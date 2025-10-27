TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Colombia Memories vous propose un voyage entre Carthagène et Mompox sur les traces de Gabriel García Márquez


En Colombie, le réalisme magique n’est pas seulement un genre littéraire : c’est une façon de voir le monde. Gabriel García Márquez —le grand chroniqueur des Caraïbes colombiennes— a transformé ses souvenirs, ses gens et ses paysages en une œuvre universelle. Aujourd’hui, il est possible de parcourir ces mêmes lieux, non seulement avec les yeux, mais avec les sens et l’émotion d’être au cœur de ses pages.


Mompox © Irene Robles
Avec Colombia Memories, nous vous proposons un itinéraire unique et soigneusement conçu qui relie deux villes clés dans la vie et l’œuvre du prix Nobel : Caratagène des Indes et Mompox.

Un voyage profond, culturel et plein de charme, où histoire, littérature et beauté naturelle s’entrelacent pour offrir une expérience inoubliable.

Carthagène : la ville des lettres et des passions éternelles

Le claustro de la merced - Carthagène © Irène Robles
Cartagène n’a plus besoin d’être présentée : c’est l’une des plus belles et des plus visitées villes d’Amérique latine.

Mais au-delà de ses remparts, de son centre historique et de ses plages, c’est aussi un lieu profondément lié à la vie de Gabriel García Márquez. C’est ici qu’il a vécu, travaillé et étudié le droit à l’Université de Carthagène.

Aujourd’hui, au Claustro de San Agustín, se trouve un petit musée dédié à l’auteur, où sont conservés manuscrits, photos et souvenirs de son passage dans la ville.

Getsemani © Irène Robles
Dans le quartier de Getsemaní, l’art urbain a immortalisé sa figure : des fresques colorées le montrent entouré de papillons jaunes, en hommage à Cent ans de solitude. C’est un lieu idéal pour flâner, écouter de la musique, discuter avec les habitants et ressentir le pouls populaire de la ville qui a inspiré L’amour aux temps du choléra.

Carthagène fut pour Gabo une muse et un décor. Pour le voyageur d’aujourd’hui, c’est le point de départ parfait pour poursuivre la route en remontant le fleuve vers un lieu plus secret et poétique : Mompox.

Mompox : là où le temps s’est arrêté

À environ 250 km au sud-est de Cartagena, en bordure du fleuve Magdalena, se trouve Santa Cruz de Mompox, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’un de ces endroits qui semblent suspendus dans le temps. Son atmosphère coloniale intacte et son rythme paisible captivent instantanément.

García Márquez disait que Mompox était un lieu « où le temps s’est arrêté ». Ses églises baroques, ses patios ombragés, ses ruelles silencieuses durant la sieste, tout invite à faire une pause, à regarder calmement, à imaginer des histoires.

Ici, tout invite à la contemplation : une promenade le long du fleuve, une visite aux artisans de la filigrane d’or, un coucher de soleil depuis la place principale… Mompox est une poésie vivante, et Colombia Memories vous y guide en douceur, loin du tumulte.
Mompox © Irène Robles
Aracataca : un détour vers les origines

Pour les voyageurs les plus curieux ou les lecteurs passionnés, il est possible de prolonger la route jusqu’à Aracataca, village natal de García Márquez. C’est là, dans la maison de ses grands-parents, qu’il a vécu ses premières années — des souvenirs qui nourriront plus tard les fondations de Cent ans de solitude.

Le village peut se visiter brièvement, notamment la Casa Museo Gabriel García Márquez, qui reconstitue l’atmosphère de son enfance. Un lieu chargé d’émotion, mais que nous vous suggérons uniquement si votre itinéraire le permet.

Une immersion complète dans la culture colombienne

Au-delà des sites littéraires, ce voyage avec Colombia Memories est une invitation à découvrir la richesse culturelle de la région caraïbe colombienne. Vous aurez l’occasion de goûter à la cuisine locale, aux saveurs épicées et sucrées qui mêlent influences indigènes, africaines et espagnoles. Des plats comme l’arroz con coco, le poisson frit accompagné de patacones, ou le célèbre ceviche colombien réveilleront vos papilles.

Les rythmes de la région, entre cumbia, vallenato et champeta, accompagnent la découverte. Des rencontres avec des musiciens locaux ou des artisans permettront de ressentir le cœur vibrant de cette culture vivante.

L’importance de la nature et du fleuve Magdalena

Le fleuve Magdalena, véritable colonne vertébrale de la Colombie, joue un rôle central dans ce voyage. Naviguer sur ses eaux, admirer les paysages entre mangroves, collines et villages fluviaux, c’est comprendre l’âme de la région. Le lien entre l’homme et la nature est palpable, et la magie de ces lieux s’inscrit dans le quotidien.

Un service sur mesure avec Colombia Memories

Colombia Memories organise un voyage sur mesure, avec des guides culturels expérimentés et bilingues, des hébergements charmants et authentiques, ainsi que des activités exclusives pour vivre pleinement chaque étape. Que ce soit une visite privée au musée, un atelier de filigrane ou une soirée musicale, tout est pensé pour offrir une expérience à la fois confortable et immersive.

Un voyage culturel et littéraire avec Colombia Memories

Cet itinéraire avec Colombia Memories n’est pas seulement un circuit touristique. C’est une façon de lire les Caraïbes colombiennes de l’intérieur, de marcher dans les villes qui ont inspiré des œuvres immortelles, de regarder la réalité avec les yeux du réalisme magique.

De Caratagène à Mompox, avec un détour vers Aracataca, nous vous invitons à découvrir une Colombie différente : profonde, littéraire, authentique. Un pays où le fantastique fait partie du quotidien, et où chaque lieu garde une histoire qui attend d’être racontée.

« Voyager, c’est lire le monde »

García Márquez nous a appris que la réalité peut être aussi fabuleuse que la fiction. Au cours de ce voyage, vous le découvrirez par vous-même.

Avec Colombia Memories, la littérature devient destination.

Contactez nous directement à nadia@colombiamemories.com ou francia1@colombiamemories.com pour plus d’informations sur nos itinéraires ou pour demander un devis personnalisé


>> Colombia Memories dans l'Annuaire DESTIMAG



