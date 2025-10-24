Grand Musée Egyptien du Caire : un nouveau "must" à inclure dans vos packages ? [ABO]

Après avoir repoussé la date à plusieurs reprises, le compte à rebours est lancé pour l'inauguration officielle du Grand Musée Egyptien du Caire (GEM) !
Malgré cet indice, très peu d’informations filtrent pour l’heure sur la cérémonie prévue. "Tout est gardé secret. On ne sait pas qui va venir, notamment parmi les chefs d’Etat. En tout cas, l'inauguration est prévue le 1er novembre et l'ouverture au public le 4 novembre", rappelle Bruno Abenin, le directeur commercial de Travel Evasion.
Pour se préparer au grand jour, les autorités ont décidé de fermer le musée dès la mi-octobre, ainsi que la salle du trésor du Musée Égyptien du Caire, situé place Tahrir, afin de pouvoir déménager le trésor funéraire de Toutânkhamon, de l'ancien vers le nouveau musée.
Découvert en 1922 par Howard Carter, il constituera l'une des pièces maîtresses du GEM avec, parmi les 5 000 objets retrouvés intacts, un masque funéraire en or massif de 11 kg, incrusté de lapis-lazuli et de pierres semi-précieuses.
Mais là aussi, la confidentialité semble de mise. Alors qu'en 2021, le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) avait organisé un défilé de 22 momies royales en plein cœur du Caire, pour le transfert de celles-ci au grand musée égyptien, "on ne sait pas encore si une parade du même genre est prévue pour le transfert du trésor. Nous n'avons que des bribes d'information, notamment au sujet d'un concert pour l'inauguration" ajoute Bruno Abenin.
Le GEM déjà ouvert depuis un an
Ce qui est sûr, c'est que la fermeture du GEM au moment des vacances de la Toussaint a causé quelques sueurs froides aux équipes de Travel Evasion.
En effet, le voyagiste spécialiste de l'Egypte a prévu de faire partir plus de 2 000 clients sur la période. "Au mois d'août, dès que nous avons su que le musée allait être fermé pendant une vingtaine de jours, nous avons prévenu tous nos clients, en leur proposant de remplacer la visite du Grand Musée Egyptien du Caire par le musée des civilisations (NMEC, ndlr) inauguré en 2017. Et il n'y a pas eu d'annulation", précise, avec soulagement, Bruno Abenin.
Dès le 4 novembre, les visites du GEM devraient donc se normaliser, tandis que le billet d'entrée augmentera de 50%. Une évolution des tarifs que les agences et les voyagistes devront anticiper dans leurs quotations, avertit Sameh Fahmi, le dirigeant de l'agence réceptive égyptienne Intourist Egypt.
Pour l'heure, la DMC a choisi de ne proposer la visite du musée qu'en option, le temps de "roder" le produit.
Travel Evasion, de son côté, n'a pas attendu pour proposer le GEM, accessible depuis octobre 2024, dès son ouverture, à la place du musée situé en centre-ville. "Les voyageurs avaient tout intérêt à voir le nouveau musée, même s'il n'abritait pas encore le trésor", estime Bruno Abenin. Quant aux tarifs, "nous avons prévenu les agences de la hausse des prix", précise-t-il.
Avec l'arrivée du trésor, l'organisation des visites chamboulée
Une fois l'inauguration officielle terminée, une autre question va se poser : comment organiser les visites - qui durent déjà entre 2h30 et 3h par groupe - en y incluant la salle du trésor de Toutankhamon, mais aussi la barque solaire de Khéops, déplacée en 2021 et qui se situe dans un autre bâtiment du musée ?
De grands projets pour la zone de Gizeh
En tout cas, l'Egypte a de grands projets pour la zone de Gizeh, qui regroupe tout à côté, le GEM, la nécropole de Gizeh avec les trois plus grandes pyramides d'Égypte (celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos) et le Sphinx. "Un passage aménagé pour les piétons reliera bientôt le musée aux pyramides", nous explique Rania Hassan.
"Il y a aussi un système de navettes électriques qui doit être mis en place. Le métro arrive également aux pyramides. Des aménagements vont être faits, l'Egypte a un grand projet sur la zone de Gizeh et des pyramides", ajoute Bruno Abenin.
Autre point intéressant : la proximité des sites avec le nouvel aéroport international du Sphinx. "Cela signifie que les touristes n’ont même plus besoin de traverser le Caire depuis l’autre aéroport situé à Héliopolis, ils peuvent éviter le centre-ville et les embouteillages", nous faisait remarquer Pierre Hawawini, conférencier spécialiste de l’Egypte ancienne, lors de sa participation à la convention des EDV Centre-Est en Egypte en octobre dernier (voir vidéo).
Mais pour l'heure, aucune compagnie présente à l'aéroport ne dessert la France. "Les vols intérieurs ne sont pas non plus autorisés pour le moment", souligne Bruno Abenin, qui espère que la situation évoluera rapidement, lui permettant de combiner plus facilement ses circuits Le Caire / Hurghada ou Le Caire / croisière sur le Nil.
"Il y a aussi un système de navettes électriques qui doit être mis en place. Le métro arrive également aux pyramides. Des aménagements vont être faits, l'Egypte a un grand projet sur la zone de Gizeh et des pyramides", ajoute Bruno Abenin.
Autre point intéressant : la proximité des sites avec le nouvel aéroport international du Sphinx. "Cela signifie que les touristes n’ont même plus besoin de traverser le Caire depuis l’autre aéroport situé à Héliopolis, ils peuvent éviter le centre-ville et les embouteillages", nous faisait remarquer Pierre Hawawini, conférencier spécialiste de l’Egypte ancienne, lors de sa participation à la convention des EDV Centre-Est en Egypte en octobre dernier (voir vidéo).
Mais pour l'heure, aucune compagnie présente à l'aéroport ne dessert la France. "Les vols intérieurs ne sont pas non plus autorisés pour le moment", souligne Bruno Abenin, qui espère que la situation évoluera rapidement, lui permettant de combiner plus facilement ses circuits Le Caire / Hurghada ou Le Caire / croisière sur le Nil.
Quelles salles dans le Grand Musée Egyptien du Caire ?
Le musée se compose notamment de :
Grand Musée Egyptien du Caire (GEM) : quelques infos pratiques
- Le Grand Musée Égyptien est le plus grand musée au monde consacré à une seule civilisation.
- Dès le 4 novembre, la visite comprend l'accès à la salle du trésor de Toutânkhamon, aux 12 salles principales, au grand hall qui abrite la statue de Ramsès II, au grand escalier (orné de dizaines de statues représentant souverains et divinités égyptiennes et débouchant sur une vue directe sur les pyramides du plateau de Gizeh), au musée des barques de Khéops, à la zone commerciale et aux jardins extérieurs.
- Dès le 4 novembre, la visite comprend l'accès à la salle du trésor de Toutânkhamon, aux 12 salles principales, au grand hall qui abrite la statue de Ramsès II, au grand escalier (orné de dizaines de statues représentant souverains et divinités égyptiennes et débouchant sur une vue directe sur les pyramides du plateau de Gizeh), au musée des barques de Khéops, à la zone commerciale et aux jardins extérieurs.
