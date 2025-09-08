IFTM 2025 : JANS TOURS met en lumière Bali, les Philippines et la Malaisie !

Bali, l’incontournable île des Dieux



Bali fascine depuis des décennies les voyageurs du monde entier. Connue pour ses paysages spectaculaires – rizières en terrasse, plages dorées, volcans majestueux – et pour son atmosphère empreinte de spiritualité, l’île séduit autant les amateurs de culture que les adeptes de farniente. Avec son offre hôtelière de très haut niveau et ses expériences alliant bien-être, gastronomie et immersion locale, Bali est un véritable joyau touristique.



Sur le stand JANS TOURS, les visiteurs pourront découvrir comment l’agence valorise cette destination à travers des circuits exclusifs et des partenariats avec des établissements de renom. L’accent sera mis sur des séjours personnalisés, adaptés aux besoins des voyageurs en quête d’authenticité, de luxe ou d’aventures.



Philippines, un archipel aux mille visages



Avec plus de 7 000 îles, les Philippines offrent une diversité naturelle exceptionnelle. Entre plages paradisiaques, fonds marins spectaculaires et montagnes verdoyantes, l’archipel attire les voyageurs en quête d’exploration et de dépaysement. Mais ce qui distingue véritablement les Philippines, c’est aussi l’hospitalité chaleureuse de ses habitants.



Pour JANS TOURS, les Philippines représentent une destination à fort potentiel, capable de séduire aussi bien les passionnés de plongée et de sports nautiques que les voyageurs en quête de séjours culturels et de détente. Les visiteurs du salon pourront découvrir des circuits exclusifs conçus pour combiner aventure et confort, avec une attention particulière portée à la qualité des prestations et à la richesse des expériences proposées.



Malaisie, la nouveauté stratégique de 2025



Grande nouveauté de l’année, la Malaisie s’ajoute au portefeuille de destinations de JANS TOURS. Ce pays combine harmonieusement modernité et exotisme. La capitale Kuala Lumpur séduit par ses gratte-ciel emblématiques, ses centres commerciaux futuristes et sa scène gastronomique dynamique, tandis que Bornéo et les régions plus sauvages offrent une immersion dans une nature luxuriante et préservée.



En intégrant la Malaisie à son offre, JANS TOURS souhaite proposer aux professionnels une destination capable de répondre à une large palette de demandes, allant des séjours urbains sophistiqués aux voyages d’aventure au cœur de la jungle. Cette addition confirme la volonté de l’agence de diversifier son offre et d’anticiper les attentes des voyageurs.

