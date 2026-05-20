Locations touristiques : l’Union européenne renforce les contrôles sur les annonces

Le règlement impose également de nouvelles obligations aux plateformes de réservation.



Celles-ci devront vérifier la fiabilité et l’exactitude des informations fournies par les hôtes et effectuer des contrôles aléatoires sur les annonces publiées.



Plusieurs pays, dont l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou la Grèce, disposent déjà d’un système national obligatoire d’enregistrement des locations touristiques.



En France, l’obligation dépend du type de logement et des communes concernées. Toutes les résidences secondaires proposées à la location doivent être enregistrées.