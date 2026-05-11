Plongez dans la Production Groupes 2027 de Jans Tours : pensée pour renforcer la réactivité et la performance

Un outil conçu pour le quotidien des professionnels
Dans un contexte où les acteurs du tourisme doivent composer avec des délais serrés, des demandes ultra-personnalisées et une forte pression tarifaire, Jans Tours propose une réponse concrète avec sa Production Groupes 2027.
L’objectif est simple : faciliter la vie des équipes Groupes avec des circuits déjà construits, testés et optimisés, mais entièrement modulables.
Chaque programme peut être ajusté rapidement selon :
• le rythme souhaité
• la catégorie d’hébergement
• les expériences et activités
• les durées et extensions
L’idée est de partir d’une base fiable et d’y intégrer facilement les spécificités de chaque demande client.
Une production Indonésie structurée autour de 8 circuits essentiels
Notre Production Groupes Indonésie 2027, c’est une sélection de huit circuits principaux, couvrant les valeurs sûres comme les coups de cœur, et proposant différents rythmes, niveaux d’immersion et positionnements tarifaires. Un éventail assez large pour couvrir la plupart des demandes.
• Bali en étoile – douceur et immersion
Un programme centré sur Ubud, idéal pour les groupes qui veulent découvrir Bali en douceur, sans multiplier les check-in/check-out.
• Bali complet – contrastes garantis
De la jungle à la côte, des rizières aux volcans : un concentré de Bali, équilibré et riche en rencontres locales.
• Combinés Java – Bali
Le duo gagnant pour les groupes : temples classés UNESCO, culture javanaise, paysages volcaniques… puis la douceur de Bali pour conclure en beauté.
• Premiers Pas à Bali
Le nouveau programme 2027, pensé pour une première découverte accessible, fluide et avec un positionnement tarifaire vraiment attractif.
• Extension Flores & Komodo
Pour sortir des sentiers battus : villages traditionnels, navigation dans le parc de Komodo et paysages à couper le souffle. Une extension différenciante, parfaite pour surprendre vos clients.
• Bali en étoile – douceur et immersion
Un programme centré sur Ubud, idéal pour les groupes qui veulent découvrir Bali en douceur, sans multiplier les check-in/check-out.
• Bali complet – contrastes garantis
De la jungle à la côte, des rizières aux volcans : un concentré de Bali, équilibré et riche en rencontres locales.
• Combinés Java – Bali
Le duo gagnant pour les groupes : temples classés UNESCO, culture javanaise, paysages volcaniques… puis la douceur de Bali pour conclure en beauté.
• Premiers Pas à Bali
Le nouveau programme 2027, pensé pour une première découverte accessible, fluide et avec un positionnement tarifaire vraiment attractif.
• Extension Flores & Komodo
Pour sortir des sentiers battus : villages traditionnels, navigation dans le parc de Komodo et paysages à couper le souffle. Une extension différenciante, parfaite pour surprendre vos clients.
Des extensions balnéaires simples, flexibles et efficaces
Parce que tout voyage en Indonésie mérite une belle fin, Jans Tours propose un système d’extensions balnéaires spécialement pensé pour les groupes.
Plusieurs possibilités tarifaires :
• en petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète
• en formule all inclusive
Et trois zones au choix :
• Sanur : la douceur balinaise, ambiance locale et authenticité.
• Benoa : parfait pour les groupes fans de formules all inclusive.
• Nusa Dua : plages exclusives et hôtellerie premium.
Objectif : un système simple, lisible, rapide à chiffrer.
Grâce aux tarifs à la nuitée, les agences peuvent ajuster librement le nombre de nuits selon le budget, pour une fin de séjour flexible, personnalisée et facile à intégrer à tout programme.
Plusieurs possibilités tarifaires :
• en petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète
• en formule all inclusive
Et trois zones au choix :
• Sanur : la douceur balinaise, ambiance locale et authenticité.
• Benoa : parfait pour les groupes fans de formules all inclusive.
• Nusa Dua : plages exclusives et hôtellerie premium.
Objectif : un système simple, lisible, rapide à chiffrer.
Grâce aux tarifs à la nuitée, les agences peuvent ajuster librement le nombre de nuits selon le budget, pour une fin de séjour flexible, personnalisée et facile à intégrer à tout programme.
Une stratégie 2027 pensée pour l’efficacité
La Production Groupes 2027 a été construite autour d’un objectif clair : simplifier le quotidien des professionnels du tourisme.
Concrètement, ça donne :
• des circuits prêts à être envoyés,
• une lecture rapide (parfait pour les urgences),
• des options clairement identifiées,
• une modularité maximale,
• des programmes attractifs et qualitatifs, pensés pour séduire les clients finaux,
• des contenus régulièrement mis à jour selon les retours terrain.
L’objectif est simple : gagner en rapidité, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de compétitivité.
Concrètement, ça donne :
• des circuits prêts à être envoyés,
• une lecture rapide (parfait pour les urgences),
• des options clairement identifiées,
• une modularité maximale,
• des programmes attractifs et qualitatifs, pensés pour séduire les clients finaux,
• des contenus régulièrement mis à jour selon les retours terrain.
L’objectif est simple : gagner en rapidité, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de compétitivité.
L’Indonésie, une valeur sûre pour les groupes
L’Indonésie reste une destination phare sur le marché Groupes grâce à :
• la richesse de son patrimoine culturel
• la diversité de ses paysages
• une hôtellerie adaptée à tous les budgets
• des expériences locales authentiques
• une hospitalité reconnue
• des opérations parfaitement rodées sur place, assurant un déroulé fluide et sans surprises.
L’Indonésie offre ainsi un terrain de jeu idéal pour imaginer des itinéraires variés, combinant culture, nature, rencontres locales et découvertes insulaires, le tout avec une logistique parfaitement maîtrisée.
• la richesse de son patrimoine culturel
• la diversité de ses paysages
• une hôtellerie adaptée à tous les budgets
• des expériences locales authentiques
• une hospitalité reconnue
• des opérations parfaitement rodées sur place, assurant un déroulé fluide et sans surprises.
L’Indonésie offre ainsi un terrain de jeu idéal pour imaginer des itinéraires variés, combinant culture, nature, rencontres locales et découvertes insulaires, le tout avec une logistique parfaitement maîtrisée.
Une maîtrise du terrain qui fait la différence
Fort de plus de 20 ans d’expérience en Indonésie, Jans Tours s’appuie sur une organisation solide et opérationnelle :
• plus de 70 collaborateurs basés à Bali,
• une équipe francophone dédiée,
• un bureau commercial en France pour un suivi fluide, sans contrainte de décalage horaire.
Résultat : une communication rapide, un suivi précis, et des programmes conçus par des équipes qui vivent la destination au quotidien.
• plus de 70 collaborateurs basés à Bali,
• une équipe francophone dédiée,
• un bureau commercial en France pour un suivi fluide, sans contrainte de décalage horaire.
Résultat : une communication rapide, un suivi précis, et des programmes conçus par des équipes qui vivent la destination au quotidien.
Une expertise qui dépasse l’Indonésie
Si l’Indonésie constitue le cœur historique du savoir-faire de Jans Tours, notre approche s’inscrit dans une expertise plus large en Asie du Sud-Est.
Aux Philippines comme en Malaisie, nous appliquons la même philosophie : des programmes conçus sur le terrain, éprouvés, flexibles et immédiatement exploitables par les professionnels du tourisme.
Aux Philippines, notre offre se décline en trois programmes pensés pour couvrir l’essentiel :
• Visayas : un itinéraire réunissant les incontournables (Chocolate Hills, tarsiers, plages) avec un positionnement tarifaire attractif.
• Palawan : une immersion dans les lagons emblématiques, les reliefs karstiques et les paysages marins parmi les plus remarquables du pays.
• Combiné Visayas & Palawan : une proposition fluide et cohérente permettant d’explorer les deux régions tout en conservant une organisation simple et maîtrisée.
Aux Philippines comme en Malaisie, nous appliquons la même philosophie : des programmes conçus sur le terrain, éprouvés, flexibles et immédiatement exploitables par les professionnels du tourisme.
Aux Philippines, notre offre se décline en trois programmes pensés pour couvrir l’essentiel :
• Visayas : un itinéraire réunissant les incontournables (Chocolate Hills, tarsiers, plages) avec un positionnement tarifaire attractif.
• Palawan : une immersion dans les lagons emblématiques, les reliefs karstiques et les paysages marins parmi les plus remarquables du pays.
• Combiné Visayas & Palawan : une proposition fluide et cohérente permettant d’explorer les deux régions tout en conservant une organisation simple et maîtrisée.
Notre production Groupes Malaisie & Singapour s’articule autour de plusieurs itinéraires soigneusement conçus, chacun offrant une approche unique du pays tout en garantissant richesse culturelle, diversité des paysages et expériences immersives :
• Duo de charme met l’accent sur une découverte équilibrée entre culture et détente. Il débute à Kuala Lumpur, où modernité et traditions s’entremêlent, avant une immersion historique à Malacca, classée à l’UNESCO. Le voyage se termine en douceur sur l’île de Langkawi, entre plages, mangroves et paysages tropicaux, idéale pour une fin de séjour relaxante.
• Malaisie authentique propose une exploration culturelle approfondie. Après les incontournables Kuala Lumpur et Malacca, les voyageurs découvrent Penang, véritable capitale gastronomique du pays. Son centre historique de George Town, classé UNESCO, séduit par son architecture coloniale, son street art et sa cuisine de rue réputée, offrant une immersion authentique dans le multiculturalisme malaisien.
• Les incontournables de la Malaisie inclut les étapes majeures du pays, avec une immersion nature dans les Cameron Highlands, célèbres pour leurs plantations de thé et leur climat rafraîchissant. Ce circuit propose une vision globale de la destination, mêlant villes dynamiques, patrimoine historique et paysages spectaculaires, pour une découverte riche et équilibrée.
• La Malaisie haute en couleurs ajoute une dimension contemporaine au voyage. Après les étapes culturelles en Malaisie, l’extension vers Singapore offre un contraste saisissant. Cette ville futuriste, réputée pour son architecture audacieuse, ses jardins iconiques et son organisation exemplaire, constitue une conclusion parfaite entre modernité et multiculturalisme.
Enfin, certains itinéraires incluent des extensions balnéaires ou nature plus poussées, notamment à Langkawi, permettant d’intégrer des expériences actives comme le kayak dans les mangroves ou des moments de détente en bord de mer.
Pensés pour répondre aux attentes variées des groupes, ces programmes offrent chacun une identité forte : détente, culture, gastronomie ou exploration complète, tout en conservant un haut niveau de qualité et d’authenticité.
Ces productions sont disponibles sur simple demande. N’hésitez pas à nous contacter.
• Duo de charme met l’accent sur une découverte équilibrée entre culture et détente. Il débute à Kuala Lumpur, où modernité et traditions s’entremêlent, avant une immersion historique à Malacca, classée à l’UNESCO. Le voyage se termine en douceur sur l’île de Langkawi, entre plages, mangroves et paysages tropicaux, idéale pour une fin de séjour relaxante.
• Malaisie authentique propose une exploration culturelle approfondie. Après les incontournables Kuala Lumpur et Malacca, les voyageurs découvrent Penang, véritable capitale gastronomique du pays. Son centre historique de George Town, classé UNESCO, séduit par son architecture coloniale, son street art et sa cuisine de rue réputée, offrant une immersion authentique dans le multiculturalisme malaisien.
• Les incontournables de la Malaisie inclut les étapes majeures du pays, avec une immersion nature dans les Cameron Highlands, célèbres pour leurs plantations de thé et leur climat rafraîchissant. Ce circuit propose une vision globale de la destination, mêlant villes dynamiques, patrimoine historique et paysages spectaculaires, pour une découverte riche et équilibrée.
• La Malaisie haute en couleurs ajoute une dimension contemporaine au voyage. Après les étapes culturelles en Malaisie, l’extension vers Singapore offre un contraste saisissant. Cette ville futuriste, réputée pour son architecture audacieuse, ses jardins iconiques et son organisation exemplaire, constitue une conclusion parfaite entre modernité et multiculturalisme.
Enfin, certains itinéraires incluent des extensions balnéaires ou nature plus poussées, notamment à Langkawi, permettant d’intégrer des expériences actives comme le kayak dans les mangroves ou des moments de détente en bord de mer.
Pensés pour répondre aux attentes variées des groupes, ces programmes offrent chacun une identité forte : détente, culture, gastronomie ou exploration complète, tout en conservant un haut niveau de qualité et d’authenticité.
Ces productions sont disponibles sur simple demande. N’hésitez pas à nous contacter.
Et toujours un accompagnement sur-mesure quand vous en avez besoin
Cette production a été pensée pour offrir un maximum d’autonomie aux agences, afin de leur permettre de répondre rapidement à leurs clients groupes sans nécessairement passer par une phase de construction sur-mesure.
Pour autant, l’équipe Jans Tours reste pleinement disponible pour les demandes spécifiques, les projets MICE ou les besoins de personnalisation plus poussée, ainsi que pour accompagner les partenaires dans la valorisation et la vente de la destination.
Et bien entendu, nous continuons de gérer l’ensemble des demandes FIT avec la même exigence de qualité et de réactivité.
Pour autant, l’équipe Jans Tours reste pleinement disponible pour les demandes spécifiques, les projets MICE ou les besoins de personnalisation plus poussée, ainsi que pour accompagner les partenaires dans la valorisation et la vente de la destination.
Et bien entendu, nous continuons de gérer l’ensemble des demandes FIT avec la même exigence de qualité et de réactivité.
La Production Groupes 2027 est disponible sur simple demande
Contactez-nous dès maintenant pour construire ensemble des expériences uniques et sur mesure pour vos groupes en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines :
Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
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