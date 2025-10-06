JANS TOURS confirme son rôle de réceptif de référence à l’IFTM 2025

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre stand plusieurs hôtels partenaires, avec lesquels nous entretenons une collaboration étroite et de confiance. Leur présence illustre parfaitement notre volonté de construire, aux côtés de nos partenaires, une offre haut de gamme, diversifiée et fidèle à notre vision de l’hospitalité.



● iNi ViE Hospitality, reconnu pour son design contemporain et ses expériences raffinées.

● InterContinental Bali Resort, qui allie tradition balinaise et confort international.

● Paradisus by Meliá, prochainement inauguré à Bali, qui s’inscrit déjà comme un allié de choix pour proposer un nouveau regard sur le luxe balnéaire.



Leur présence a contribué à enrichir nos échanges avec les visiteurs et à donner une dimension concrète à notre offre. Nous avons été particulièrement touchés par leurs retours positifs : ils ont apprécié le format et nous ont déjà fait part de leur souhait de revenir l’an prochain.