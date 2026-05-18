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Bahamas : les croisiéristes accélèrent leurs investissements dans l’archipel

MSC, Royal Caribbean, Carnival ou Norwegian multiplient les projets


Nouveaux terminaux, extensions d’îles privées, beach clubs premium et investissements milliardaires : les Bahamas poursuivent leur transformation à grande vitesse. Profitant du salon Seatrade Cruise Global 2026, plusieurs compagnies ont dévoilé de nouveaux projets destinés à renforcer l’attractivité de l’archipel, devenu l’un des terrains de jeu favoris des géants de la croisière.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 12:01

MSC tisse sa toile aux Bahamas avec de nombreux projets dont l'ouverture de Sandy Cay en 2028, une nouvelle île privée - Photo : MSC Croisières
MSC tisse sa toile aux Bahamas avec de nombreux projets dont l'ouverture de Sandy Cay en 2028, une nouvelle île privée - Photo : MSC Croisières
CroisiEurope
Les Bahamas continuent d’attirer les investissements massifs des compagnies de croisière.

À l’occasion du Seatrade Cruise Global 2026, organisé en avril à Miami, plusieurs acteurs majeurs du secteur ont détaillé leurs nouveaux projets dans l’archipel, entre infrastructures portuaires, extensions d’îles privées et expériences premium.

Parmi les annonces les plus marquantes figure celle de MSC, qui prévoit la construction d’un nouveau terminal de croisière à Freeport, sur l’île de Grand Bahama. Estimé à 450 millions de dollars, le projet comprendra plusieurs quais ainsi qu’une offre de restauration, de shopping et de divertissement destinée à enrichir l’expérience des visiteurs.

MSC poursuit également sa montée en gamme aux Bahamas avec l’annonce de Sandy Cay, une nouvelle destination privée exclusive destinée aux clients de MSC Cruises et d’Explora Journeys.

Prévue pour 2028 à proximité d’Ocean Cay, cette île plus intimiste misera sur une expérience premium tournée vers la nature, avec plages d’aragonite, lagons privés et infrastructures haut de gamme.

Les îles privées toujours plus stratégiques

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Les compagnies américaines accélèrent elles aussi leurs investissements.

Royal Caribbean International mise désormais sur son Royal Beach Club Paradise Island, ouvert depuis fin 2025 à Nassau.

Le site propose une formule balnéaire premium "tout compris" avec plages privées, piscines, bars et restaurants locaux. Particularité du concept : les résidents bahaméens peuvent également accéder au site.

De son côté, Norwegian Cruise Line enrichit son île privée de Great Stirrup Cay avec une immense piscine lagon de plus de 5 600 m², un espace réservé aux adultes et de nouvelles installations familiales. L’extension du quai, évaluée à 150 millions de dollars, doit permettre l’accueil simultané de deux grands navires dès 2026.

Même dynamique chez Carnival Cruise Line. Son complexe Celebration Key, inauguré en 2025 à Grand Bahama, aurait déjà accueilli un million de visiteurs en seulement cinq mois.

Deux nouveaux quais doivent désormais être ajoutés afin de recevoir jusqu’à quatre navires de classe Excel en même temps.

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Tags : bahamas, croisieres
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