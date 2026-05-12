TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

L’hôtel aixois du groupe MGallery a entièrement repensé


Le Grand Hôtel Roi René Aix-en-Provence, MGallery Collection, a rouvert fin avril 2026 après douze mois de rénovation. Situé au cœur d’Aix-en-Provence, l’établissement 4 étoiles a entièrement repensé ses espaces autour d’une esthétique mêlant héritage provençal, design contemporain et inspirations méditerranéennes. Chambres, restaurant, bar, piscine et espaces communs ont été modernisés dans le cadre de cette transformation.


Rédigé par le Mercredi 13 Mai 2026 à 11:10

Le Grand Hôtel Roi René réouvre à Aix-en-Provence. Crédit photo : Grand Hôtel Roi René MGallery
Le Grand Hôtel Roi René réouvre à Aix-en-Provence. Crédit photo : Grand Hôtel Roi René MGallery
Exotismes
Le Grand Hôtel Roi René a rouvert à Aix-en-Provence après un an de travaux, fin avril 2026.

L’hôtel mise sur une nouvelle identité, mêlant matériaux nobles, artisanat et design contemporain.

La rénovation a été confiée à l’architecte d’intérieur Fabien Roque, qui a entièrement retravaillé le lobby, le restaurant, le bar et les espaces de réception.

L’établissement met notamment en avant un univers inspiré des couleurs provençales, avec des teintes terracotta, vert olive et beige, associées au bois massif, au marbre, au cuir et au velours.

L’hôtel accueille également plusieurs créations artistiques, dont un paravent en céramique signé Marie Levêque, installé dans les espaces communs.

Les extérieurs ont eux aussi été repensés autour d’un esprit "French Riviera", notamment au niveau de la piscine et des espaces de détente.

Grand Hôtel Roi René : 131 chambres rénovées et une nouvelle offre de restauration

Autres articles
Grand Hôtel Roi René : 131 chambres rénovées et une nouvelle offre de restauration - Crédit photo : Grand Hôtel Roi René MGallery
Grand Hôtel Roi René : 131 chambres rénovées et une nouvelle offre de restauration - Crédit photo : Grand Hôtel Roi René MGallery
L’établissement a également entièrement rénové ses 131 chambres, dont six suites et 17 chambres avec terrasse.

Les chambres privilégient désormais des espaces plus lumineux, avec une décoration inspirée de la Provence contemporaine et des matériaux comme le bois, la pierre et le lin. Certaines suites disposent de terrasses aménagées.

Le projet comprend aussi le lancement du restaurant AÏGA, nouveau concept de restauration méditerranéenne de l’hôtel. Ouvert au déjeuner comme au dîner, l’établissement propose une cuisine inspirée des saveurs provençales et du bassin méditerranéen, avec mezzés, plats à partager, poissons grillés et spécialités revisitées.

A lire : Quatre lieux à voir sans faute près d'Aix-en-Provence

Le calisson d’Aix, symbole historique de la ville, occupe également une place importante dans l’expérience culinaire proposée par l’hôtel.

Accessible en moins de trois heures depuis Paris en train, l’établissement dispose également d’un restaurant, d’un bar, d’une terrasse extérieure, d’une piscine de 14 mètres ainsi que de cinq salles de réunion.

Lu 308 fois

Tags : aix en provence, mgallery
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Nuku Hiva by Pearl Resorts, une immersion garantie dans l’âme des Marquises

Le Nuku Hiva by Pearl Resorts, une immersion garantie dans l’âme des Marquises
Connu dans le monde entier grâce au chanteur Jacques Brel, et avant lui, grâce au peintre Paul...
Dernière heure

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été

Tours International dévoile ses nouveaux circuits lors d’un webinaire

Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026

Brand News

Quartier Libre, des destinations proches, abordables et dépaysantes

Quartier Libre, des destinations proches, abordables et dépaysantes
Dans un marché du tourisme soumis aux aléas géopolitiques, Quartier Libre réaffirme sa mission :...
Les annonces

VERDIE VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Lyon 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages H/F - CDI - (Sélestat (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDD - (Chamalières (63))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Casablanca, bien plus qu’une escale business : une destination à vivre le temps d’un week-end

Casablanca, bien plus qu’une escale business : une destination à vivre le temps d’un week-end

IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel

IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel
Distribution

Distribution

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot
Partez en France

Partez en France

Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil

Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été

Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été
Production

Production

Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !

Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !
AirMaG

AirMaG

Madagascar Airlines nomme un DG, Thierry de Bailleul charge l'Etat malgache

Madagascar Airlines nomme un DG, Thierry de Bailleul charge l'Etat malgache
Transport

Transport

BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France

BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France
La Travel Tech

La Travel Tech

Air Europa et Accor partenaires sur leurs programmes de fidélité

Air Europa et Accor partenaires sur leurs programmes de fidélité
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation
HotelMaG

Hébergement

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond
Futuroscopie

Futuroscopie

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026

Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026

Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias