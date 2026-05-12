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Les voyageurs arbitrent entre budget, confort et flexibilité

rapport Travel Horizons 2026 de Lastminute.com


Face à l’évolution des comportements de consommation, les voyageurs européens privilégient désormais des séjours plus flexibles, personnalisés et étalés sur l’année. Dans son rapport Travel Horizons 2026, lastminute.com met en lumière la montée des départs hors saison, l’essor des forfaits "haut de gamme malin" et le succès des escapades de proximité pour les ponts de mai.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 10:40

Les voyageurs européens privilégient désormais des séjours plus flexibles, personnalisés et étalés sur l’année - Depositphotos.com @AllaSerebrina
Les voyageurs européens privilégient désormais des séjours plus flexibles, personnalisés et étalés sur l’année - Depositphotos.com @AllaSerebrina
Exotismes
Selon le dernier rapport Travel Horizons 2026 publié par lastminute.com, les habitudes de voyage des Européens continuent d’évoluer sous l’effet de la recherche de flexibilité, de maîtrise du budget et d’expériences personnalisées.

Le rapport s’appuie sur les réservations de forfaits dynamiques réalisées en 2025 et au premier trimestre 2026 dans cinq marchés européens : la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne.

L’une des principales tendances relevées par lastminute.com concerne le déplacement des départs vers les saisons intermédiaires. Les voyages effectués entre septembre et novembre représentent désormais 25 % du volume total des départs observés par la plateforme. Cette évolution se confirme également sur le début d’année 2026, avec une hausse de 17 % des départs en janvier et février.

Rome, Amsterdam et Tenerife figurent parmi les destinations les plus recherchées durant cette période. Les voyageurs semblent privilégier des périodes jugées plus abordables et moins fréquentées afin d’optimiser leur budget tout en évitant les pics de fréquentation estivaux.

Le développement du “haut de gamme malin”

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Le rapport souligne également l’essor d’une tendance qualifiée de "Bagage cabine, haut standing". Les clients arbitrent davantage leurs dépenses en choisissant des vols low-cost afin d’allouer une part plus importante de leur budget à l’hébergement.

En 2025, 72 % des réservations d’hôtels 4 étoiles et plus effectuées via la plateforme étaient associées à des compagnies aériennes low-cost. Cette logique de personnalisation se traduit également par une progression des services additionnels : la sélection de sièges augmente de 101 %, l’embarquement prioritaire de 33 % et les transferts de 13 % sur un an.

Pour Alessandro Petazzi, ces évolutions traduisent une volonté des voyageurs de reprendre le contrôle sur la construction de leurs séjours, en ajustant davantage les postes de dépenses selon leurs priorités.

Le rapport met aussi en avant l’effet baptisé "Golden Globe Trotter", qui désigne l’impact croissant des grands événements culturels ou sportifs sur les réservations. Concerts, compétitions sportives ou finales européennes stimulent la demande pour des escapades courtes et ciblées, principalement dans les grandes villes européennes.

Dans ce contexte, plusieurs destinations d’Europe centrale et orientale affichent une forte progression. Gdańsk, en Pologne, enregistre une hausse de 97 % des réservations, devant Bucarest (+71 %), Cracovie (+58 %) et Riga (+40 %).

Une forte dynamique pour les ponts de mai 2026

Sur le marché français, les îles Canaries apparaissent parmi les destinations les plus dynamiques du début d’année 2026. Tenerife affiche une progression de 45 %, devant Lanzarote (+57 %) et Grande Canarie (+45 %). Par ailleurs, Séville ressort comme la destination connaissant la plus forte croissance auprès des voyageurs français, avec un doublement des réservations entre mars 2025 et mars 2026.

Le rapport indique également que le contexte géopolitique au Moyen-Orient influence les choix des voyageurs européens, qui privilégient davantage des destinations considérées comme familières ou éprouvées.

Concernant les ponts de mai 2026, lastminute.com observe une forte progression des réservations, notamment pour le week-end de l’Ascension, avec une hausse de 38 % par rapport à l’année précédente. Les Français privilégient majoritairement le court-courrier, qui représente 91 % des réservations enregistrées pour cette période. L’Europe concentre 72 % des départs, tandis que l’Afrique du Nord capte 23 % du marché.

Le bassin méditerranéen domine les choix des voyageurs, avec une progression notable du Maroc (+110 %), de la Grèce (+50 %), de l’Italie (+49 %) et de l’Espagne (+43 %). Le segment "Soleil & Plage" reste majoritaire et représente 64 % des réservations. Toutefois, les city-breaks poursuivent leur progression à l’occasion de l’Ascension, avec une croissance de 41 % sur un an et 39 % de la demande totale.

Enfin, la plateforme précise qu’elle ne répercutera pas de surcharge liée à la hausse du prix du kérosène sur les forfaits déjà réservés ni sur les nouvelles réservations estivales, malgré un contexte de coûts aériens sous tension.


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Tags : last minute, mai
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