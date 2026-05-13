CEI, remboursements, forfaits… ce que change la directive européenne officiellement publiée !

📑 Quant à l’information pré- et contractuelle du voyageur, la nouvelle Directive impose désormais de communiquer le formulaire standard d’information (réduit à 3 modèles puisque la PVL disparait : forfait en ligne, forfait par un autre canal et forfait par réservations liées) avec le contrat – qui doit par ailleurs comporter une référence claire à ce formulaire - et non pas avant sa conclusion.



♿ Comme dans l’ensemble des règlementations européennes, la situation des PMR est envisagée avec plus de précision, en ce sens que leur situation peut résulter d’un handicap ou d’une autre cause, et être temporaire ou permanent. Si le voyageur les exprime, le professionnel devra prendre en compte ses besoins spécifiques, ce qui n’est pas nouveau cependant.



🩺 Les informations administratives et sanitaires d’ordre général à communiquer au voyageur sont désormais qualifiées de « pertinentes » et concernent le pays de destination comme de transit : il s’agit à mon sens d’un élargissement de la notion. Attention donc à ce qui sera considéré comme pertinent pour le voyageur afin de lui permettre d’effectuer le voyage.



🎁 Les modalités de paiement sont complétées par la possibilité de payer avec des points fidélité ou de récompense.



📌 La mention des frais est toujours requise dans le contrat pour être opposable au voyageur, sous forme soit de barème soit de frais réels, avec cette nouveauté que si le contrat ne fait qu’indiquer les frais d’annulation sans autre précision, alors les frais réels s’appliqueront. Je ne recommande cependant pas aux professionnels de s’affranchir de la rédaction de la clause d’annulation dans leurs devis et contrats.



⚖️ Enfin, les modalités de règlement des litiges à mentionner sur le contrat de voyage sont précisées, en ce sens que les professionnels doivent accuser réception de la réclamation du voyageur sous 7 jours et y répondre sous 60 jours, en indiquant à nouveau au voyageur, en cas de réponse négative, la possibilité de recourir à la médiation.