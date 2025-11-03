Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

« l’un des leaders, si ce n’est le leader, du marché français sur l’Égypte »,

« Il y a eu un élément contextuel avec la disparition de FTI, nous avons récupéré une grosse partie de la part de marché sur la mer Rouge, au départ de France »

« Après le 7 octobre 2023, il y a eu une baisse des ventes les trois premiers mois, mais quasiment zéro annulation. »

« l’Égypte est un des seuls pays arabes à être en paix avec Israël, et les zones touristiques sont à 800 ou 1 000 km de Gaza. »

« Toutes les chaînes de télévisions, les radios vont être branchées sur l'ouverture du Grand Musée égyptien. Il y aura beaucoup de communication sur l'Égypte. »

« C’est une volonté de nous associer à une marque française, gage de fiabilité et de service »