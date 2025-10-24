Grand Musée Egyptien du Caire : un nouveau "must" à inclure dans vos packages ? [ABO]

Une fois l'inauguration officielle terminée, une autre question va se poser : comment organiser les visites - qui durent déjà entre 2h30 et 3h par groupe - en y incluant la salle du trésor de Toutankhamon, mais aussi la barque solaire de Khéops, déplacée en 2021 et qui se situe dans un autre bâtiment du musée ?



Quel parcours de visite mettre en place ? Quelles conditions d'accès pour la salle du trésor ? " Un système de fléchage a déjà été mis en place , souligne Bruno Abenin. Pour le reste, nous verrons à partir du 4 novembre. Nos premiers clients arrivent le 7, donc deux de nos guides vont, dès le premier jour d'ouverture, aller là-bas et tester tout le parcours, voir comment ça se passe" .



Il en va de même pour Rania Hassan, guide indépendante, qui travaille régulièrement avec l'agence Intourist. " Nous ne savons pas encore comment nous allons organiser nos circuits. Aurons-nous le temps de faire le trésor de Toutankhamon et le reste du musée en 2h à 3h ?



Parce qu'au-delà du trésor, il y a aussi la barque solaire de Khéops, la statue de Ramsès II et les escaliers qui font partie des œuvres essentielles à voir durant la visite ".



Petit plus : le GEM a mis en place un système d'audiophones, permettant aux visiteurs d'entendre les explications de leur guide via une oreillette et permettant de réduite considérablement le niveau sonore dans les salles d'exposition.



De même, les programmes de séjour au Caire devraient évoluer. " Doit-on coupler la visite du GEM avec l'ancien musée sur une journée ? Ou bien la proposer avec les pyramides, ce qui parait plus logique étant donné que les deux sites sont côte à côte ? " s'interroge Rania Hassan.



Pour Travel Evasion, la question ne se pose plus depuis un an. D'ailleurs, " on ne sait pas ce qu'ils vont faire de l'ancien musée une fois le trésor transféré , indique Bruno Abenin. Vont-ils le rénover ? En faire un autre musée ? On ne sait pas ".