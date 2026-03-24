logo TourMaG  
Recherche avancée

Ôvoyages : Jacques Masson nommé secrétaire général

Jacques Masson est un spécialiste de la transition des entreprises


Un nouveau visage, bien connu de l’hôtellerie, rejoint le groupe Ôvoyages. Jacques Masson, ancien dirigeant de Siblu ou encore Gîtes de France, a été nommé secrétaire général du tour-opérateur. Il apportera son expertise technique et financière.


Rédigé par le Lundi 30 Mars 2026 à 09:33

Jacques Masson est un spécialiste dans la transition des entreprises - DR
Jacques Masson est un spécialiste dans la transition des entreprises - DR
Top of Travel
Bien que la période ne soit pas vraiment propice à la croissance et au développement dans le secteur du tourisme, du fait de la guerre en Iran, Ôvoyages n’abandonne pas ses ambitions.

Le tour-opérateur vient ainsi de nommer Jacques Masson au poste de secrétaire général.

Ce poste, encore peu répandu dans le secteur du tourisme, est pourtant stratégique dans d’autres activités, notamment chez Air France.

Le secrétaire général "est un cadre de haut niveau qui assure la liaison entre la direction générale et les différents départements de l’organisation. Il supervise les aspects administratifs, juridiques et financiers de l’entreprise, garantissant ainsi son bon fonctionnement au quotidien", explique le site de l’ECEMA.

Ôvoyages : "Son arrivée marque une étape clé"

Autres articles
A lire : Ôvoyages ouvre son capital pour doubler de taille

L’ancien dirigeant de Siblu et de Gîtes de France arrive avec pour mission d’apporter son expertise technique et financière, afin de renforcer la gouvernance de l’entité et d’accompagner sa transformation, à la suite de l’ouverture de son capital et de l’entrée de fonds tels que Turenne Groupe et Bpifrance.

Il aura pour rôle principal de renforcer la coordination des équipes, d’accélérer la digitalisation des processus stratégiques et de contribuer à la croissance du groupe dans un marché touristique en pleine mutation.

Jacques Masson est un spécialiste de la transition d’entreprise, avec une appétence pour la distribution digitale, comme le démontrent ses expériences chez Siblu, où il a piloté la transformation digitale et la croissance du chiffre d’affaires, mais aussi chez Gîtes de France et Tohapi.

Ingénieur de formation et diplômé de l’INSEAD, il allie expertise financière, IT et distribution BtoC à une forte capacité d’exécution et de structuration d’organisations complexes.

Il rejoint Ôvoyages pour accompagner ses fondateurs dans une nouvelle phase de croissance et de structuration, en renforçant les fonctions clés au service de la performance et de l’impact.

"Son arrivée marque une étape clé", souligne le communiqué de presse du tour-opérateur.

Lu 240 fois

Tags : ovoyages, siblu
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 24 Mars 2026 - 16:08 Émilie Dumont rejoint Comptoir des Voyages au poste de Directrice générale

Mardi 24 Mars 2026 - 10:01 Stéphane Le Coz rejoint Visiteurs

Dernière heure

Ôvoyages : Jacques Masson nommé secrétaire général

Agences, TO : "le conflit au Moyen-Orient a créé un capharnaüm dans la profession" [ABO]

Portrait Hôtels & Resorts : Ferragamo vise Venise, Naples et la Côte amalfitaine [ABO]

Club de vacances : comment distinguer le "vrai" du "faux" sur le marché du tout inclus ?

Clubs vacances : la fin d’un modèle unique ?

Brand News

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin
Début 2026, Air Tahiti Nui a franchi une nouvelle étape de son développement, en annonçant une...
Les annonces

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Epagny (74))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
Distribution

Distribution

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop
Partez en France

Partez en France

Cdiscount Voyages s’allie à maeva pour accélérer sur le tourisme domestique

Cdiscount Voyages s’allie à maeva pour accélérer sur le tourisme domestique
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Réceptifs Leaders : 20 ans et une ambition toujours intacte

Réceptifs Leaders : 20 ans et une ambition toujours intacte
Production

Production

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO
AirMaG

AirMaG

Anticiper la surcharge carburant et participer au challenge des ventes RESANEO

Anticiper la surcharge carburant et participer au challenge des ventes RESANEO
Transport

Transport

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire
La Travel Tech

La Travel Tech

Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !

Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie

À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie
HotelMaG

Hébergement

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias