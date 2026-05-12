Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Le Grand Hôtel Roi René a rouvert à Aix-en-Provence après un an de travaux, fin avril 2026.
L’hôtel mise sur une nouvelle identité, mêlant matériaux nobles, artisanat et design contemporain.
La rénovation a été confiée à l’architecte d’intérieur Fabien Roque, qui a entièrement retravaillé le lobby, le restaurant, le bar et les espaces de réception.
L’établissement met notamment en avant un univers inspiré des couleurs provençales, avec des teintes terracotta, vert olive et beige, associées au bois massif, au marbre, au cuir et au velours.
L’hôtel accueille également plusieurs créations artistiques, dont un paravent en céramique signé Marie Levêque, installé dans les espaces communs.
Les extérieurs ont eux aussi été repensés autour d’un esprit "French Riviera", notamment au niveau de la piscine et des espaces de détente.
L’hôtel mise sur une nouvelle identité, mêlant matériaux nobles, artisanat et design contemporain.
La rénovation a été confiée à l’architecte d’intérieur Fabien Roque, qui a entièrement retravaillé le lobby, le restaurant, le bar et les espaces de réception.
L’établissement met notamment en avant un univers inspiré des couleurs provençales, avec des teintes terracotta, vert olive et beige, associées au bois massif, au marbre, au cuir et au velours.
L’hôtel accueille également plusieurs créations artistiques, dont un paravent en céramique signé Marie Levêque, installé dans les espaces communs.
Les extérieurs ont eux aussi été repensés autour d’un esprit "French Riviera", notamment au niveau de la piscine et des espaces de détente.
Grand Hôtel Roi René : 131 chambres rénovées et une nouvelle offre de restauration
Grand Hôtel Roi René : 131 chambres rénovées et une nouvelle offre de restauration - Crédit photo : Grand Hôtel Roi René MGallery
L’établissement a également entièrement rénové ses 131 chambres, dont six suites et 17 chambres avec terrasse.
Les chambres privilégient désormais des espaces plus lumineux, avec une décoration inspirée de la Provence contemporaine et des matériaux comme le bois, la pierre et le lin. Certaines suites disposent de terrasses aménagées.
Le projet comprend aussi le lancement du restaurant AÏGA, nouveau concept de restauration méditerranéenne de l’hôtel. Ouvert au déjeuner comme au dîner, l’établissement propose une cuisine inspirée des saveurs provençales et du bassin méditerranéen, avec mezzés, plats à partager, poissons grillés et spécialités revisitées.
A lire : Quatre lieux à voir sans faute près d'Aix-en-Provence
Le calisson d’Aix, symbole historique de la ville, occupe également une place importante dans l’expérience culinaire proposée par l’hôtel.
Accessible en moins de trois heures depuis Paris en train, l’établissement dispose également d’un restaurant, d’un bar, d’une terrasse extérieure, d’une piscine de 14 mètres ainsi que de cinq salles de réunion.
Les chambres privilégient désormais des espaces plus lumineux, avec une décoration inspirée de la Provence contemporaine et des matériaux comme le bois, la pierre et le lin. Certaines suites disposent de terrasses aménagées.
Le projet comprend aussi le lancement du restaurant AÏGA, nouveau concept de restauration méditerranéenne de l’hôtel. Ouvert au déjeuner comme au dîner, l’établissement propose une cuisine inspirée des saveurs provençales et du bassin méditerranéen, avec mezzés, plats à partager, poissons grillés et spécialités revisitées.
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Le calisson d’Aix, symbole historique de la ville, occupe également une place importante dans l’expérience culinaire proposée par l’hôtel.
Accessible en moins de trois heures depuis Paris en train, l’établissement dispose également d’un restaurant, d’un bar, d’une terrasse extérieure, d’une piscine de 14 mètres ainsi que de cinq salles de réunion.