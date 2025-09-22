TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

De Cali au Pacifique : un voyage entre culture, nature et océan


Le département du Valle del Cauca et la côte Pacifique colombienne offrent une combinaison rare, où la culture vibrante des grandes villes rencontre la puissance brute de la nature. Cet itinéraire, reliant Cali, San Cipriano et Juanchaco, invite les voyageurs à explorer trois facettes complémentaires de la région : une métropole culturelle et festive, un lieu naturel au cœur de la jungle, et un littoral sauvage tourné vers l’océan. C’est une expérience complète, qui illustre la diversité et l’authenticité de la Colombie.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

Rio Pancé © Marianne Jagu
Rio Pancé © Marianne Jagu
DITEX

Cali, capitale culturelle et musicale


Ville emblématique du sud-ouest colombien, Cali est reconnue mondialement comme la capitale de la salsa. Ses rues, ses bars et ses écoles de danse vibrent chaque soir au rythme de la musique, offrant aux visiteurs une immersion unique dans un patrimoine vivant.

Mais Cali, ce n’est pas seulement la fête : c’est aussi une ville en pleine transformation, ouverte, accueillante et riche de son histoire.

Église La Ermita et quartier San Antonio © Marianne Jagu
Église La Ermita et quartier San Antonio © Marianne Jagu
Les voyageurs peuvent commencer leur découverte par les points panoramiques comme le Cristo Rey ou les Tres Cruces, d’où s’étend une vue imprenable sur la vallée. Le quartier de San Antonio, avec ses maisons colorées et ses cafés animés, constitue un autre passage incontournable. En soirée, les écoles de salsa permettent d’admirer des danseurs professionnels et d’apprendre quelques pas, pour s’imprégner de cette identité culturelle qui fait la fierté de la ville.

La gastronomie caleña complète l’expérience. Empanadas croustillantes, aborrajados (bananes frites farcies de fromage), ou boissons typiques comme la lulada illustrent l’inventivité culinaire locale. Entre culture, saveurs et hospitalité, Cali s’impose comme un point de départ idéal avant de s’aventurer vers la nature.

San Cipriano, un sanctuaire naturel au cœur de la jungle

San Cipriano © Marianne Jagu
San Cipriano © Marianne Jagu
À environ deux heures de route de Cali, sur le chemin qui mène au port de Buenaventura, se niche San Cipriano, un village afro-colombien unique au cœur du Valle del Cauca. Entouré d’une végétation tropicale dense et traversé par la rivière Córdoba, ce lieu magique est considéré comme un véritable sanctuaire naturel. Il attire chaque année des voyageurs en quête d’aventure, de détente et de dépaysement, séduits autant par la richesse de ses paysages que par la chaleur humaine de ses habitants.

L’arrivée à San Cipriano est déjà une aventure en soi. En effet, le village n’est accessible qu’au moyen de la fameuse brujita, petit train de la jungle. Ce mode de transport atypique est constitué d’une simple plateforme en bois posée sur les rails d’une ancienne voie ferrée et propulsée par une moto spécialement adaptée. Cette expérience insolite, à la fois simple et ingénieuse, permet de traverser la forêt tropicale d’une manière ludique et palpitante, offrant en chemin des panoramas spectaculaires sur la nature environnante.

Une fois arrivé, le visiteur découvre un paradis où l’eau et la verdure règnent en maîtres. Les rivières cristallines qui parcourent la réserve invitent à la baignade ou aux descentes en bouée, tandis que les sentiers de randonnée serpentent à travers une végétation luxuriante, propice à l’exploration et à l’observation d’une biodiversité exceptionnelle. Entre cascades, piscines naturelles et paysages tropicaux, San Cipriano offre une immersion totale dans un univers préservé.

San Cipriano n’est pas seulement une étape de voyage ; il représente une expérience complète où se mêlent aventure, découverte écologique et rencontre humaine. Entre l’effervescence urbaine de Cali et l’énergie sauvage de l’océan Pacifique, ce petit coin de paradis incarne une pause idéale, invitant chacun à ralentir, à se reconnecter à l’essentiel et à savourer l’authenticité d’un territoire hors du temps.

Juanchaco, la magie du littoral Pacifique

Juanchaco © Marianne Jagu
Juanchaco © Marianne Jagu
En poursuivant le voyage vers Buenaventura, puis en embarquant en bateau, les visiteurs atteignent Juanchaco et son voisin Ladrilleros, deux villages emblématiques du littoral Pacifique. Ici, le paysage change radicalement : longues plages de sable sombre, végétation luxuriante en bord de mer, falaises abruptes et une mer puissante qui rappelle la grandeur de l’océan.

L’un des moments les plus attendus est sans doute l’observation des baleines à bosse, qui viennent chaque année, entre juillet et octobre, se reproduire dans les eaux chaudes du Pacifique colombien. Assister à ce spectacle impressionnant, voir ces géants marins bondir hors de l’eau, est une expérience unique qui attire des visiteurs du monde entier.

Au-delà de la saison des baleines, Juanchaco et Ladrilleros séduisent par leur atmosphère tranquille et leurs couchers de soleil spectaculaires. La cuisine locale, dominée par les saveurs de la noix de coco et du poisson frais, reflète l’identité culinaire du Pacifique. Les voyageurs peuvent également explorer les mangroves environnantes ou s’immerger dans la culture afro-colombienne, profondément enracinée dans cette région.


Relier Cali, San Cipriano et Juanchaco, est une véritable invitation au voyage. La Valle del Cauca et la côte Pacifique représentent bien plus qu’une destination touristique : ils symbolisent la rencontre entre culture, biodiversité et hospitalité. Qu’il s’agisse de danser la salsa à Cali, de flotter dans les eaux cristallines de San Cipriano ou d’observer les baleines à Juanchaco, chaque expérience s’inscrit comme un souvenir inoubliable. Pour les voyageurs en quête d’authenticité, ce parcours est une invitation à découvrir la Colombie dans toute sa pluralité. Entre ville, jungle et océan, c’est une aventure complète qui reflète l’âme même du pays.

De Cali au Pacifique : un voyage entre culture, nature et océan

Contactez nous directement à nadia@colombiamemories.com ou francia1@colombiamemories.com pour plus d’informations sur nos itinéraires ou pour demander un devis personnalisé


>> Colombia Memories dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 117 fois

Tags : Colombia Memories
Notez

Brand News DestiMaG

Laponie suédoise : Quartier Libre mise sur la qualité de l’hébergement

Laponie suédoise : Quartier Libre mise sur la qualité de l’hébergement
Rendez-vous stand K53 à l'IFTM pour vous annoncer les nouveautés. Avec un 3ème vol hebdomadaire...
IFTM
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025

CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

La magie de l’hiver au Québec avec Receptour Canada

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

Laponie suédoise : Quartier Libre mise sur la qualité de l’hébergement

De Cali au Pacifique : un voyage entre culture, nature et océan

Explorez L’Europe – Nos meilleures ventes

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
AirMaG

AirMaG

La Fondation Air France s'ouvre aux particuliers

La Fondation Air France s'ouvre aux particuliers
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance une campagne publicitaire autour de ses « Sea Destinations »

Costa Croisières lance une campagne publicitaire autour de ses « Sea Destinations »
Distribution

Distribution

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
La Travel Tech

La Travel Tech

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Production

Production

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
Air Austral
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias