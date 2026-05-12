Les voyageurs arbitrent entre budget, confort et flexibilité

Travel Horizons 2026 publié par



Le rapport s’appuie sur les réservations de forfaits dynamiques réalisées en 2025 et au premier trimestre 2026 dans cinq marchés européens : la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne.



L’une des principales tendances relevées par lastminute.com concerne le déplacement des départs vers les saisons intermédiaires. Les voyages effectués entre septembre et novembre représentent désormais 25 % du volume total des départs observés par la plateforme. Cette évolution se confirme également sur le début d’année 2026, avec une hausse de 17 % des départs en janvier et février.



Rome, Amsterdam et Tenerife figurent parmi les destinations les plus recherchées durant cette période. Les voyageurs semblent privilégier des périodes jugées plus abordables et moins fréquentées afin d’optimiser leur budget tout en évitant les pics de fréquentation estivaux. Selon le dernier rapportpublié par lastminute.com, les habitudes de voyage des Européens continuent d’évoluer sous l’effet de la recherche de flexibilité, de maîtrise du budget et d’expériences personnalisées.Le rapport s’appuie surréalisées en 2025 et audans cinq marchés européens : la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne.L’une des principales tendances relevées parconcerne le déplacement des. Les voyages effectués entrereprésentent désormais 25 % du volume total des départs observés par la plateforme. Cette évolution se confirme également sur le, avec une hausse de 17 % des départs en janvier et février.figurent parmi les destinations les plus recherchées durant cette période. Les voyageurs semblent privilégier des périodes jugéesafin d’optimiser leur budget tout en évitant les pics de fréquentation estivaux.



Le développement du “haut de gamme malin”



Une forte dynamique pour les ponts de mai 2026