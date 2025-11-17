Manuel de Vente Bali 2026 – L’Île des Dieux

Avec ses rizières en terrasses emblématiques, ses volcans majestueux, ses plages paradisiaques et sa population accueillante, Bali séduit tous types de voyageurs : couples, familles, aventuriers, amateurs de bien-être et clients haut de gamme.
Pour 2026, Bali propose des offres sur mesure et des expériences uniques, permettant aux agences de présenter des packages adaptés à tous les profils.
Ce manuel vous aidera à structurer votre argumentaire, segmenter vos clients et booster vos ventes.
Pour 2026, Bali propose des offres sur mesure et des expériences uniques, permettant aux agences de présenter des packages adaptés à tous les profils.
Ce manuel vous aidera à structurer votre argumentaire, segmenter vos clients et booster vos ventes.
Les atouts majeurs pour vendre Bali
© Pixabay
Nature et paysages
• Rizières en terrasses : Ubud et Jatiluwih (classées au patrimoine mondial de l’UNESCO).
• Volcans et randonnées : Mont Batur, Mont Agung – randonnées au lever du soleil offrant des panoramas inoubliables.
• Cascades et lacs : Tegenungan, Sekumpul, lacs Bratan et Buyan, parfaits pour les excursions nature et les photos.
Culture et traditions
• Temples emblématiques : Tanah Lot, Uluwatu, Besakih, Tirta Empul.
• Danses traditionnelles et cérémonies religieuses quotidiennes.
• Artisanat : marchés d’Ubud, ateliers de batik, villages de sculpteurs.
• Expériences culturelles : cours de cuisine balinaise, visite de plantations de café, immersion dans la vie locale.
Bien-être et luxe
• Centres de yoga, méditation et spa.
• Villas privées avec piscine surplombant rizières ou mer.
• Packages sur mesure incluant hébergement de luxe, excursions privées et services personnalisés.
• Une hôtellerie offrant un super rapport qualité prix : Kuta, Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua, Sanur
Activités et expériences
• Sports nautiques : surf, snorkeling, plongée à Nusa Penida et Menjangan.
• Aventure : trekking, rafting sur l’Ayung et le Telaga Waja.
• Excursions exclusives : Découvertes culturelles, visites guidées privées avec guide francophone accessibles à tous
• Rizières en terrasses : Ubud et Jatiluwih (classées au patrimoine mondial de l’UNESCO).
• Volcans et randonnées : Mont Batur, Mont Agung – randonnées au lever du soleil offrant des panoramas inoubliables.
• Cascades et lacs : Tegenungan, Sekumpul, lacs Bratan et Buyan, parfaits pour les excursions nature et les photos.
Culture et traditions
• Temples emblématiques : Tanah Lot, Uluwatu, Besakih, Tirta Empul.
• Danses traditionnelles et cérémonies religieuses quotidiennes.
• Artisanat : marchés d’Ubud, ateliers de batik, villages de sculpteurs.
• Expériences culturelles : cours de cuisine balinaise, visite de plantations de café, immersion dans la vie locale.
Bien-être et luxe
• Centres de yoga, méditation et spa.
• Villas privées avec piscine surplombant rizières ou mer.
• Packages sur mesure incluant hébergement de luxe, excursions privées et services personnalisés.
• Une hôtellerie offrant un super rapport qualité prix : Kuta, Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua, Sanur
Activités et expériences
• Sports nautiques : surf, snorkeling, plongée à Nusa Penida et Menjangan.
• Aventure : trekking, rafting sur l’Ayung et le Telaga Waja.
• Excursions exclusives : Découvertes culturelles, visites guidées privées avec guide francophone accessibles à tous
Comment bien choisir son balnéaire à Bali ?
Bali n’offre pas les plus belles plages d’Indonésie — les archipels voisins comme les Gilis, Nusa Penida ou Flores étant plus réputés pour leurs lagons turquoise. Toutefois, l’île propose plusieurs stations balnéaires au caractère bien distinct, permettant d’adapter le séjour au profil du voyageur.
• Sanur : Idéal pour les familles recherchant un séjour paisible en hôtel avec petit-déjeuner, tout en profitant de la possibilité de flâner, dîner et se promener dans une ambiance locale et conviviale.
• Jimbaran : Recommandé pour une courte étape (2 nuits maximum) en début ou fin de séjour. Sa proximité avec l’aéroport et ses couchers de soleil sur la plage en font une belle option détente avant un vol.
• Nusa Dua : Connue pour ses plus belles plages et ses grands resorts en Demi-pension ou All Inclusive. Parfait pour une clientèle en quête de confort et de service haut de gamme, bien que l’environnement y soit plus « aseptisé ».
• Benoa : À ne pas confondre avec Nusa Dua, cette station propose des resorts accessibles, de la demi-pension à l’All Inclusive, idéale pour un séjour balnéaire, pratique et confortable.
• Seminyak & Canggu : Zones branchées, très touristiques, offrant de beaux resorts et villas de standing. Idéales pour les voyageurs à la recherche d’une atmosphère chic, animée et tendance.
• Amed & Candidasa : Pour ceux qui souhaitent s’éloigner du tourisme de masse, Jans Tours recommande ces charmantes stations sur la côte Est. On y trouve de jolis boutique-hôtels, une ambiance paisible et une immersion plus authentique, parfaite pour terminer un circuit ou se ressourcer.
• Sanur : Idéal pour les familles recherchant un séjour paisible en hôtel avec petit-déjeuner, tout en profitant de la possibilité de flâner, dîner et se promener dans une ambiance locale et conviviale.
• Jimbaran : Recommandé pour une courte étape (2 nuits maximum) en début ou fin de séjour. Sa proximité avec l’aéroport et ses couchers de soleil sur la plage en font une belle option détente avant un vol.
• Nusa Dua : Connue pour ses plus belles plages et ses grands resorts en Demi-pension ou All Inclusive. Parfait pour une clientèle en quête de confort et de service haut de gamme, bien que l’environnement y soit plus « aseptisé ».
• Benoa : À ne pas confondre avec Nusa Dua, cette station propose des resorts accessibles, de la demi-pension à l’All Inclusive, idéale pour un séjour balnéaire, pratique et confortable.
• Seminyak & Canggu : Zones branchées, très touristiques, offrant de beaux resorts et villas de standing. Idéales pour les voyageurs à la recherche d’une atmosphère chic, animée et tendance.
• Amed & Candidasa : Pour ceux qui souhaitent s’éloigner du tourisme de masse, Jans Tours recommande ces charmantes stations sur la côte Est. On y trouve de jolis boutique-hôtels, une ambiance paisible et une immersion plus authentique, parfaite pour terminer un circuit ou se ressourcer.
Segmentation clients et argumentaire rapide
|Profil client
|Points clés à mettre en avant
|Packages recommandés
|Couples / lune de miel
|Villas privées avec piscines, coucher de soleil, dîners romantiques, massages en duo
|Duo Ubud & Uluwatu
|Familles
|Activités pour enfants, sécurité, immersion culturelle
|Hôtels kids-friendly : Sanctoo Villas & Méridien Jimbaran
|Aventuriers
|Randonnées, volcans, snorkeling, sports extrêmes
|Excursions avec guide francophone, Circuits sur mesure
|Bien-être / Yoga
|Spa, méditation, retraites wellness
|Séjours wellness, programmes de yoga (Om ham retreat, Antagana Retreat)
|Voyageurs luxe
|Villas haut de gamme, expériences exclusives
|Nihi Sumba, Four Seasons, Raffles, Alila Uluwatu & Seminyak, transport privé en Toyota Alphard, Expériences Signatures by JANS TOURS
Techniques de vente efficaces
1. Vendre l’expérience globale : nature + culture + aventure + luxe, plutôt que seulement l’hôtel.
2. Adapter le discours selon le profil du client : couple, famille, luxe, aventure, bien-être.
3. Proposer des packages tout compris : hébergement, transferts, excursions, activités.
4. Mettre en avant les exclusivités : villas uniques, excursions privées, expériences personnalisées.
5. Cibler un budget : Permet de nous aider à choisir les hébergements et être pertinents dès la première proposition
6. Valoriser les atouts saisonniers : saison sèche (avril-octobre) pour randonnées et plages, événements culturels et festivals balinais.
2. Adapter le discours selon le profil du client : couple, famille, luxe, aventure, bien-être.
3. Proposer des packages tout compris : hébergement, transferts, excursions, activités.
4. Mettre en avant les exclusivités : villas uniques, excursions privées, expériences personnalisées.
5. Cibler un budget : Permet de nous aider à choisir les hébergements et être pertinents dès la première proposition
6. Valoriser les atouts saisonniers : saison sèche (avril-octobre) pour randonnées et plages, événements culturels et festivals balinais.
Arguments clés pour Bali 2026
• Destination multi-expériences : nature, plages, culture, aventure, luxe, bien-être.
• Packages tout compris : simplifient la vente et garantissent la satisfaction client.
• Possibilité de visites guidées en privatif et avec guide francophone
• Valeur sûre pour tous les profils, avec un flux constant de clients français et internationaux.
• Excellent rapport qualité-prix
• Réceptif ayant une assistance francophone à destination, sécurisant pour les clients.
• Packages tout compris : simplifient la vente et garantissent la satisfaction client.
• Possibilité de visites guidées en privatif et avec guide francophone
• Valeur sûre pour tous les profils, avec un flux constant de clients français et internationaux.
• Excellent rapport qualité-prix
• Réceptif ayant une assistance francophone à destination, sécurisant pour les clients.
Conclusion
Bali 2026 est la destination parfaite pour séduire vos clients. Grâce à une segmentation claire, des packages sur mesure et ciblés, vous pouvez maximiser vos ventes et offrir des séjours inoubliables. En combinant nature, culture, aventure et luxe, Bali permet aux agences de présenter une offre complète, attractive et facile à vendre, adaptée à chaque profil client.
Avec ce manuel, vos commerciaux disposent désormais de tous les outils pour vendre Bali efficacement et transformer l’attrait naturel de l’île en résultats concrets pour votre agence.
Avec ce manuel, vos commerciaux disposent désormais de tous les outils pour vendre Bali efficacement et transformer l’attrait naturel de l’île en résultats concrets pour votre agence.
Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
Autres articles
-
JANS TOURS confirme son rôle de réceptif de référence à l’IFTM 2025
-
Jans Tours, réceptif Malaisie
-
IFTM 2025 : JANS TOURS met en lumière Bali, les Philippines et la Malaisie !
-
Jans Tours rejoint TravelExchange.io : vos circuits Indonésie & Philippines confirmés en temps réel
-
Les retours d’Audrey Marc, notre Business Developer, sur son voyage inoubliable aux Philippines !