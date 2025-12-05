TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026

Un investissement de 20 M€ pour transformer l’offre d’Oceano Loisirs


Le parc vendéen O’Fun Park entame une transformation majeure pour proposer, dès avril 2026, une thématisation intégralement dédiée à l'univers du Far West ainsi que des premières nouveautés familiales. Porté par un plan d’investissement de 20 M€ jusqu’en 2030, le groupe Oceano Loisirs fait évoluer son modèle et prépare l’arrivée d’attractions mécaniques en 2027, tout en renforçant O’Gliss Park, qui fêtera ses 10 ans après une saison record.


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025

O’Fun Park deviendra, à partir d'avril 2026, un parc à thème entièrement dédié à l’univers du Far West - Photo : Oceano Loisirs
O’Fun Park deviendra, à partir d'avril 2026, un parc à thème entièrement dédié à l’univers du Far West - Photo : Oceano Loisirs
O’Fun Park, implanté au Bernard en Vendée, amorce une transformation stratégique.

À partir d'avril 2026, le site de 20 hectares deviendra un parc à thème entièrement dédié à l’univers du Far West.

Cette évolution s’inscrit dans un plan d’investissement de 20 millions d’euros mené par Oceano Loisirs jusqu’en 2030, visant à combiner loisirs actifs et attractions mécaniques.

Dès la réouverture, les visiteurs découvriront une mini-ferme pédagogique inspirée d’un ranch américain, une nouvelle zone aquatique « Gold Rush » et un Water Jump totalement repensé sous le nom de « Rushwater Canyon ».

Les décors, la signalétique et l’ensemble des espaces seront intégralement thématisés pour offrir une immersion complète.

Cette montée en gamme prépare l’arrivée d’une nouvelle étape en 2027 : un coaster familial et trois attractions mécaniques tournantes viendront enrichir l’offre.

Oceano Loisirs structure une destination complète autour de ses trois sites

À quelques minutes d’O’Fun Park, le parc aquatique O’Gliss Park, fêtera ses 10 ans en 2026.

Le site a enregistré un record de fréquentation avec 270 000 visiteurs en 2025 et bénéficiera, lui aussi, de nouveaux investissements dans les prochaines saisons.

L’offre d’hébergement O’Tel Park, ouverte en 2024 au sein d’O’Fun Park, entre également dans un plan global destiné à renforcer l’attractivité du groupe.

L’objectif est de consolider une destination complète regroupant parc à thème, parc aquatique, hébergements et restauration, tout en pérennisant à terme près de 400 emplois saisonniers.

À lire aussi : Parc Astérix va s'installer en... Allemagne !

