Ôvoyages relance son opération de blocage des prix jusqu’au 31 mai

L’offre concerne plusieurs destinations opérées sur vols engagés au départ de nombreuses villes françaises.



Depuis Paris, Ôvoyages programme notamment des vols vers Luxor, Hurghada et le Caire, mais aussi vers les Iles Canaries avec Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria et Tenerife.



La programmation comprend également plusieurs destinations grecques comme la Crète, Rhodes et Corfu, ainsi que Olbia en Sardaigne et Tirana.



Des départs sont aussi proposés depuis Lyon, Nantes, Lille, Brest, Toulouse et Bordeaux selon les destinations.