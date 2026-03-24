Ôvoyages : Jacques Masson nommé secrétaire général

est un cadre de haut niveau qui assure la liaison entre la direction générale et les différents départements de l’organisation. Il supervise les aspects administratifs, juridiques et financiers de l’entreprise, garantissant ainsi son bon fonctionnement au quotidien

Bien que la période ne soit pas vraiment propice à la croissance et au développement dans le secteur du tourisme, du fait de la guerre en Iran, Ôvoyages n’abandonne pas ses ambitions.Ce poste, encore peu répandu dans le secteur du tourisme, est pourtant stratégique dans d’autres activités, notamment chez Air France.Le secrétaire général "", explique le site de l’ECEMA.