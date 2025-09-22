De Cali au Pacifique : un voyage entre culture, nature et océan

À environ deux heures de route de Cali, sur le chemin qui mène au port de Buenaventura, se niche San Cipriano, un village afro-colombien unique au cœur du Valle del Cauca. Entouré d’une végétation tropicale dense et traversé par la rivière Córdoba, ce lieu magique est considéré comme un véritable sanctuaire naturel. Il attire chaque année des voyageurs en quête d’aventure, de détente et de dépaysement, séduits autant par la richesse de ses paysages que par la chaleur humaine de ses habitants.



L’arrivée à San Cipriano est déjà une aventure en soi. En effet, le village n’est accessible qu’au moyen de la fameuse brujita, petit train de la jungle. Ce mode de transport atypique est constitué d’une simple plateforme en bois posée sur les rails d’une ancienne voie ferrée et propulsée par une moto spécialement adaptée. Cette expérience insolite, à la fois simple et ingénieuse, permet de traverser la forêt tropicale d’une manière ludique et palpitante, offrant en chemin des panoramas spectaculaires sur la nature environnante.



Une fois arrivé, le visiteur découvre un paradis où l’eau et la verdure règnent en maîtres. Les rivières cristallines qui parcourent la réserve invitent à la baignade ou aux descentes en bouée, tandis que les sentiers de randonnée serpentent à travers une végétation luxuriante, propice à l’exploration et à l’observation d’une biodiversité exceptionnelle. Entre cascades, piscines naturelles et paysages tropicaux, San Cipriano offre une immersion totale dans un univers préservé.



San Cipriano n’est pas seulement une étape de voyage ; il représente une expérience complète où se mêlent aventure, découverte écologique et rencontre humaine. Entre l’effervescence urbaine de Cali et l’énergie sauvage de l’océan Pacifique, ce petit coin de paradis incarne une pause idéale, invitant chacun à ralentir, à se reconnecter à l’essentiel et à savourer l’authenticité d’un territoire hors du temps.