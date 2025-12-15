La Géorgie, une destination mêlant traditions, nature et nouveautés pour les visiteurs en 2026

En 2026, la Géorgie consolide sa position parmi les destinations les plus fascinantes pour les voyageurs en quête d’authenticité. Le pays séduit par la diversité de ses paysages, les montagnes spectaculaires du Caucase, ses villages historiques préservés et sa culture millénaire. Tbilissi, ville vibrante et contrastée, constitue souvent la première immersion, mais l’ensemble du territoire offre une pluralité de rencontres et d’expériences. Les visiteurs pourront à la fois savourer des recettes familiales, découvrir une gastronomie réinventée par une nouvelle génération de chefs et apprécier l’hospitalité géorgienne, largement reconnue dans la région. Dans un même séjour, les voyageurs peuvent explorer les vignobles de Kakhetie, randonner dans les sommets de Svanetie ou simplement se laisser porter par le rythme des rues animées de la capitale. Cette capacité à conjuguer aventure, culture et art de vivre constitue l’un des grands atouts du pays.



À ces attraits s’ajoutent des nouveautés prévues en 2026, qui renforcent encore l’identité de la Géorgie comme destination en plein essor. Parmi les ouvertures majeures, un nouveau domaine viticole doublé d’un centre culturel ouvrira en Kakhetie, offrant une immersion encore plus complète dans l’univers du vin géorgien. De nouveaux sentiers de randonnée et de cyclotourisme seront accessibles en Svanetie et enTouchétie, permettant d’explorer plus facilement des zones jusqu’ici réservées aux voyageurs déjà très expérimentés. La capitale, de son côté, accueillera de nouveaux centres d’art contemporain et des concepts culinaires créatifs. L’ensemble contribue à enrichir significativement l’offre touristique, répondant à la fois aux attentes des voyageurs internationaux et aux évolutions du marché.