Condor, Paris CDG : des connexions plus simples vers Punta Cana, Cancún, l’île Maurice, et plus loin encore…

Condor, compagnie aérienne régulière allemande, reconnaissable à ses rayures iconiques aux couleurs vives © Condor Flugdienst
En passant par le hub de Condor à Francfort, les voyageurs bénéficient de connexions fluides et simples. Les trois vols quotidiens entre Paris CDG et Francfort avec Condor ne se limitent donc pas à renforcer la liaison entre deux grandes métropoles européennes : elles constituent une véritable passerelle vers les destinations long-courriers demandées par les tour-opérateurs et les agences de voyages.
Via Francfort, les agences de voyage ont accès au large éventail des destinations Condor, véritables destinations de rêve, et parfois mythiques. Parmi les incontournables figurent notamment Cancún, Capetown, Bangkok et Phuket, ainsi que Punta Cana desservies en vol quotidien. L’île Maurice est proposée jusqu’à cinq vols par semaine toute l’année, tandis que les Maldives bénéficient d’une fréquence similaire en saison hiver.
Montego Bay en Jamaïque et Los Cabos au Mexique s’imposent également parmi les destinations phares du réseau. Condor permet ainsi de rejoindre depuis Paris ces deux sites réputés pour la richesse de leur nature et de leurs fonds marins, très prisés des amateurs de plongée sous-marine, sans oublier leurs prestigieux parcours de golf.
Pour les spécialistes États-Unis / Canada, le réseau s’étend également à l’Amérique du Nord avec notamment New York ou encore Las Vegas, desservie trois fois par semaine les mardi, jeudi et dimanche, ainsi qu’à l’Alaska avec Anchorage, en vol direct durant la saison été.
Via Francfort, les agences de voyage ont accès au large éventail des destinations Condor, véritables destinations de rêve, et parfois mythiques. Parmi les incontournables figurent notamment Cancún, Capetown, Bangkok et Phuket, ainsi que Punta Cana desservies en vol quotidien. L’île Maurice est proposée jusqu’à cinq vols par semaine toute l’année, tandis que les Maldives bénéficient d’une fréquence similaire en saison hiver.
Montego Bay en Jamaïque et Los Cabos au Mexique s’imposent également parmi les destinations phares du réseau. Condor permet ainsi de rejoindre depuis Paris ces deux sites réputés pour la richesse de leur nature et de leurs fonds marins, très prisés des amateurs de plongée sous-marine, sans oublier leurs prestigieux parcours de golf.
Pour les spécialistes États-Unis / Canada, le réseau s’étend également à l’Amérique du Nord avec notamment New York ou encore Las Vegas, desservie trois fois par semaine les mardi, jeudi et dimanche, ainsi qu’à l’Alaska avec Anchorage, en vol direct durant la saison été.
Le confort signé Airbus A330neo, sur l’ensemble des destinations long-courrier Condor
Condor s’affirme comme une compagnie moderne, solidement positionnée parmi les acteurs du long-courrier.
Sa flotte long-courrier est entièrement composée d’Airbus A330neo, un appareil de nouvelle génération qui redéfinit les standards du voyage long-courrier, en alliant confort, modernité et performance.
Sa flotte long-courrier est entièrement composée d’Airbus A330neo, un appareil de nouvelle génération qui redéfinit les standards du voyage long-courrier, en alliant confort, modernité et performance.
L’assurance d’une expérience à bord tout en confort
Pour les professionnels du tourisme, l’Airbus A330neo apporte une vraie valeur ajoutée, que ce soit pour des voyages en classe Economy, en classe Economy Premium ou en voyageant dans les sièges-lits de la classe Affaires Condor. Cela leur permet de savoir ce qu’ils proposent à leurs clients : un confort supérieur grâce à une atmosphère plus agréable pour les passagers et les équipages. Ce confort supplémentaire est un facteur clé pour le choix pour des voyages long-courrier.
Condor Classe Affaires © Condor Flugdienst
À bord, 310 sièges au total, dont 30 sièges-lits parfaitement plats en classe Affaires (26 sièges standards et 4 Prime Seats, situés entre les gammes classe Affaires et Première classe pour une expérience encore plus exclusive), ainsi que 64 sièges en Premium Economy, configurée en 2-4-2. La classe Economy compte 216 sièges, également disposés selon la configuration 2-4-2, afin de répondre aussi bien aux besoins des voyageurs en couple que des familles.
La Premium Economy se distingue par une offre tarifaire particulièrement attractive, en garantissant un confort supérieur grâce à davantage d’espace, un repose-pied et un dossier à inclinaison plus grande.
Avec sa stratégie claire, un hub structurant à Francfort et une flotte long-courrier 100 % Airbus A330neo, Condor s’impose comme un partenaire de choix pour les professionnels du tourisme. Entre connectivité optimisée depuis l’Europe - Condor vient d’ouvrir de nouvelles lignes Barcelone, Venise, Budapest, Londres Gatwick, réseau en expansion et expérience à bord homogène, Condor réunit les éléments essentiels d’une offre long-courrier performante et rassurante. Une offre qui vient simplifier le travail des agents de voyages et répondre aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui. Une promesse simple, mais essentielle : rendre le voyage long-courrier plus fluide, efficace, et pleinement maîtrisé.
L’esprit Condor sera au rendez-vous à l’IFTM 2026
Condor est une compagnie aérienne régulière allemande représentée en France par Aviareps, 122 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris.
Email : sales.france@condor.com | GroupsDE.France@aviareps.com
Téléphone : +33 (0)1 53 43 53 92 (Lu-Ve de 9h à 18h)
Email : sales.france@condor.com | GroupsDE.France@aviareps.com
Téléphone : +33 (0)1 53 43 53 92 (Lu-Ve de 9h à 18h)