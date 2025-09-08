IFTM 2025 : JANS TOURS met en lumière Bali, les Philippines et la Malaisie !

Sur le stand JANS TOURS, professionnels et partenaires pourront découvrir les atouts uniques de chaque destination, allant des paysages à couper le souffle de Bali, à la biodiversité exceptionnelle des Philippines, jusqu’au mélange de modernité et d’exotisme de la Malaisie.
Les visiteurs auront également l’occasion de rencontrer nos équipes basées en France et en Asie, d’explorer des offres exclusives et de découvrir des hôtels d’exception qui incarnent le luxe et l’élégance proposés par l’agence.
Trois destinations emblématiques
Bali, l’incontournable île des Dieux
Bali fascine depuis des décennies les voyageurs du monde entier. Connue pour ses paysages spectaculaires – rizières en terrasse, plages dorées, volcans majestueux – et pour son atmosphère empreinte de spiritualité, l’île séduit autant les amateurs de culture que les adeptes de farniente. Avec son offre hôtelière de très haut niveau et ses expériences alliant bien-être, gastronomie et immersion locale, Bali est un véritable joyau touristique.
Sur le stand JANS TOURS, les visiteurs pourront découvrir comment l’agence valorise cette destination à travers des circuits exclusifs et des partenariats avec des établissements de renom. L’accent sera mis sur des séjours personnalisés, adaptés aux besoins des voyageurs en quête d’authenticité, de luxe ou d’aventures.
Philippines, un archipel aux mille visages
Avec plus de 7 000 îles, les Philippines offrent une diversité naturelle exceptionnelle. Entre plages paradisiaques, fonds marins spectaculaires et montagnes verdoyantes, l’archipel attire les voyageurs en quête d’exploration et de dépaysement. Mais ce qui distingue véritablement les Philippines, c’est aussi l’hospitalité chaleureuse de ses habitants.
Pour JANS TOURS, les Philippines représentent une destination à fort potentiel, capable de séduire aussi bien les passionnés de plongée et de sports nautiques que les voyageurs en quête de séjours culturels et de détente. Les visiteurs du salon pourront découvrir des circuits exclusifs conçus pour combiner aventure et confort, avec une attention particulière portée à la qualité des prestations et à la richesse des expériences proposées.
Malaisie, la nouveauté stratégique de 2025
Grande nouveauté de l’année, la Malaisie s’ajoute au portefeuille de destinations de JANS TOURS. Ce pays combine harmonieusement modernité et exotisme. La capitale Kuala Lumpur séduit par ses gratte-ciel emblématiques, ses centres commerciaux futuristes et sa scène gastronomique dynamique, tandis que Bornéo et les régions plus sauvages offrent une immersion dans une nature luxuriante et préservée.
En intégrant la Malaisie à son offre, JANS TOURS souhaite proposer aux professionnels une destination capable de répondre à une large palette de demandes, allant des séjours urbains sophistiqués aux voyages d’aventure au cœur de la jungle. Cette addition confirme la volonté de l’agence de diversifier son offre et d’anticiper les attentes des voyageurs.
Bali fascine depuis des décennies les voyageurs du monde entier. Connue pour ses paysages spectaculaires – rizières en terrasse, plages dorées, volcans majestueux – et pour son atmosphère empreinte de spiritualité, l’île séduit autant les amateurs de culture que les adeptes de farniente. Avec son offre hôtelière de très haut niveau et ses expériences alliant bien-être, gastronomie et immersion locale, Bali est un véritable joyau touristique.
Sur le stand JANS TOURS, les visiteurs pourront découvrir comment l’agence valorise cette destination à travers des circuits exclusifs et des partenariats avec des établissements de renom. L’accent sera mis sur des séjours personnalisés, adaptés aux besoins des voyageurs en quête d’authenticité, de luxe ou d’aventures.
Philippines, un archipel aux mille visages
Avec plus de 7 000 îles, les Philippines offrent une diversité naturelle exceptionnelle. Entre plages paradisiaques, fonds marins spectaculaires et montagnes verdoyantes, l’archipel attire les voyageurs en quête d’exploration et de dépaysement. Mais ce qui distingue véritablement les Philippines, c’est aussi l’hospitalité chaleureuse de ses habitants.
Pour JANS TOURS, les Philippines représentent une destination à fort potentiel, capable de séduire aussi bien les passionnés de plongée et de sports nautiques que les voyageurs en quête de séjours culturels et de détente. Les visiteurs du salon pourront découvrir des circuits exclusifs conçus pour combiner aventure et confort, avec une attention particulière portée à la qualité des prestations et à la richesse des expériences proposées.
Malaisie, la nouveauté stratégique de 2025
Grande nouveauté de l’année, la Malaisie s’ajoute au portefeuille de destinations de JANS TOURS. Ce pays combine harmonieusement modernité et exotisme. La capitale Kuala Lumpur séduit par ses gratte-ciel emblématiques, ses centres commerciaux futuristes et sa scène gastronomique dynamique, tandis que Bornéo et les régions plus sauvages offrent une immersion dans une nature luxuriante et préservée.
En intégrant la Malaisie à son offre, JANS TOURS souhaite proposer aux professionnels une destination capable de répondre à une large palette de demandes, allant des séjours urbains sophistiqués aux voyages d’aventure au cœur de la jungle. Cette addition confirme la volonté de l’agence de diversifier son offre et d’anticiper les attentes des voyageurs.
Trois hôtels d’exception pour incarner l’expérience JANS TOURS
Au-delà des destinations, JANS TOURS met également l’accent sur l’hôtellerie haut de gamme, en présentant trois établissements qui illustrent parfaitement la diversité et la qualité de son offre.
● iNi ViE Hospitality : Cette chaîne hôtelière incarne le luxe et l’élégance. Conçue pour les voyageurs en quête d’expériences raffinées, elle séduit par son design contemporain et ses prestations personnalisées, idéales pour ceux qui recherchent exclusivité et confort.
● InterContinental Bali Resort : Symbole de l’hospitalité balinaise, cet établissement quatre ou cinq étoiles offre une expérience complète, alliant tradition locale et raffinement international. Son cadre exceptionnel en bord de mer et son atmosphère sereine séduisent autant les couples que les familles.
● Paradisus by Melia : Tout juste inauguré, ce resort flambant neuf incarne le luxe contemporain. Avec son architecture moderne et sa situation privilégiée face à l’océan, il promet des séjours uniques, entre détente, gastronomie et découverte.
Sur le stand JANS TOURS, vous aurez l’opportunité de rencontrer les représentants de chacun de ces hôtels, spécialement venus de Bali pour échanger avec vous et présenter leurs nouveautés.
Sur le stand JANS TOURS, vous aurez l’opportunité de rencontrer les représentants de chacun de ces hôtels, spécialement venus de Bali pour échanger avec vous et présenter leurs nouveautés.
Une présence conçue pour les professionnels
Être présent à l’IFTM 2025 permet à JANS TOURS de renforcer son rôle d’acteur de référence dans la création de voyage.
Sur son stand, les professionnels auront l’occasion de :
● Découvrir les atouts de Bali, Philippines et Malaisie à travers des présentations exclusives.
● Explorer des offres privilégiées incluant les établissements ENVIE, Intercontinental Bali et Paradisus Nusa Dua.
● Échanger directement avec l’équipe JANS TOURS, afin de co-construire des projets et programmes adaptés aux besoins spécifiques de leur clientèle.
● Planifier leurs rendez-vous à l’avance via la plateforme Everywhere, pour optimiser leur temps sur le salon.
L’accent sera mis sur la qualité des échanges, avec des rencontres personnalisées et des discussions autour des opportunités offertes par ces trois destinations phares.
Sur son stand, les professionnels auront l’occasion de :
● Découvrir les atouts de Bali, Philippines et Malaisie à travers des présentations exclusives.
● Explorer des offres privilégiées incluant les établissements ENVIE, Intercontinental Bali et Paradisus Nusa Dua.
● Échanger directement avec l’équipe JANS TOURS, afin de co-construire des projets et programmes adaptés aux besoins spécifiques de leur clientèle.
● Planifier leurs rendez-vous à l’avance via la plateforme Everywhere, pour optimiser leur temps sur le salon.
L’accent sera mis sur la qualité des échanges, avec des rencontres personnalisées et des discussions autour des opportunités offertes par ces trois destinations phares.
Pourquoi rencontrer JANS TOURS à l’IFTM 2025 ?
La participation de JANS TOURS à ce grand rendez-vous constitue une occasion unique pour les professionnels du secteur de :
1. Découvrir trois destinations complémentaires et attractives – Bali pour sa spiritualité et son raffinement, les Philippines pour leur diversité et leur nature préservée, la Malaisie pour son équilibre entre modernité et exotisme.
2. Accéder à des offres exclusives et haut de gamme, spécialement conçues pour le marché B2B.
3. S’inspirer de nouvelles tendances, en intégrant dans leur offre des expériences personnalisées, luxueuses et respectueuses des cultures locales.
4. Nouer des partenariats solides, grâce à un contact direct avec l’équipe JANS TOURS, disponible pour présenter en détail son expertise et ses solutions.
1. Découvrir trois destinations complémentaires et attractives – Bali pour sa spiritualité et son raffinement, les Philippines pour leur diversité et leur nature préservée, la Malaisie pour son équilibre entre modernité et exotisme.
2. Accéder à des offres exclusives et haut de gamme, spécialement conçues pour le marché B2B.
3. S’inspirer de nouvelles tendances, en intégrant dans leur offre des expériences personnalisées, luxueuses et respectueuses des cultures locales.
4. Nouer des partenariats solides, grâce à un contact direct avec l’équipe JANS TOURS, disponible pour présenter en détail son expertise et ses solutions.
Planifiez votre visite dès maintenant
Ne manquez pas l’opportunité de rencontrer l’équipe JANS TOURS lors de l’IFTM 2025. Pour faciliter l’organisation, il est possible de réserver dès à présent un rendez-vous via le lien suivant :
https://calendly.com/janstours/iftm2025
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger autour de vos projets, de découvrir en avant-première la nouvelle destination Malaisie, et d’explorer les opportunités offertes par Bali, les Philippines.
https://calendly.com/janstours/iftm2025
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger autour de vos projets, de découvrir en avant-première la nouvelle destination Malaisie, et d’explorer les opportunités offertes par Bali, les Philippines.
Audrey Marc
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
Autres articles
-
Jans Tours rejoint TravelExchange.io : vos circuits Indonésie & Philippines confirmés en temps réel
-
Les retours d’Audrey Marc, notre Business Developer, sur son voyage inoubliable aux Philippines !
-
Jans Tours dévoile sa Production Groupes 2026 : l’expertise locale au service de vos projets de voyage à Bali
-
JANS TOURS poursuit son développement et accueille une nouvelle recrue !
-
Redécouvrir Bali : au-delà des clichés, une immersion unique