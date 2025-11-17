Manuel de Vente Bali 2026 – L’Île des Dieux

Bali n’offre pas les plus belles plages d’Indonésie — les archipels voisins comme les Gilis, Nusa Penida ou Flores étant plus réputés pour leurs lagons turquoise. Toutefois, l’île propose plusieurs stations balnéaires au caractère bien distinct, permettant d’adapter le séjour au profil du voyageur.



• Sanur : Idéal pour les familles recherchant un séjour paisible en hôtel avec petit-déjeuner, tout en profitant de la possibilité de flâner, dîner et se promener dans une ambiance locale et conviviale.



• Jimbaran : Recommandé pour une courte étape (2 nuits maximum) en début ou fin de séjour. Sa proximité avec l’aéroport et ses couchers de soleil sur la plage en font une belle option détente avant un vol.



• Nusa Dua : Connue pour ses plus belles plages et ses grands resorts en Demi-pension ou All Inclusive. Parfait pour une clientèle en quête de confort et de service haut de gamme, bien que l’environnement y soit plus « aseptisé ».



• Benoa : À ne pas confondre avec Nusa Dua, cette station propose des resorts accessibles, de la demi-pension à l’All Inclusive, idéale pour un séjour balnéaire, pratique et confortable.



• Seminyak & Canggu : Zones branchées, très touristiques, offrant de beaux resorts et villas de standing. Idéales pour les voyageurs à la recherche d’une atmosphère chic, animée et tendance.



• Amed & Candidasa : Pour ceux qui souhaitent s’éloigner du tourisme de masse, Jans Tours recommande ces charmantes stations sur la côte Est. On y trouve de jolis boutique-hôtels, une ambiance paisible et une immersion plus authentique, parfaite pour terminer un circuit ou se ressourcer.

