Plongez dans la Production Groupes 2027 de Jans Tours : pensée pour renforcer la réactivité et la performance

Notre production Groupes Malaisie & Singapour s’articule autour de plusieurs itinéraires soigneusement conçus, chacun offrant une approche unique du pays tout en garantissant richesse culturelle, diversité des paysages et expériences immersives :



• Duo de charme met l’accent sur une découverte équilibrée entre culture et détente. Il débute à Kuala Lumpur, où modernité et traditions s’entremêlent, avant une immersion historique à Malacca, classée à l’UNESCO. Le voyage se termine en douceur sur l’île de Langkawi, entre plages, mangroves et paysages tropicaux, idéale pour une fin de séjour relaxante.



• Malaisie authentique propose une exploration culturelle approfondie. Après les incontournables Kuala Lumpur et Malacca, les voyageurs découvrent Penang, véritable capitale gastronomique du pays. Son centre historique de George Town, classé UNESCO, séduit par son architecture coloniale, son street art et sa cuisine de rue réputée, offrant une immersion authentique dans le multiculturalisme malaisien.



• Les incontournables de la Malaisie inclut les étapes majeures du pays, avec une immersion nature dans les Cameron Highlands, célèbres pour leurs plantations de thé et leur climat rafraîchissant. Ce circuit propose une vision globale de la destination, mêlant villes dynamiques, patrimoine historique et paysages spectaculaires, pour une découverte riche et équilibrée.



• La Malaisie haute en couleurs ajoute une dimension contemporaine au voyage. Après les étapes culturelles en Malaisie, l’extension vers Singapore offre un contraste saisissant. Cette ville futuriste, réputée pour son architecture audacieuse, ses jardins iconiques et son organisation exemplaire, constitue une conclusion parfaite entre modernité et multiculturalisme.



Enfin, certains itinéraires incluent des extensions balnéaires ou nature plus poussées, notamment à Langkawi, permettant d’intégrer des expériences actives comme le kayak dans les mangroves ou des moments de détente en bord de mer.



Pensés pour répondre aux attentes variées des groupes, ces programmes offrent chacun une identité forte : détente, culture, gastronomie ou exploration complète, tout en conservant un haut niveau de qualité et d’authenticité.

Ces productions sont disponibles sur simple demande. N’hésitez pas à nous contacter.