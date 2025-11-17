TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Manuel de Vente Bali 2026 – L’Île des Dieux


Bali, surnommée l’Île des Dieux, reste l’une des destinations les plus prisées d’Asie du Sud-Est. Elle combine paysages spectaculaires, culture vivante et infrastructures touristiques modernes, offrant une expérience complète et inoubliable.


Rédigé par Jans Tours le Lundi 17 Novembre 2025

© Kamchatka
© Kamchatka
DITEX
Avec ses rizières en terrasses emblématiques, ses volcans majestueux, ses plages paradisiaques et sa population accueillante, Bali séduit tous types de voyageurs : couples, familles, aventuriers, amateurs de bien-être et clients haut de gamme.

Pour 2026, Bali propose des offres sur mesure et des expériences uniques, permettant aux agences de présenter des packages adaptés à tous les profils.

Ce manuel vous aidera à structurer votre argumentaire, segmenter vos clients et booster vos ventes.

Les atouts majeurs pour vendre Bali


© Pixabay
Nature et paysages

Rizières en terrasses : Ubud et Jatiluwih (classées au patrimoine mondial de l’UNESCO).
Volcans et randonnées : Mont Batur, Mont Agung – randonnées au lever du soleil offrant des panoramas inoubliables.
Cascades et lacs : Tegenungan, Sekumpul, lacs Bratan et Buyan, parfaits pour les excursions nature et les photos.

Culture et traditions

Temples emblématiques : Tanah Lot, Uluwatu, Besakih, Tirta Empul.
• Danses traditionnelles et cérémonies religieuses quotidiennes.
• Artisanat : marchés d’Ubud, ateliers de batik, villages de sculpteurs.
• Expériences culturelles : cours de cuisine balinaise, visite de plantations de café, immersion dans la vie locale.

Bien-être et luxe

• Centres de yoga, méditation et spa.
• Villas privées avec piscine surplombant rizières ou mer.
• Packages sur mesure incluant hébergement de luxe, excursions privées et services personnalisés.
Une hôtellerie offrant un super rapport qualité prix : Kuta, Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua, Sanur

Activités et expériences

Sports nautiques : surf, snorkeling, plongée à Nusa Penida et Menjangan.
Aventure : trekking, rafting sur l’Ayung et le Telaga Waja.
Excursions exclusives : Découvertes culturelles, visites guidées privées avec guide francophone accessibles à tous


Comment bien choisir son balnéaire à Bali ?

Bali n’offre pas les plus belles plages d’Indonésie — les archipels voisins comme les Gilis, Nusa Penida ou Flores étant plus réputés pour leurs lagons turquoise. Toutefois, l’île propose plusieurs stations balnéaires au caractère bien distinct, permettant d’adapter le séjour au profil du voyageur.

Sanur : Idéal pour les familles recherchant un séjour paisible en hôtel avec petit-déjeuner, tout en profitant de la possibilité de flâner, dîner et se promener dans une ambiance locale et conviviale.

Jimbaran : Recommandé pour une courte étape (2 nuits maximum) en début ou fin de séjour. Sa proximité avec l’aéroport et ses couchers de soleil sur la plage en font une belle option détente avant un vol.

Nusa Dua : Connue pour ses plus belles plages et ses grands resorts en Demi-pension ou All Inclusive. Parfait pour une clientèle en quête de confort et de service haut de gamme, bien que l’environnement y soit plus « aseptisé ».

Benoa : À ne pas confondre avec Nusa Dua, cette station propose des resorts accessibles, de la demi-pension à l’All Inclusive, idéale pour un séjour balnéaire, pratique et confortable.

Seminyak & Canggu : Zones branchées, très touristiques, offrant de beaux resorts et villas de standing. Idéales pour les voyageurs à la recherche d’une atmosphère chic, animée et tendance.

Amed & Candidasa : Pour ceux qui souhaitent s’éloigner du tourisme de masse, Jans Tours recommande ces charmantes stations sur la côte Est. On y trouve de jolis boutique-hôtels, une ambiance paisible et une immersion plus authentique, parfaite pour terminer un circuit ou se ressourcer.

Segmentation clients et argumentaire rapide

Profil client Points clés à mettre en avant Packages recommandés
Couples / lune de miel Villas privées avec piscines, coucher de soleil, dîners romantiques, massages en duo Duo Ubud & Uluwatu
Familles Activités pour enfants, sécurité, immersion culturelle Hôtels kids-friendly : Sanctoo Villas & Méridien Jimbaran
Aventuriers Randonnées, volcans, snorkeling, sports extrêmes Excursions avec guide francophone, Circuits sur mesure
Bien-être / Yoga Spa, méditation, retraites wellness Séjours wellness, programmes de yoga (Om ham retreat, Antagana Retreat)
Voyageurs luxe Villas haut de gamme, expériences exclusives Nihi Sumba, Four Seasons, Raffles, Alila Uluwatu & Seminyak, transport privé en Toyota Alphard, Expériences Signatures by JANS TOURS
© Alila Uluwatu
© Alila Uluwatu

Techniques de vente efficaces

1. Vendre l’expérience globale : nature + culture + aventure + luxe, plutôt que seulement l’hôtel.
2. Adapter le discours selon le profil du client : couple, famille, luxe, aventure, bien-être.
3. Proposer des packages tout compris : hébergement, transferts, excursions, activités.
4. Mettre en avant les exclusivités : villas uniques, excursions privées, expériences personnalisées.
5. Cibler un budget : Permet de nous aider à choisir les hébergements et être pertinents dès la première proposition
6. Valoriser les atouts saisonniers : saison sèche (avril-octobre) pour randonnées et plages, événements culturels et festivals balinais.
© Baseimage
© Baseimage

Arguments clés pour Bali 2026

• Destination multi-expériences : nature, plages, culture, aventure, luxe, bien-être.
• Packages tout compris : simplifient la vente et garantissent la satisfaction client.
• Possibilité de visites guidées en privatif et avec guide francophone
• Valeur sûre pour tous les profils, avec un flux constant de clients français et internationaux.
• Excellent rapport qualité-prix
• Réceptif ayant une assistance francophone à destination, sécurisant pour les clients.

Conclusion

Bali 2026 est la destination parfaite pour séduire vos clients. Grâce à une segmentation claire, des packages sur mesure et ciblés, vous pouvez maximiser vos ventes et offrir des séjours inoubliables. En combinant nature, culture, aventure et luxe, Bali permet aux agences de présenter une offre complète, attractive et facile à vendre, adaptée à chaque profil client.
Avec ce manuel, vos commerciaux disposent désormais de tous les outils pour vendre Bali efficacement et transformer l’attrait naturel de l’île en résultats concrets pour votre agence.

Manuel de Vente Bali 2026 – L’Île des Dieux

Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE

+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours

>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 364 fois

Tags : Jans Tours
Notez

