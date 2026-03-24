Ôvoyages : Jacques Masson nommé secrétaire général

Bien que la période ne soit pas vraiment propice à la croissance et au développement dans le secteur du tourisme, du fait de la guerre en Iran, Ôvoyages n’abandonne pas ses ambitions.
Le tour-opérateur vient ainsi de nommer Jacques Masson au poste de secrétaire général.
Ce poste, encore peu répandu dans le secteur du tourisme, est pourtant stratégique dans d’autres activités, notamment chez Air France.
Le secrétaire général "est un cadre de haut niveau qui assure la liaison entre la direction générale et les différents départements de l’organisation. Il supervise les aspects administratifs, juridiques et financiers de l’entreprise, garantissant ainsi son bon fonctionnement au quotidien", explique le site de l’ECEMA.
Le tour-opérateur vient ainsi de nommer Jacques Masson au poste de secrétaire général.
Ce poste, encore peu répandu dans le secteur du tourisme, est pourtant stratégique dans d’autres activités, notamment chez Air France.
Le secrétaire général "est un cadre de haut niveau qui assure la liaison entre la direction générale et les différents départements de l’organisation. Il supervise les aspects administratifs, juridiques et financiers de l’entreprise, garantissant ainsi son bon fonctionnement au quotidien", explique le site de l’ECEMA.
Ôvoyages : "Son arrivée marque une étape clé"
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L’ancien dirigeant de Siblu et de Gîtes de France arrive avec pour mission d’apporter son expertise technique et financière, afin de renforcer la gouvernance de l’entité et d’accompagner sa transformation, à la suite de l’ouverture de son capital et de l’entrée de fonds tels que Turenne Groupe et Bpifrance.
Il aura pour rôle principal de renforcer la coordination des équipes, d’accélérer la digitalisation des processus stratégiques et de contribuer à la croissance du groupe dans un marché touristique en pleine mutation.
Jacques Masson est un spécialiste de la transition d’entreprise, avec une appétence pour la distribution digitale, comme le démontrent ses expériences chez Siblu, où il a piloté la transformation digitale et la croissance du chiffre d’affaires, mais aussi chez Gîtes de France et Tohapi.
Ingénieur de formation et diplômé de l’INSEAD, il allie expertise financière, IT et distribution BtoC à une forte capacité d’exécution et de structuration d’organisations complexes.
Il rejoint Ôvoyages pour accompagner ses fondateurs dans une nouvelle phase de croissance et de structuration, en renforçant les fonctions clés au service de la performance et de l’impact.
"Son arrivée marque une étape clé", souligne le communiqué de presse du tour-opérateur.
L’ancien dirigeant de Siblu et de Gîtes de France arrive avec pour mission d’apporter son expertise technique et financière, afin de renforcer la gouvernance de l’entité et d’accompagner sa transformation, à la suite de l’ouverture de son capital et de l’entrée de fonds tels que Turenne Groupe et Bpifrance.
Il aura pour rôle principal de renforcer la coordination des équipes, d’accélérer la digitalisation des processus stratégiques et de contribuer à la croissance du groupe dans un marché touristique en pleine mutation.
Jacques Masson est un spécialiste de la transition d’entreprise, avec une appétence pour la distribution digitale, comme le démontrent ses expériences chez Siblu, où il a piloté la transformation digitale et la croissance du chiffre d’affaires, mais aussi chez Gîtes de France et Tohapi.
Ingénieur de formation et diplômé de l’INSEAD, il allie expertise financière, IT et distribution BtoC à une forte capacité d’exécution et de structuration d’organisations complexes.
Il rejoint Ôvoyages pour accompagner ses fondateurs dans une nouvelle phase de croissance et de structuration, en renforçant les fonctions clés au service de la performance et de l’impact.
"Son arrivée marque une étape clé", souligne le communiqué de presse du tour-opérateur.