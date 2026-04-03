Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)

Du côté de Trenitalia, transporteur officiel des participants au départ de Paris, le nouveau Ditex a permis de faire d’une pierre, deux coups. « Nous avons fait l’économie de beaucoup de salive, puisque nous avons pu faire découvrir en live notre produit, et c’est encore la meilleure façon de partager l’expérience », s’enthousiasme Laurent Boissee, responsable B2B de Trenitalia France.



S’il est encore trop tôt pour faire le bilan, ce dernier décrit « une édition prometteuse, alors que la demande pour la grande vitesse en France est en forte hausse ces dernières années ».



Un seul petit bémol nous a été signalé par les participants : le manque de temps sur les workshops.



En effet, les participants ont eu du mal à respecter le temps imparti par rendez-vous, décalant l’agenda des uns et des autres.



Pour les agents de voyages venus sur une seule journée, ce Ditex a laissé un petit goût de frustration. « C’était un peu court. J’ai organisé mon après-midi avec des rendez-vous toutes les demi-heures et j’ai dû sélectionner parce que je ne pouvais pas voir tout le monde », remarque Sandra Gentile, fondatrice de l’agence Choice Travel.



« Ce nouveau format apporte une proximité avec les agences et un temps de parole très concis pour pouvoir donner toutes les informations descendantes concernant notre entreprise et les informations remontantes dans le contexte actuel , estime, quant à lui, Stéphane Ralkos, directeur du développement de Parfums du Monde.



Le temps de parole est, certes, réduit, mais cela nous permet de voir un grand nombre d’agences de voyages ».