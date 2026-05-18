Patrick Barbe-Labarthe (ex-Univairmer) rebondit chez Top of Travel

Il quitte le géant mondial du tourisme en 2015, alors qu’il occupait le poste de directeur des ventes, pour rejoindre Univairmer en tant que directeur commercial.



Il aura pour mission d’améliorer la performance commerciale, de développer de nouveaux leviers de croissance, mais aussi de structurer les offres et les canaux de distribution, tout en renforçant les partenariats.



" Je suis très heureux de rejoindre les équipes des sociétés du Groupe Top of Travel dans ce moment important de son développement.



Mon objectif est de capitaliser sur les forces existantes, d’apporter de la clarté dans les priorités commerciales et de contribuer à une croissance solide et durable, au service des clients et des partenaires ", a commenté Patrick Barbe-Labarthe.