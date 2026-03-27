Directive sur les voyages à forfait : adoption finale du Conseil de l'UE

Bien que la directive révisée apporte un cadre plus clair et plus proportionné, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises de voyage comme pour les voyageurs, elle ne va pas assez loin pour répondre aux réalités des situations de crise.



La Commission européenne avait initialement pour objectif de tirer les enseignements des perturbations passées et de renforcer le cadre pour l’avenir. Malheureusement, cette ambition n’a été que partiellement réalisée."

"il est clair que le secteur a encore besoin de règles plus efficaces et plus adaptées en circonstances exceptionnelles."