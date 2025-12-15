TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Pharaoh Tour : Travel Evasion affirme son leadership sur l’Égypte

Retour sur cet éductour XXL, du 6 au 10 décembre 2025


Travel Evasion a réuni 150 agents de voyages lors du Pharaoh Tour 2025, un éductour XXL devenu vitrine de son savoir-faire sur l’Égypte. Au programme : organisation millimétrée, bateaux premium, expériences exclusives et partenaires convaincus. Le TO confirme son leadership sur la destination.


Rédigé par le Lundi 15 Décembre 2025

C’est un programme riche et plein de surprises qui attendait les 150 participants au Pharaoh Tour, un éductour géant organisé du 6 au 10 décembre 2025 par Travel Evasion, tour-opérateur toulousain spécialiste de l’Egypte - Photo : TourMaG

Avec le Pharaoh Tour, Travel Evasion a orchestré un éductour qui dépasse le simple voyage d’étude pour devenir une démonstration de maîtrise opérationnelle sur l’Égypte.

« L’Egypte, c’est plus de 30 000 pax en 2025 », rappelle Patrick Abenin, fondateur de Travel Evasion, qui a fait voyager 50 000 personnes sur une vingtaine de destinations.

Pendant plusieurs jours, 150 agents de voyages ont embarqué avec le voyagiste pour une immersion totale en Égypte à travers une croisière sur le Nil, l'exploration des sites mythiques de la Vallée des Rois, des temples de Philae, Louxor, Kom Ombo… mais aussi des expériences inédites : la privatisation du temple de Ramsès III pour une soirée exclusive, un déjeuner sur l’île privée de Mango au milieu des îles Éléphantines, et un final en apothéose avec la découverte du Grand Musée Égyptien, inauguré début novembre, suivie du mythique plateau de Gizeh.

La présence de Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, a marqué l’édition.

Pour la première fois, elle participait à un éductour, l’occasion « d’échanger avec beaucoup de vendeuses issues d’agences très différentes, un panel représentatif de la diversité de la branche ».

Elle souligne une organisation « hyper bien orchestrée » et l’immersion culturelle du programme : « Quand on est ici, on ne ressent rien du choc géopolitique. Nous sommes rentrés dans l’histoire. Fabuleux. »

Travel Evasion : une expertise reconnue sur l’Égypte

Sur le plan business, les grands réseaux présents - Leclerc Voyages, Carrefour Voyages, mais aussi NG Travel, Salaün, Veepee, Voyage Privé - ont unanimement confirmé leur confiance dans Travel Evasion.

Tous saluent un ancrage local solide, une organisation rodée et une proximité assumée avec les partenaires égyptiens.

Sophie Mauffroy (Leclerc Voyages) résume : « On sent qu’on a affaire à des professionnels. Le programme est exceptionnel, les sites majestueux, et la relation avec leurs partenaires locaux inspire confiance, à nous comme à nos clients. »

L’enseigne travaille avec le TO depuis 2018, notamment sur des programmes labellisés Leclerc Voyages. « L’équipe Travel Evasion vient régulièrement former nos équipes sur des workshops. Sans devenir des experts de la destination, nos vendeurs s’appuient sur leur expertise, et ça se vend tout seul. »

Même constat chez Veepee, pour qui l’Égypte est une destination leader. Sa directrice commerciale, Vanessa Joubert, évoque « un partenaire très pro, avec des produits qualitatifs et des engagements solides qui permettent d’animer une offre variée. »,

Travel Evasion s'appuie depuis des années sur son partenaire réceptif, Tarot Tours Garranah, également propriétaire des bateaux.

Au global, le TO propose plus de 400 offres pré-packagées, croisières, séjours, combinés Le Caire - Nil - Mer Rouge, toutes réservables en B2B ou via les outils de réservation, sans oublier plus de 25 000 sièges aériens engagés et des partenariats forts avec le groupe Accor (Novotel, Mövenpick, Mercure).

Voyage Privé, de son côté, considère Travel Evasion comme son fournisseur exclusif sur le Nil. Camille Faitiche souligne « une relation de confiance durable » et une capacité unique à répondre aux attentes du marché français grâce à « des guides francophones de haut niveau et des produits d’exception ».

Un bateau vitrine : le Nil Azur, premier labellisé Mon French Club

Entièrement repensé, le Nil Azur est le premier bateau labellisé Mon French Club de Travel Evasion - Photo : Travel Evasion

Le Nil Azur, premier bateau labellisé Mon French Club sur le Nil, a été l’un des points forts du voyage.

Entièrement redesigné, le cinq étoiles premium incarne la montée en gamme du TO : décoration contemporaine, espaces repensés, restaurant modernisé, encadrement francophone et formule tout compris , « une première sur le Nil. », assure Bruno Abenin, directeur commercial de Travel Evasion.

Il précise également que les « guides égyptologues accompagnent les clients du premier au dernier jour, ils mangent et dorment à bord avec eux ».

Une vitrine qui a séduit les réseaux. Rami Chini, directeur des achats chez Carrefour Voyages, venu avec dix agences, évoque « une expérience magique » destinée à renforcer l’expertise des vendeurs. « Leur valeur ajoutée tient dans leur passion pour la destination et leurs partenariats locaux. Les privatisations de temples, les soirées, les visites… tout était d’un niveau exceptionnel. C’est une valeur sûre, on va la vendre à fond. »

Carrefour travaille avec Travel Evasion depuis dix ans, sur l’Égypte mais aussi sur des circuits privatifs en Grèce et en Asie. En effet Travel Evasion propose des circuits privatifs sur plus de vingt destinations en Asie, Amérique du Sud et Afrique et réservables en ligne sans request.

Expertise terrain, maîtrise logistique, montée en gamme et capacité à fédérer les réseaux : le TO consolide un leadership désormais pleinement reconnu par la profession.

