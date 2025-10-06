TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
JANS TOURS confirme son rôle de réceptif de référence à l’IFTM 2025


Du 23 au 25 septembre 2025, Paris Porte de Versailles a accueilli la 47ᵉ édition de l’IFTM – International & French Travel Market. Pour JANS TOURS, cette nouvelle participation a été l’occasion de retrouver de nombreux partenaires, d’en créer de nouveaux, de partager nos actualités et d’annoncer une étape importante de notre développement : l’ouverture d’un bureau en Malaisie.


Rédigé par Jans Tours le Lundi 6 Octobre 2025

© Jans Tours
© Jans Tours
CroisiEurope

Un stand plus spacieux et des visiteurs plus nombreux


Cette année, l’évolution de JANS TOURS nous a permis d’offrir un accueil encore plus qualitatif à nos partenaires et visiteurs. Grâce à un espace élargi, les échanges ont été facilités et mis en valeur, tout en donnant une meilleure visibilité à nos trois destinations phares : Bali, les Philippines et la Malaisie.

Nous avons également constaté que les visiteurs étaient plus nombreux à venir nous rencontrer. Ce fort intérêt nous encourage à poursuivre nos efforts pour proposer une offre toujours plus adaptée aux attentes des professionnels du secteur.

Trois destinations complémentaires

Lors de cette édition, nous avons présenté nos destinations phares, qui constituent aujourd’hui le cœur de notre expertise :

L'Indonésie, une valeur sûre qui continue de séduire par ses paysages, sa culture et son offre hôtelière de qualité.
Les Philippines, où notre présence s’est consolidée depuis l’an dernier avec nos bureaux de Manille et Bohol
La Malaisie, grande nouveauté de 2025, désormais intégrée à notre offre grâce à l’ouverture d’un bureau sur place.

Cette complémentarité entre Bali, Philippines et Malaisie reflète notre volonté de proposer une diversité de séjours, allant de la détente balnéaire aux découvertes culturelles, en passant par l’aventure nature.

Parallèlement, nos bureaux en France nous permettent de rester proches de nos partenaires francophones et d’assurer une communication fluide, sans contrainte de décalage horaire.
© Jans Tours
© Jans Tours

L’ouverture d’un bureau en Malaisie

L’annonce de l’ouverture de notre bureau en Malaisie a suscité un vif intérêt auprès de nos visiteurs. Ce nouveau point d’ancrage nous permettra d’accompagner plus efficacement nos partenaires sur une destination en plein essor.

La Malaisie se distingue par la richesse de ses contrastes : Kuala Lumpur et ses gratte-ciel modernes, la jungle préservée du Taman Negara, sans oublier ses plages encore confidentielles. Avec ce bureau, nous souhaitons offrir le même niveau d’expertise et de proximité que celui que nous avons déjà développé en Indonésie et aux Philippines.

Des partenaires hôteliers à nos côtés

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre stand plusieurs hôtels partenaires, avec lesquels nous entretenons une collaboration étroite et de confiance. Leur présence illustre parfaitement notre volonté de construire, aux côtés de nos partenaires, une offre haut de gamme, diversifiée et fidèle à notre vision de l’hospitalité.

iNi ViE Hospitality, reconnu pour son design contemporain et ses expériences raffinées.
InterContinental Bali Resort, qui allie tradition balinaise et confort international.
Paradisus by Meliá, prochainement inauguré à Bali, qui s’inscrit déjà comme un allié de choix pour proposer un nouveau regard sur le luxe balnéaire.

Leur présence a contribué à enrichir nos échanges avec les visiteurs et à donner une dimension concrète à notre offre. Nous avons été particulièrement touchés par leurs retours positifs : ils ont apprécié le format et nous ont déjà fait part de leur souhait de revenir l’an prochain.

Des échanges riches et constructifs

© Jans Tours
© Jans Tours
Au-delà des nouveautés, l’IFTM reste pour nous une formidable occasion de rencontrer nos partenaires actuels, d’en accueillir de nouveaux et de réfléchir ensemble aux projets à venir.

Cette année, les discussions ont porté aussi bien sur des groupes et GIR que sur des séjours individuels et haut de gamme. Ces échanges nous permettent de mieux comprendre les attentes des professionnels et d’adapter notre offre en conséquence.

Nous sommes conscients que notre rôle de réceptif est avant tout d’accompagner nos partenaires dans la création de voyages sur mesure, et ces moments de dialogue au salon sont essentiels pour y parvenir.

Une équipe toujours plus présente

Nous étions cette année plus nombreux à représenter JANS TOURS, avec la participation de nos équipes basées en France, à Bali et en Malaisie, venues spécialement pour l’occasion. Certains collaborateurs ont fait le déplacement depuis l’Asie, soulignant l’importance de ce rendez-vous pour notre développement. Cette diversité de profils et d’expériences a permis d’apporter des réponses précises aux questions des visiteurs et de témoigner de notre engagement sur le terrain.
Un pas de plus dans notre développement

L’IFTM 2025 restera pour nous une édition importante, marquée par une fréquentation en hausse, la confirmation de belles collaborations et l’annonce de notre implantation en Malaisie.

Nous restons néanmoins fidèles à notre ligne directrice : privilégier la qualité des échanges et le service apporté aux professionnels, plutôt que la quantité. Ce sont ces relations solides, patiemment construites, qui nous permettent d’avancer et de continuer à évoluer avec humilité et constance.

Cap sur la suite

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes venues à notre rencontre sur le stand, qu’il s’agisse de partenaires de longue date ou de nouveaux contacts. Votre confiance et vos retours sont notre principale source de motivation.
L’aventure continue : nous serons présents au WTM Londres, du 4 au 6 novembre 2025 (Stand N9-220) et nous envisageons également de participer à l’ITB Berlin, du 3 au 5 mars 2026, où nous aurons à cœur de poursuivre ces échanges et de présenter plus en détail notre nouvelle offre en Malaisie.

Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition de l’IFTM, et très bientôt à Londres, puis probablement à Berlin, pour continuer à bâtir ensemble de beaux projets de voyage en Asie du Sud-Est.

Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE

+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours

>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG



