leurs destinations seront celles que ces agents recommanderont en premier. Pour autant, aucun algorithme ne remplacera le jugement d'un conseiller voyage expérimenté, sa capacité à détecter ce qu'un client ne sait pas encore formuler, ni la garantie juridique et l'accompagnement humain qu'offre une agence immatriculée en cas d'imprévu. L'IA aide à découvrir. L'agence protège, conseille et rassure.
3. La personnalisation des annonces va s'accélérer. Google dispose de données comportementales très granulaires. Les agences qui alimentent correctement leurs campagnes avec leurs propres données clients obtiendront des ciblages de plus en plus précis, et des coûts d'acquisition mécaniquement plus bas.
4. Le cycle de décision se raccourcira pour les marques fortes. Les voyageurs expérimentés décident plus vite quand ils font confiance. Une agence avec une marque claire, des avis solides et une expertise de destination visible n'a pas besoin de 60 jours pour convaincre Sophie. Elle en a besoin de 20.
5. La vidéo et l'UGC ("User Generated Content" ou "contenu généré par les utilisateurs") vont devenir des leviers d'acquisition à part entière. YouTube Shorts et les formats vidéo immersifs progressent dans les comportements de recherche et d'inspiration. Au-delà des formats, ce sont les récits authentiques de voyageurs qui feront la différence : un client qui partage son expérience au Brésil en vidéo, en story, en avis détaillé, vaut davantage que n'importe quelle annonce produite en studio.
6. Le vrai avantage concurrentiel d'une agence de voyages reste l'humain. Un bon service, une offre bien construite, une expérience personnalisée et la capacité à la faire rayonner par ceux qui l'ont vécue : c'est là que se joue la fidélisation et le bouche-à-oreille digital. Robert Cialdini l'a démontré avec la preuve sociale, Dale Carnegie avec l'art de créer des relations durables : les êtres humains décident par l'émotion avant de justifier par la raison. Le voyage est une expérience 100% émotionnelle. Les agences qui réussissent à faire parler leurs voyageurs, à collecter de l'UGC, à transformer chaque client satisfait en ambassadeur, construisent quelque chose qu'aucun algorithme ne peut acheter.
Lire aussi : Agences de voyages : combien investir sur Google Ads pour acquérir un client en 2026 ?
En bref
- Google représente plus de 93% des recherches en ligne en France et traite environ 14 milliards de requêtes par jour dans le monde.
- Les habitudes de recherche de vos prospects ont profondément évolué : les requêtes sont plus longues, plus précises, et le parcours d'un voyageur avant sa demande de devis s'étale désormais sur 60 à 90 jours et plusieurs canaux.
- Les outils d'IA conversationnelle font beaucoup parler d'eux, mais représentent encore 0,16% du trafic internet total en France (SE Ranking, 2025).
- Les fondamentaux de Google Ads tiennent.
- La vraie question pour une agence de voyages en 2026 : êtes-vous présent à chaque étape du parcours de votre prospect, ou seulement à la dernière ?
- Les habitudes de recherche de vos prospects ont profondément évolué : les requêtes sont plus longues, plus précises, et le parcours d'un voyageur avant sa demande de devis s'étale désormais sur 60 à 90 jours et plusieurs canaux.
- Les outils d'IA conversationnelle font beaucoup parler d'eux, mais représentent encore 0,16% du trafic internet total en France (SE Ranking, 2025).
- Les fondamentaux de Google Ads tiennent.
- La vraie question pour une agence de voyages en 2026 : êtes-vous présent à chaque étape du parcours de votre prospect, ou seulement à la dernière ?
Sources
1. StatCounter - Part de marché des moteurs de recherche en France, 2025
2. SparkToro - Volume de requêtes Google vs plateformes IA, 2025
3. Kartic Ahuja - Google Search Statistics, évolution des requêtes courtes, 2025
4. Google / Alvarez & Marsal - The Power of Travel 2050, janvier 2026
5. Google Consumer Insights - 38 sources digitales consultées avant contact prestataire
6. SE Ranking - Trafic des plateformes IA en France vs recherche organique, 2025
7. Promptfacile - Pertes OpenAI 2026
8. Google / The Behavioural Architects - Decoding Decisions : Marketing in the Messy Middle, 2023
9. Braithwaite Communications - La règle des 7 contacts, 2025
2. SparkToro - Volume de requêtes Google vs plateformes IA, 2025
3. Kartic Ahuja - Google Search Statistics, évolution des requêtes courtes, 2025
4. Google / Alvarez & Marsal - The Power of Travel 2050, janvier 2026
5. Google Consumer Insights - 38 sources digitales consultées avant contact prestataire
6. SE Ranking - Trafic des plateformes IA en France vs recherche organique, 2025
7. Promptfacile - Pertes OpenAI 2026
8. Google / The Behavioural Architects - Decoding Decisions : Marketing in the Messy Middle, 2023
9. Braithwaite Communications - La règle des 7 contacts, 2025
Adrien Houizot est consultant Google Ads spécialisé exclusivement dans le secteur du voyage et du tourisme depuis 8 ans.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Monsieur Travel Marketing.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Monsieur Travel Marketing.
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