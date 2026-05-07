Condor, Paris CDG : des connexions plus simples vers Punta Cana, Cancún, l’île Maurice, et plus loin encore…

En passant par le hub de Condor à Francfort, les voyageurs bénéficient de connexions fluides et simples. Les trois vols quotidiens entre Paris CDG et Francfort avec Condor ne se limitent donc pas à renforcer la liaison entre deux grandes métropoles européennes : elles constituent une véritable passerelle vers les destinations long-courriers demandées par les tour-opérateurs et les agences de voyages.



Via Francfort, les agences de voyage ont accès au large éventail des destinations Condor, véritables destinations de rêve, et parfois mythiques. Parmi les incontournables figurent notamment Cancún, Capetown, Bangkok et Phuket, ainsi que Punta Cana desservies en vol quotidien. L’île Maurice est proposée jusqu’à cinq vols par semaine toute l’année, tandis que les Maldives bénéficient d’une fréquence similaire en saison hiver.



Montego Bay en Jamaïque et Los Cabos au Mexique s’imposent également parmi les destinations phares du réseau. Condor permet ainsi de rejoindre depuis Paris ces deux sites réputés pour la richesse de leur nature et de leurs fonds marins, très prisés des amateurs de plongée sous-marine, sans oublier leurs prestigieux parcours de golf.



Pour les spécialistes États-Unis / Canada, le réseau s’étend également à l’Amérique du Nord avec notamment New York ou encore Las Vegas, desservie trois fois par semaine les mardi, jeudi et dimanche, ainsi qu’à l’Alaska avec Anchorage, en vol direct durant la saison été.