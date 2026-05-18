Patrick Barbe-Labarthe (ex-Univairmer) rebondit chez Top of Travel

Patrick Barbe-Labarthe sera chargé du développement du groupe Top of Travel - Crédit photo : David Savary
Il y a un peu plus d’un an, Univairmer déposait le bilan et une majorité de ses agences étaient reprises.
Son ancienne direction a depuis rebondi, à l’image de Gina Delforge, nommée directrice des ventes BtoB de Salaün Holidays, et désormais de Patrick Barbe-Labarthe, qui vient de rejoindre les rangs de Top of Travel.
L’annonce a été faite directement par Helmut Stückelschweiger.
Dans un communiqué de presse, il explique qu’il s’agit d’une création de poste destinée à accompagner le développement et l’évolution des activités du tour-opérateur.
Cette arrivée vise à consolider la dynamique commerciale du groupe, en optimisant les canaux de distribution et en renforçant la qualité de service proposée aux clients comme aux partenaires.
Patrick Barbe-Labarthe possède 30 ans d’expérience dans le tourisme. Il a été agent de voyages, puis responsable d’agence au sein d’Havas Voyages, avant de rejoindre Thomas Cook.
Son ancienne direction a depuis rebondi, à l’image de Gina Delforge, nommée directrice des ventes BtoB de Salaün Holidays, et désormais de Patrick Barbe-Labarthe, qui vient de rejoindre les rangs de Top of Travel.
L’annonce a été faite directement par Helmut Stückelschweiger.
Dans un communiqué de presse, il explique qu’il s’agit d’une création de poste destinée à accompagner le développement et l’évolution des activités du tour-opérateur.
Cette arrivée vise à consolider la dynamique commerciale du groupe, en optimisant les canaux de distribution et en renforçant la qualité de service proposée aux clients comme aux partenaires.
Patrick Barbe-Labarthe possède 30 ans d’expérience dans le tourisme. Il a été agent de voyages, puis responsable d’agence au sein d’Havas Voyages, avant de rejoindre Thomas Cook.
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Il quitte le géant mondial du tourisme en 2015, alors qu’il occupait le poste de directeur des ventes, pour rejoindre Univairmer en tant que directeur commercial.
Il aura pour mission d’améliorer la performance commerciale, de développer de nouveaux leviers de croissance, mais aussi de structurer les offres et les canaux de distribution, tout en renforçant les partenariats.
"Je suis très heureux de rejoindre les équipes des sociétés du Groupe Top of Travel dans ce moment important de son développement.
Mon objectif est de capitaliser sur les forces existantes, d’apporter de la clarté dans les priorités commerciales et de contribuer à une croissance solide et durable, au service des clients et des partenaires", a commenté Patrick Barbe-Labarthe.
Il aura pour mission d’améliorer la performance commerciale, de développer de nouveaux leviers de croissance, mais aussi de structurer les offres et les canaux de distribution, tout en renforçant les partenariats.
"Je suis très heureux de rejoindre les équipes des sociétés du Groupe Top of Travel dans ce moment important de son développement.
Mon objectif est de capitaliser sur les forces existantes, d’apporter de la clarté dans les priorités commerciales et de contribuer à une croissance solide et durable, au service des clients et des partenaires", a commenté Patrick Barbe-Labarthe.