Les rivières cristallines de l’Est antioquien colombien

Cette proximité avec Medellín en fait aussi une région accessible, parfaite pour des escapades d’une journée ou des séjours plus approfondis.



Le parcours débute avec le rio Guatapé, un affluent qui, au-delà de son célèbre réservoir, irrigue des villages tels que San Rafael, San Carlos et San Luis. Ses eaux fraîches, ses cascades et ses vasques naturelles rythment la vie quotidienne de ces localités, où les randonnées et les baignades en pleine nature séduisent de plus en plus de visiteurs.



Parmi ses affluents, le rio Dormilón, situé à San Luis, mérite une mention particulière. Ses vasques vert émeraude et ses sentiers ombragés par la végétation tropicale en font un lieu très apprécié par ceux qui cherchent une journée de déconnexion totale. Ce cours d’eau se dirige ensuite vers l’un des sites naturels les plus emblématiques de la région : la Réserve Naturelle Cañón del Río Claro.