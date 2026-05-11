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Ôvoyages relance son opération de blocage des prix jusqu’au 31 mai

Le tour-opérateur propose des prix garantis et l’annulation sans frais jusqu’à J-45 sur une sélection de produits


Ôvoyages renouvelle son opération commerciale autour de la garantie des prix et de l’annulation sans frais pour les départs estivaux 2026. L’offre concerne les forfaits incluant les vols engagés du tour-opérateur pour des voyages programmés entre le 1er mai et le 31 octobre 2026, avec réservation possible jusqu’au 31 mai.


Rédigé par le Lundi 11 Mai 2026 à 17:00

L’offre est valable pour les réservations effectuées jusqu’au 31 mai 2026. Ôvoyages
L’offre est valable pour les réservations effectuées jusqu’au 31 mai 2026. Ôvoyages
Exotismes
Ôvoyages renouvelle son opération commerciale autour de la garantie des prix et de l’annulation sans frais pour les départs estivaux 2026 et entend ainsi rassurer les voyageurs qui hésitent encore à réserver leurs vacances pour l’été 2026.

L’opération prévoit notamment un maintien du prix après réservation sans supplément carburant ainsi qu’une annulation sans frais jusqu’à J-45 avant le départ.

Le tour-opérateur souhaite également permettre aux clients de réserver plus tôt afin de bénéficier des meilleurs tarifs tout en conservant une certaine flexibilité.

L’Égypte, les Canaries et la Grèce parmi les principales destinations programmées

Autres articles
L’offre concerne plusieurs destinations opérées sur vols engagés au départ de nombreuses villes françaises.

Depuis Paris, Ôvoyages programme notamment des vols vers Luxor, Hurghada et le Caire, mais aussi vers les Iles Canaries avec Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria et Tenerife.

La programmation comprend également plusieurs destinations grecques comme la Crète, Rhodes et Corfu, ainsi que Olbia en Sardaigne et Tirana.

Des départs sont aussi proposés depuis Lyon, Nantes, Lille, Brest, Toulouse et Bordeaux selon les destinations.

Une opération valable sur les départs jusqu’à fin octobre

L’offre est valable pour les réservations effectuées jusqu’au 31 mai 2026 sur les départs opérés entre le 1er mai et le 31 octobre 2026.

Avec cette opération, Ôvoyages indique vouloir soutenir ses ventes estivales tout en accompagnant les agences de voyages partenaires avec des offres présentées comme plus flexibles et sécurisées.

A lire aussi : Ôvoyages mise sur les Smart Clubs pour relancer la demande

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Tags : ovoyages
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