Le Belize organise une soirée de promotion de la destination à Paris

Une soirée immersive pour les professionnels du tourisme

Le Belize organise une soirée de présentation destinée aux professionnels du tourisme et aux médias le 18 mars 2026 à Paris. L’événement permettra de découvrir les nouveautés de la destination, ses expériences nature et ses initiatives en matière de tourisme durable.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 13 Mars 2026 à 16:17

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