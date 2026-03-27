Directive sur les voyages à forfait : adoption finale du Conseil de l'UE - Depositphotos.com Auteur rarrarorro
C'était la dernière étape formelle.
Le Conseil de l’Union européenne a adopté ce 30 mars 2026, la directive révisée sur les voyages à forfait. Dans un communiqué de presse, l'ECTAA, l’Association européenne des agents de voyages et des tour-opérateurs, s'est félicité de cette nouvelle étape.
ECTAA considère ce résultat comme "une avancée positive pour le secteur de la distribution de voyages et une amélioration significative du cadre juridique régissant les voyages organisés dans l’Union européenne.
Des règles plus claires et proportionnées sont essentielles pour garantir la sécurité juridique, une concurrence équitable et une application cohérente sur le marché intérieur."
Le Conseil de l’Union européenne a adopté ce 30 mars 2026, la directive révisée sur les voyages à forfait. Dans un communiqué de presse, l'ECTAA, l’Association européenne des agents de voyages et des tour-opérateurs, s'est félicité de cette nouvelle étape.
ECTAA considère ce résultat comme "une avancée positive pour le secteur de la distribution de voyages et une amélioration significative du cadre juridique régissant les voyages organisés dans l’Union européenne.
Des règles plus claires et proportionnées sont essentielles pour garantir la sécurité juridique, une concurrence équitable et une application cohérente sur le marché intérieur."
Besoin de règles plus efficaces en cas de circonstances exceptionnelles
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Cependant Eric Drésin, secrétaire général de l’ECTAA souligne : "Bien que la directive révisée apporte un cadre plus clair et plus proportionné, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises de voyage comme pour les voyageurs, elle ne va pas assez loin pour répondre aux réalités des situations de crise.
La Commission européenne avait initialement pour objectif de tirer les enseignements des perturbations passées et de renforcer le cadre pour l’avenir. Malheureusement, cette ambition n’a été que partiellement réalisée."
À la lumière de l’instabilité géopolitique récente et persistante au Moyen-Orient, ainsi que des conséquences opérationnelles qu’elle entraîne pour les tour-opérateurs, les agents de voyages et les voyageurs, "il est clair que le secteur a encore besoin de règles plus efficaces et plus adaptées en circonstances exceptionnelles."
Le texte devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les deux prochains mois. Les Etats Membres auront ensuite 28 mois pour transposer le texte dans leur législations nationales.
La Commission européenne avait initialement pour objectif de tirer les enseignements des perturbations passées et de renforcer le cadre pour l’avenir. Malheureusement, cette ambition n’a été que partiellement réalisée."
À la lumière de l’instabilité géopolitique récente et persistante au Moyen-Orient, ainsi que des conséquences opérationnelles qu’elle entraîne pour les tour-opérateurs, les agents de voyages et les voyageurs, "il est clair que le secteur a encore besoin de règles plus efficaces et plus adaptées en circonstances exceptionnelles."
Le texte devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les deux prochains mois. Les Etats Membres auront ensuite 28 mois pour transposer le texte dans leur législations nationales.