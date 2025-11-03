Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

L'équipe de Travel Evasion, Herve Auter, Mariline Perez, Ludovic Cros, Patrick et Bruno Abenin. @travel evasion
Pour Travel Evasion, l’exercice 2025 se clôt sur une dynamique record. « Près de 50 000 passagers sur l’ensemble des destinations, dont plus de 30 000 sur l’Égypte », annonce Patrick Abenin, fondateur de Travel Evasion.
Le tour-opérateur toulousain, fondé en 2008, enregistre une croissance continue et des réservations très en avance pour 2026.
« 2024 a été notre meilleure année, et 2025 sera un nouveau record », ajoute Bruno Abenin, directeur commercial du TO.
Les ventes se maintiennent malgré les aléas géopolitiques, avec une clientèle fidèle et une tendance nette aux séjours plus longs : « Les gens veulent profiter du côté culturel, mais aussi se reposer quelques jours ensuite sur la mer Rouge » , constate Patrick Abenin.
Égypte : le pilier historique
Spécialiste reconnu de la destination depuis 17 ans, Travel Evasion reste « l’un des leaders, si ce n’est le leader, du marché français sur l’Égypte », affirme Bruno Abenin.
La disparition de FTI a contribué à renforcer cette position. « Il y a eu un élément contextuel avec la disparition de FTI, nous avons récupéré une grosse partie de la part de marché sur la mer Rouge, au départ de France » observe Patrick Abenin.
Travel Evasion s'appuie également sur son partenaire réceptif, Tarot Tours Garranah, du même nom que la famille propriétaire des bateaux, avec qui il collabore depuis des années.
Le TO propose plus de 400 offres pré-packagées, croisières, séjours, combinés Le Caire–Nil–Mer Rouge, toutes réservables en B2B ou via les outils de réservation.
La destination n’a que peu souffert du contexte régional : « Après le 7 octobre 2023, il y a eu une baisse des ventes les trois premiers mois, mais quasiment zéro annulation. »
Et de rappeler que « l’Égypte est un des seuls pays arabes à être en paix avec Israël, et les zones touristiques sont à 800 ou 1 000 km de Gaza. »
L’ouverture du Grand Musée égyptien, début novembre, devrait encore renforcer l’attractivité de la destination. « Toutes les chaînes de télévisions, les radios vont être branchées sur l'ouverture du Grand Musée égyptien. Il y aura beaucoup de communication sur l'Égypte. »
Avec plus de 25 000 sièges aériens engagés et des partenariats forts avec le groupe Accor (Novotel, Mövenpick, Mercure), Travel Evasion mise sur la qualité et la réassurance : « C’est une volonté de nous associer à une marque française, gage de fiabilité et de service », explique Patrick Abenin.
Mon French Club : la montée en gamme
Entièrement repensé, le Nil Azur est le premier bateau labellisé Mon French Club de Travel Evasion. @travel evasion
Le label Mon French Club, lancé par Travel Evasion, incarne la volonté du TO d’offrir des séjours francophones de qualité dans un esprit convivial.
« On a aujourd’hui six hôtels sous ce label : un en Tunisie, un en Crète et quatre en Égypte », détaille Bruno Abenin.
La grande nouveauté 2025 sera le Nil Azur, premier bateau labellisé Mon French Club sur le Nil. « C’est un 5 étoiles premium entièrement redesigné insiste-t-il. Ce n’est pas un simple coup de peinture : décoration moderne, restaurant design, tout a été refait. »
Surtout, le Nil Azur proposera une formule tout compris à bord, une première sur le Nil. « Traditionnellement, les croisières sont en pension complète, boissons en supplément. Là, tout est inclus », se félicite Bruno Abenin.
L’encadrement sera entièrement francophone : « Nos guides égyptologues accompagnent les clients du premier au dernier jour, ils mangent et dorment à bord avec eux. »
Le lancement officiel se fera début décembre lors du Pharaoh Tour, éductour géant réunissant 150 agents de voyages. « Ils découvriront le bateau et vivront l’expérience Mon French Club », promet le dirigeant.
Circuits privatisés : la techno au service du sur-mesure
Autre axe de développement fort : la gamme de circuits privatisés, lancée il y a quatre ans et désormais disponible sur une vingtaine de destinations.
« C’est une vraie demande des agences : pouvoir vendre immédiatement un circuit privatif sans passer par une cotation à la carte », explique Bruno Abenin.
Grâce à la plateforme Viaxéo-Viaxoft, les agences accèdent à une tarification instantanée intégrant aérien et terrestre : « Le vendeur peut réserver en direct, à la date choisie par ses clients, avec le meilleur tarif aérien du moment. »
Cette offre a connu un succès rapide, du Vietnam au Pérou, en passant par la Thaïlande, le Sri Lanka, le Maroc ou le Sénégal.
« On a fait plusieurs centaines de clients sur le Vietnam cette année », précise Bruno Abenin.
Ambitions : consolider et se diversifier
Travel Evasion poursuit une stratégie de croissance maîtrisée, articulée autour de son savoir-faire égyptien, de sa montée en gamme hôtelière et de l’innovation technologique.
« Chaque année, on ouvre quatre à cinq nouvelles destinations », indique Bruno Abenin, précisant que le TO ne travaille qu’avec des réceptifs partenaires assurant un accueil et des transferts inclus. Aujourd'hui, le tour-opérateur propose une trentaine de destinations en moyen et long-courrier.
Pas de brochure papier, pas d’équipe commerciale terrain : tout repose sur la technologie et la qualité du produit.
« 99 % de nos offres sont automatisées, mais toujours avec un service à destination. Notre philosophie, c’est qu’à destination, on fait la différence », conclut Patrick Abenin.
