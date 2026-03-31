Aix-en-Provence : coup d'envoi du DITEX 2026 !

Le DITEX 2026 se distingue par un format en trois cercles : les Acteurs du Changement apportent contenu et expertise, les Top Décideurs sont sélectionnés pour leurs capacités décisionnelles, et les Agents de Voyages participent à des ateliers et rencontres pratiques.



L’événement combine business, respiration et communauté, avec des temps de rencontre structurés, des activités bien-être et des moments de partage pour renforcer les relations dans le secteur.



Cette édition marque également le lancement du "Club Ditex", qui ambitionne de prolonger les échanges et les mises en relation tout au long de l’année.