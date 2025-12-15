Pourquoi la Malaisie sera LA destination incontournable de 2026 ?

La Malaisie : un équilibre rare entre tradition, modernité et nature
La Malaisie séduit par son mélange unique : d’un côté, Kuala Lumpur et ses gratte-ciel scintillants ; de l’autre, un patrimoine culturel d’une richesse exceptionnelle, des temples colorés, des quartiers historiques vibrants et une nature tropicale parmi les plus accessibles d’Asie du Sud-Est.
Peu de destinations offrent autant d’expériences en un seul voyage : immersion urbaine, rencontres culturelles, jungles primaires, plages paradisiaques, gastronomie d’exception… La Malaisie se vend facilement et s’adapte à tous les publics : couples, familles, seniors, voyageurs solo, groupes, MICE ou circuits haut de gamme.
La connectivité joue également en sa faveur : depuis mars 2025, Malaysia Airlines a rétabli le vol direct Paris–Kuala Lumpur en 12h30. Sur place, les infrastructures routières et aériennes sont excellentes, facilitant la création d’itinéraires fluides et variés.
Côté climat, la Malaisie bénéficie d’une météo chaude et agréable toute l’année. La période mars–octobre est idéale pour la péninsule et les îles de la côte ouest, tandis que mai–septembre constitue le moment parfait pour découvrir Bornéo dans les meilleures conditions.
Jans Tours Malaisie : une implantation stratégique pour répondre à la demande croissante
2025 a marqué une étape essentielle pour Jans Tours avec l’ouverture de notre bureau à Kuala Lumpur, complétant notre présence en Indonésie et aux Philippines. Nous avons fourni de nombreux efforts pour obtenir la licence officielle MOTAC, une accréditation exigeante dont l’accès reste particulièrement sélectif pour les DMC internationaux, mais indispensable pour exercer légalement en Malaisie. Une reconnaissance qui témoigne de la confiance des autorités envers Jans Tours et de la solidité de nos processus.
Par ailleurs, pour accompagner la forte demande, nous renforçons nos équipes locales afin de garantir un service irréprochable et une expertise terrain solide. Envie de rejoindre l’aventure à Kuala Lumpur ? Nous serions ravis de recevoir votre candidature à Sylvain@jans.tours
Nous opérons aussi bien des voyages individuels sur mesure que des circuits pour groupes, avec la même exigence de qualité : réactivité, fiabilité, créativité et contrôle rigoureux des prestations.
Save the date ! Du 3 au 5 mars 2026, l’équipe Jans Tours sera présente à l’ITB Berlin, stand 104 – hall 26, pour présenter nos nouveautés Malaisie–Indonésie–Philippines et rencontrer nos partenaires.
Par ailleurs, pour accompagner la forte demande, nous renforçons nos équipes locales afin de garantir un service irréprochable et une expertise terrain solide. Envie de rejoindre l’aventure à Kuala Lumpur ? Nous serions ravis de recevoir votre candidature à Sylvain@jans.tours
Nous opérons aussi bien des voyages individuels sur mesure que des circuits pour groupes, avec la même exigence de qualité : réactivité, fiabilité, créativité et contrôle rigoureux des prestations.
Save the date ! Du 3 au 5 mars 2026, l’équipe Jans Tours sera présente à l’ITB Berlin, stand 104 – hall 26, pour présenter nos nouveautés Malaisie–Indonésie–Philippines et rencontrer nos partenaires.
Zoom sur trois destinations phares : Kuala Lumpur, Georgetown & Langkawi
Kuala Lumpur : énergie cosmopolite et modernité assumée
Capitale contrastée et accueillante, Kuala Lumpur séduit par sa skyline futuriste dominée par les Petronas Towers et par son multiculturalisme chaleureux. La ville connaît également un développement touristique soutenu, ce qui en fait une étape dynamique et pleine de potentiel pour 2026.
Pourquoi Kuala Lumpur fait sensation pour 2026 :
• Infrastructures impeccables et grande sécurité
• Diversité culturelle unique : influences malaises, chinoises et indiennes
• Expériences variées : Batu Caves, KLCC Park, temples de Brickfields, rooftops, marchés nocturnes…
• Gastronomie classée parmi les meilleures au monde
Une porte d’entrée idéale pour un voyage mêlant culture, modernité et douceur de vivre.
Capitale contrastée et accueillante, Kuala Lumpur séduit par sa skyline futuriste dominée par les Petronas Towers et par son multiculturalisme chaleureux. La ville connaît également un développement touristique soutenu, ce qui en fait une étape dynamique et pleine de potentiel pour 2026.
Pourquoi Kuala Lumpur fait sensation pour 2026 :
• Infrastructures impeccables et grande sécurité
• Diversité culturelle unique : influences malaises, chinoises et indiennes
• Expériences variées : Batu Caves, KLCC Park, temples de Brickfields, rooftops, marchés nocturnes…
• Gastronomie classée parmi les meilleures au monde
Une porte d’entrée idéale pour un voyage mêlant culture, modernité et douceur de vivre.
Georgetown (Penang) : patrimoine vivant et créativité urbaine
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Georgetown est un joyau culturel. Accessible en 50 minutes de vol ou en 4h30 de route depuis Kuala Lumpur, elle révèle à chaque rue une nouvelle facette de l’âme malaise. La ville connaît également une croissance touristique rapide, attirant de plus en plus de voyageurs en quête de patrimoine et de créativité urbaine.
Son charme réside dans :
• Architecture préservée : shophouses colorées, bâtiments coloniaux, temples ancestraux
• Influences mêlées : malaise, chinoise, indienne et européenne
• Street art iconique devenu symbole de la ville
• Réputation culinaire internationale : Penang est la capitale gastronomique du pays
• Expériences authentiques : ateliers artisanaux, rencontres communautaires, visites culturelles…
Une étape raffinée pour plonger dans le patrimoine malais.
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Georgetown est un joyau culturel. Accessible en 50 minutes de vol ou en 4h30 de route depuis Kuala Lumpur, elle révèle à chaque rue une nouvelle facette de l’âme malaise. La ville connaît également une croissance touristique rapide, attirant de plus en plus de voyageurs en quête de patrimoine et de créativité urbaine.
Son charme réside dans :
• Architecture préservée : shophouses colorées, bâtiments coloniaux, temples ancestraux
• Influences mêlées : malaise, chinoise, indienne et européenne
• Street art iconique devenu symbole de la ville
• Réputation culinaire internationale : Penang est la capitale gastronomique du pays
• Expériences authentiques : ateliers artisanaux, rencontres communautaires, visites culturelles…
Une étape raffinée pour plonger dans le patrimoine malais.
Langkawi : luxe tropical, plages sublimes et nature préservée
Véritable oasis de sérénité, Langkawi est idéale pour terminer un voyage en douceur. On y accède depuis Penang via route + ferry (environ 2h30 de route + 1h15 de ferry) ou en 1h de vol depuis Kuala Lumpur. La région connaît également un développement touristique soutenu, avec de nouvelles infrastructures haut de gamme et des expériences toujours plus variées.
Les incontournables :
• Plages paradisiaques et eaux turquoise
• Resorts premium, villas et boutique hôtels de caractère
• Mangroves, forêts vierges, cascades et faune tropicale
• Cable car, Sky Bridge, croisières au coucher du soleil, sports nautiques
• Ambiance paisible, loin du tourisme de masse
À noter pour 2027 : Langkawi accueillera le LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) en mai 2027, un événement majeur entraînant saturation des hébergements, stop sales et hausse des tarifs. Nous vous tiendrons informés dès confirmation des dates.
Véritable oasis de sérénité, Langkawi est idéale pour terminer un voyage en douceur. On y accède depuis Penang via route + ferry (environ 2h30 de route + 1h15 de ferry) ou en 1h de vol depuis Kuala Lumpur. La région connaît également un développement touristique soutenu, avec de nouvelles infrastructures haut de gamme et des expériences toujours plus variées.
Les incontournables :
• Plages paradisiaques et eaux turquoise
• Resorts premium, villas et boutique hôtels de caractère
• Mangroves, forêts vierges, cascades et faune tropicale
• Cable car, Sky Bridge, croisières au coucher du soleil, sports nautiques
• Ambiance paisible, loin du tourisme de masse
À noter pour 2027 : Langkawi accueillera le LIMA (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) en mai 2027, un événement majeur entraînant saturation des hébergements, stop sales et hausse des tarifs. Nous vous tiendrons informés dès confirmation des dates.
Une destination en pleine croissance touristique
La Malaisie connaît une croissance touristique soutenue depuis plusieurs années, portée par des investissements importants dans les infrastructures, la modernisation des aéroports et le renforcement des réseaux de transport intérieur. Le pays poursuit également son essor avec l’arrivée de nouvelles adresses portées par de grandes chaînes internationales : Barceló Hotel Group inaugure un nouvel hôtel de luxe, Waldorf Astoria fait une entrée remarquée à Kuala Lumpur, Intercontinental étend sa présence avec de nouvelles ouvertures à Langkawi et au Sabah, et un tout nouveau Club Med voit le jour à Bornéo.
Parallèlement, la Malaisie multiplie les initiatives pour attirer davantage de visiteurs internationaux : événements majeurs comme le LIMA à Langkawi, festivals culturels, projets axés sur l’écotourisme et le tourisme durable dans des régions encore préservées. Cette expansion rapide ouvre de réelles opportunités pour les professionnels du secteur : créer des circuits variés, proposer des expériences exclusives et développer des itinéraires innovants dans une destination qui allie naturellement authenticité et confort moderne.
Parallèlement, la Malaisie multiplie les initiatives pour attirer davantage de visiteurs internationaux : événements majeurs comme le LIMA à Langkawi, festivals culturels, projets axés sur l’écotourisme et le tourisme durable dans des régions encore préservées. Cette expansion rapide ouvre de réelles opportunités pour les professionnels du secteur : créer des circuits variés, proposer des expériences exclusives et développer des itinéraires innovants dans une destination qui allie naturellement authenticité et confort moderne.
Une destination complète pour une clientèle variée
Ville & nature, modernité & traditions, aventure & détente… La Malaisie rassemble tous les ingrédients d’un voyage réussi, pleine de nouveaux projets et d’opportunités pour les professionnels du tourisme.
Avec Jans Tours, vous bénéficiez :
• D’un accompagnement personnalisé
• De prestations fiables et contrôlées
• De tarifs rigoureusement négociés
• D’une assistance francophone 24/7
• D’itinéraires créatifs et 100% personnalisables
• D’une communication fluide et réactive grâce à notre équipe basée en France
Avec Jans Tours, vous bénéficiez :
• D’un accompagnement personnalisé
• De prestations fiables et contrôlées
• De tarifs rigoureusement négociés
• D’une assistance francophone 24/7
• D’itinéraires créatifs et 100% personnalisables
• D’une communication fluide et réactive grâce à notre équipe basée en France
La destination à suivre en 2026
Des villes dynamiques aux îles tropicales, des plantations des Cameron Highlands aux jungles intactes de Bornéo, le pays regorge de trésors à découvrir, accessibles et variés. Une destination complète, modulable et pleine de surprises, idéale pour enrichir votre production.
Pour toute demande d’itinéraire ou de proposition sur mesure, notre équipe se tient à votre disposition.
Pour toute demande d’itinéraire ou de proposition sur mesure, notre équipe se tient à votre disposition.
Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
Autres articles
-
Manuel de Vente Bali 2026 – L’Île des Dieux
-
JANS TOURS confirme son rôle de réceptif de référence à l’IFTM 2025
-
Jans Tours, réceptif Malaisie
-
IFTM 2025 : JANS TOURS met en lumière Bali, les Philippines et la Malaisie !
-
Jans Tours rejoint TravelExchange.io : vos circuits Indonésie & Philippines confirmés en temps réel