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Aix-en-Provence : coup d'envoi du DITEX 2026 !

Une cinquantaine d’acteurs du changement attendus


Le DITEX 2026 ouvre ses portes ce mercredi 1er avril à Aix-en-Provence. Cette nouvelle édition, repensée par 360Sharing, mise sur un format sélectif et qualitatif, avec des rencontres ciblées entre acteurs du changement, top décideurs et agents de voyages.


Rédigé par le Mardi 31 Mars 2026 à 18:40

Le DITEX 2026 réunira une cinquantaine d’acteurs du changement, une centaine de top décideurs et 200 agents de voyages - Photo : DITEX - 360sharing
Le DITEX 2026 réunira une cinquantaine d’acteurs du changement, une centaine de top décideurs et 200 agents de voyages - Photo : DITEX - 360sharing
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Le DITEX 2026 ouvrira ses portes, mercredi 1er avril, à The Camp, à Aix-en-Provence.

Pour cette édition, 360Sharing, nouveau propriétaire de l’événement, a choisi de conserver le nom tout en repensant le format afin de favoriser des rencontres plus qualitatives et une expérience plus fluide pour les participants.

Francis Rosales, président de 360Sharing et directeur du DITEX, explique que l’objectif reste le même : "créer du lien et du business, mais dans un cadre plus sélectif et structuré."

À la veille de l’ouverture, une cinquantaine d’acteurs du changement, une centaine de top décideurs et 200 agents de voyages sont inscrits.

Si les chiffres sont légèrement en deçà des prévisions initiales, notamment en raison de la situation au Moyen-Orient, Francis Rosales estime que la dynamique reste très positive.

Business, échanges et communauté au cœur de la nouvelle édition

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Le DITEX 2026 se distingue par un format en trois cercles : les Acteurs du Changement apportent contenu et expertise, les Top Décideurs sont sélectionnés pour leurs capacités décisionnelles, et les Agents de Voyages participent à des ateliers et rencontres pratiques.

L’événement combine business, respiration et communauté, avec des temps de rencontre structurés, des activités bien-être et des moments de partage pour renforcer les relations dans le secteur.

Cette édition marque également le lancement du "Club Ditex", qui ambitionne de prolonger les échanges et les mises en relation tout au long de l’année.


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Tags : aix en provence, ditex, francis rosales
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