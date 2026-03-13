Le Belize organise une soirée de promotion de la destination à Paris

Le Belize organise une soirée de présentation destinée aux professionnels du tourisme - Depositphotos.com, THPStock
La destination Belize convie les professionnels du tourisme et les médias à une soirée de découverte le mercredi 18 mars 2026 à partir de 19h, au Kimpton St Honoré Paris, situé boulevard des Capucines dans le 2ᵉ arrondissement.
Organisé dans l’espace Montecito de l’établissement, cet événement réunira plusieurs partenaires de la destination afin de proposer une immersion au cœur de ce pays d’Amérique centrale.
Au programme : présentation d’hébergements, activités nature et initiatives liées au tourisme durable, un axe de plus en plus central dans le développement touristique du pays.
Organisé dans l’espace Montecito de l’établissement, cet événement réunira plusieurs partenaires de la destination afin de proposer une immersion au cœur de ce pays d’Amérique centrale.
Au programme : présentation d’hébergements, activités nature et initiatives liées au tourisme durable, un axe de plus en plus central dans le développement touristique du pays.
De nouvelles pistes de produits autour du Belize
Cette soirée se veut également une occasion pour les professionnels et journalistes d’enrichir leurs connaissances sur le Belize et d’identifier de nouvelles pistes de sujets ou de produits autour de la destination.
L’événement est accessible sur inscription préalable, sous réserve de confirmation et dans la limite des places disponibles.
L’événement est accessible sur inscription préalable, sous réserve de confirmation et dans la limite des places disponibles.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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