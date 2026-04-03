Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)

Le Ditex 2026 a rassemblé 48 "Acteurs du changement", 97 "Top Décideurs" et plus d'une centaine d'agences de voyages du Sud de la France à Aix-en-Provence - Photo : NP
Francis Rosales et les équipes de 360 Sharing peuvent souffler.
Le Ditex 2026 a refermé ses portes sur une note plus que positive.
Les avis sont unanimes (voir notre vidéo ci-dessous) quant au nouveau format de l’événement, qui a fait exploser les codes du salon traditionnel.
Exit les rendez-vous impersonnels à la chaîne où les chances d’aboutir à un deal sont infimes.
Cette année, le Ditex avait été divisé en deux temps : les premières 36 heures étaient dédiées à une sélection d'une centaine de Top Décideurs, parmi lesquels figuraient des agents de voyages triés sur le volet en provenance de toute la France ; tandis que la dernière journée était également ouverte aux agences de voyages, venues essentiellement du grand sud-est.
Le Ditex 2026 a refermé ses portes sur une note plus que positive.
Les avis sont unanimes (voir notre vidéo ci-dessous) quant au nouveau format de l’événement, qui a fait exploser les codes du salon traditionnel.
Exit les rendez-vous impersonnels à la chaîne où les chances d’aboutir à un deal sont infimes.
Cette année, le Ditex avait été divisé en deux temps : les premières 36 heures étaient dédiées à une sélection d'une centaine de Top Décideurs, parmi lesquels figuraient des agents de voyages triés sur le volet en provenance de toute la France ; tandis que la dernière journée était également ouverte aux agences de voyages, venues essentiellement du grand sud-est.
« Etre acteur et non plus visiteur »
Autres articles
-
Ditex : un nouveau format qui séduit des pros en quête de solutions !
-
Aix-en-Provence : coup d'envoi du DITEX 2026 !
-
DITEX 2026 : Francis Rosales explique pourquoi il change tout (et pourquoi c’est nécessaire)
-
DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
-
DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
La nouveauté ? Tout ce beau monde s’est retrouvé « enfermé » dans un même lieu, au milieu de la garrigue aixoise, alternant moments studieux et de détente, business et fun, cocktails et conférences inspirantes.
Mais son succès est aussi lié à la présence des décideurs le premier jour, très appréciée de la cinquantaine de partenaires - rebaptisés pour l’occasion « Acteurs du changement » - car plus à même de pouvoir faire du business.
« Nous avons rencontré des agences de voyages, mais surtout des décideurs et c’est une chance, c’est fondamental même de pouvoir rencontrer les bons interlocuteurs. J’encourage tous les tour-opérateurs à nous rejoindre sur la prochaine édition, parce que c’est vraiment le format idéal », témoigne Jean-Pol Leclercq, le directeur des ventes de Resaneo.
« Au départ, j'étais perplexe sur le principe de ce nouveau Ditex », explique, pour sa part, Ouafah Garreaud, responsable de l’agence Selectour Euro Atlas Voyages à La Croix-Valmer, dans le Golfe de Saint-Tropez.
Elle fait partie des distributeurs conviés dans le cadre du programme Top Décideurs, sur trois jours. « Je n’arrivais pas à comprendre le principe des Top Décideurs, des Acteurs du changement, etc. Mais la présentation des 50 partenaires en 1 minute de parole chacun, dès le premier jour, m’a donné envie d’approfondir les échanges.
Et puis, le fait d’être acteur et non plus visiteur, de se sentir entendu, va permettre un échange gagnant-gagnant sur le long terme ».
Mais son succès est aussi lié à la présence des décideurs le premier jour, très appréciée de la cinquantaine de partenaires - rebaptisés pour l’occasion « Acteurs du changement » - car plus à même de pouvoir faire du business.
« Nous avons rencontré des agences de voyages, mais surtout des décideurs et c’est une chance, c’est fondamental même de pouvoir rencontrer les bons interlocuteurs. J’encourage tous les tour-opérateurs à nous rejoindre sur la prochaine édition, parce que c’est vraiment le format idéal », témoigne Jean-Pol Leclercq, le directeur des ventes de Resaneo.
« Au départ, j'étais perplexe sur le principe de ce nouveau Ditex », explique, pour sa part, Ouafah Garreaud, responsable de l’agence Selectour Euro Atlas Voyages à La Croix-Valmer, dans le Golfe de Saint-Tropez.
Elle fait partie des distributeurs conviés dans le cadre du programme Top Décideurs, sur trois jours. « Je n’arrivais pas à comprendre le principe des Top Décideurs, des Acteurs du changement, etc. Mais la présentation des 50 partenaires en 1 minute de parole chacun, dès le premier jour, m’a donné envie d’approfondir les échanges.
Et puis, le fait d’être acteur et non plus visiteur, de se sentir entendu, va permettre un échange gagnant-gagnant sur le long terme ».
Pour les agents du Sud, une seule journée ne suffisait pas
Du côté de Trenitalia, transporteur officiel des participants au départ de Paris, le nouveau Ditex a permis de faire d’une pierre, deux coups. « Nous avons fait l’économie de beaucoup de salive, puisque nous avons pu faire découvrir en live notre produit, et c’est encore la meilleure façon de partager l’expérience », s’enthousiasme Laurent Boissee, responsable B2B de Trenitalia France.
S’il est encore trop tôt pour faire le bilan, ce dernier décrit « une édition prometteuse, alors que la demande pour la grande vitesse en France est en forte hausse ces dernières années ».
Un seul petit bémol nous a été signalé par les participants : le manque de temps sur les workshops.
En effet, les participants ont eu du mal à respecter le temps imparti par rendez-vous, décalant l’agenda des uns et des autres.
Pour les agents de voyages venus sur une seule journée, ce Ditex a laissé un petit goût de frustration. « C’était un peu court. J’ai organisé mon après-midi avec des rendez-vous toutes les demi-heures et j’ai dû sélectionner parce que je ne pouvais pas voir tout le monde », remarque Sandra Gentile, fondatrice de l’agence Choice Travel.
« Ce nouveau format apporte une proximité avec les agences et un temps de parole très concis pour pouvoir donner toutes les informations descendantes concernant notre entreprise et les informations remontantes dans le contexte actuel, estime, quant à lui, Stéphane Ralkos, directeur du développement de Parfums du Monde.
Le temps de parole est, certes, réduit, mais cela nous permet de voir un grand nombre d’agences de voyages ».
S’il est encore trop tôt pour faire le bilan, ce dernier décrit « une édition prometteuse, alors que la demande pour la grande vitesse en France est en forte hausse ces dernières années ».
Un seul petit bémol nous a été signalé par les participants : le manque de temps sur les workshops.
En effet, les participants ont eu du mal à respecter le temps imparti par rendez-vous, décalant l’agenda des uns et des autres.
Pour les agents de voyages venus sur une seule journée, ce Ditex a laissé un petit goût de frustration. « C’était un peu court. J’ai organisé mon après-midi avec des rendez-vous toutes les demi-heures et j’ai dû sélectionner parce que je ne pouvais pas voir tout le monde », remarque Sandra Gentile, fondatrice de l’agence Choice Travel.
« Ce nouveau format apporte une proximité avec les agences et un temps de parole très concis pour pouvoir donner toutes les informations descendantes concernant notre entreprise et les informations remontantes dans le contexte actuel, estime, quant à lui, Stéphane Ralkos, directeur du développement de Parfums du Monde.
Le temps de parole est, certes, réduit, mais cela nous permet de voir un grand nombre d’agences de voyages ».
« Un revival du Ditex »
Finalement, la formule sur trois jours semble avoir séduit davantage les participants, malgré le contexte économique et géopolitique actuel. Le besoin de rencontres et d’échanges étant le plus fort.
Le choix de conserver la date en mars apporte aussi une dynamique entre deux éditions de l’IFTM. « Nous sommes en milieu de saison, et avec l’actualité, cela nous permet de revoir des destinations européennes ou plus à l’Ouest - Etats-Unis, Canada - et de remettre à jour les contacts fournisseurs pour pouvoir encore orienter les ventes de l’été, puisqu’il n’est pas encore fait, et même générer les ventes de l’automne et de l’hiver prochain », ajoute Jean-Charles Franchomme, cadre commercial groupes et web pour Steam Evasion, et également Président-fondateur du CMDV et du HELPDESK.
Pour ce dernier, « nous sommes vraiment sur un revival du Ditex. Le cadre est sympa, tout est très bien organisé, on sent la qualité des rendez-vous avec un vrai retour sur investissement et de vrais échanges.
On en ressort grandi et j’espère que le format va perdurer et qu’on pourra se retrouver l’année prochaine », conclut-il.
Réponse dans quelques mois…
Le choix de conserver la date en mars apporte aussi une dynamique entre deux éditions de l’IFTM. « Nous sommes en milieu de saison, et avec l’actualité, cela nous permet de revoir des destinations européennes ou plus à l’Ouest - Etats-Unis, Canada - et de remettre à jour les contacts fournisseurs pour pouvoir encore orienter les ventes de l’été, puisqu’il n’est pas encore fait, et même générer les ventes de l’automne et de l’hiver prochain », ajoute Jean-Charles Franchomme, cadre commercial groupes et web pour Steam Evasion, et également Président-fondateur du CMDV et du HELPDESK.
Pour ce dernier, « nous sommes vraiment sur un revival du Ditex. Le cadre est sympa, tout est très bien organisé, on sent la qualité des rendez-vous avec un vrai retour sur investissement et de vrais échanges.
On en ressort grandi et j’espère que le format va perdurer et qu’on pourra se retrouver l’année prochaine », conclut-il.
Réponse dans quelques mois…
Premier bilan du Ditex : la réaction de Francis Rosales, président de 360Sharing et directeur du DITEX
TourMaG - Pourriez-vous, à chaud, nous dresser un premier bilan de cette nouvelle édition du Ditex ?
Francis Rosales : Alors évidemment, à chaud, je vais parler avec mon cœur. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais une en particulier : la joie.
La joie de voir ces « Acteurs du changement » et ces « Top décideurs » qui échangent et qui sont vraiment bousculés joyeusement et positivement par cette nouvelle formule, qui les invite à partager selon de multiples modalités de rencontre. Et avec une simplicité et une convivialité qui est propre à l'ADN de 360 sharing : celui de mettre l'humain au centre de la transformation, au centre des rencontres.
TourMaG - Pour cela, vous avez choisi de « casser les codes »…
Francis Rosales : C'est vrai que j’y suis allé un petit peu fort, mais c'était important.
Et je ne l'ai pas fait seul. Dans cette co-construction qui caractérise le nouveau Ditex, il y a eu bien sûr les Acteurs du changement et les Top décideurs qui se sont exprimés sur les anciennes versions. C'est le mélange entre ces attentes et ces besoins, saupoudrés de l'ADN de 360 sharing, qui a créé cette alchimie et qui a servi à ce nouveau contenu.
TourMaG - Les agences sont-elles elles venues en nombre ?
Francis Rosales : Nous avons eu une très belle surprise. Autant les Top décideurs venus de toute la France se sont engagés il y a 2 à 3 mois à venir - et ils sont venus -, autant il était très compliqué de parier sur la présence des agents de voyages, dans la situation qui est la leur.
Nous avions plus de 200 inscrits, et une bonne centaine ont répondu présent, alors qu’on sait très bien qu'elles sont occupées, malheureusement, à faire des reports, des annulations, etc. avec ce qu’il se passe au Moyen-Orient.
Nous leur avons dédié une journée, avec des formations le matin, des workshops l’après-midi, et une keynote inspirante sur la motivation faite par une personne extraordinaire : Aurélien Ducroz, skieur freerider et skipper et navigateur français.
Nous sommes très heureux pour celles et ceux qui ont réussi à se motiver et à venir, parce que le Ditex reste une rencontre, historiquement, pour les agents de voyages du sud de la France, et on ne souhaite pas en changer.
TourMaG - Le lieu participe aussi à ce changement, donnant l’impression d’être dans un village...
Francis Rosales : Effectivement, l'objectif était vraiment, en cassant les codes, d'offrir cette parenthèse immersive. Et pour l’accueillir, The Camp était le lieu tout indiqué, parce que tout se fait sur place. Impossible d'aller voir ailleurs.
On se rencontre les yeux dans les yeux, à tous les instants, entre les cours de yoga, le petit-déjeuner, les keynotes, les workshops, ou même les déjeuners. C'est vraiment une très belle façon de rentrer dans la compréhension, et je dirais la transformation, avec ce Ditex, à The Camp.
Francis Rosales : Alors évidemment, à chaud, je vais parler avec mon cœur. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, mais une en particulier : la joie.
La joie de voir ces « Acteurs du changement » et ces « Top décideurs » qui échangent et qui sont vraiment bousculés joyeusement et positivement par cette nouvelle formule, qui les invite à partager selon de multiples modalités de rencontre. Et avec une simplicité et une convivialité qui est propre à l'ADN de 360 sharing : celui de mettre l'humain au centre de la transformation, au centre des rencontres.
TourMaG - Pour cela, vous avez choisi de « casser les codes »…
Francis Rosales : C'est vrai que j’y suis allé un petit peu fort, mais c'était important.
Et je ne l'ai pas fait seul. Dans cette co-construction qui caractérise le nouveau Ditex, il y a eu bien sûr les Acteurs du changement et les Top décideurs qui se sont exprimés sur les anciennes versions. C'est le mélange entre ces attentes et ces besoins, saupoudrés de l'ADN de 360 sharing, qui a créé cette alchimie et qui a servi à ce nouveau contenu.
TourMaG - Les agences sont-elles elles venues en nombre ?
Francis Rosales : Nous avons eu une très belle surprise. Autant les Top décideurs venus de toute la France se sont engagés il y a 2 à 3 mois à venir - et ils sont venus -, autant il était très compliqué de parier sur la présence des agents de voyages, dans la situation qui est la leur.
Nous avions plus de 200 inscrits, et une bonne centaine ont répondu présent, alors qu’on sait très bien qu'elles sont occupées, malheureusement, à faire des reports, des annulations, etc. avec ce qu’il se passe au Moyen-Orient.
Nous leur avons dédié une journée, avec des formations le matin, des workshops l’après-midi, et une keynote inspirante sur la motivation faite par une personne extraordinaire : Aurélien Ducroz, skieur freerider et skipper et navigateur français.
Nous sommes très heureux pour celles et ceux qui ont réussi à se motiver et à venir, parce que le Ditex reste une rencontre, historiquement, pour les agents de voyages du sud de la France, et on ne souhaite pas en changer.
TourMaG - Le lieu participe aussi à ce changement, donnant l’impression d’être dans un village...
Francis Rosales : Effectivement, l'objectif était vraiment, en cassant les codes, d'offrir cette parenthèse immersive. Et pour l’accueillir, The Camp était le lieu tout indiqué, parce que tout se fait sur place. Impossible d'aller voir ailleurs.
On se rencontre les yeux dans les yeux, à tous les instants, entre les cours de yoga, le petit-déjeuner, les keynotes, les workshops, ou même les déjeuners. C'est vraiment une très belle façon de rentrer dans la compréhension, et je dirais la transformation, avec ce Ditex, à The Camp.