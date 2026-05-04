Jura & Trois-Lacs : une destination vélo entre lacs et nature

Des parcours pour tous les rythmes
Que vous soyez cycliste occasionnel ou amateur de longues distances, la région propose des itinéraires faciles à adapter selon vos envies.
Le tour du lac de Neuchâtel (env. 100 km) permet de découvrir l’une des plus belles villes de la région. À Neuchâtel, le parcours passe entre lac et vieille ville, avec ses ruelles, son château et ses terrasses animées. Une étape idéale pour faire une pause, flâner ou profiter d’un café face à l’eau avant de poursuivre le long du lac.
Plus court, le tour du lac de Bienne (env. 60 km) offre une belle diversité : vignes en terrasses, villages de caractère comme Twann ou Ligerz, et vues ouvertes sur les Trois-Lacs.
Pour changer d’ambiance, direction les Franches-Montagnes. Ici, on pédale à travers de vastes pâturages, entre forêts et fermes isolées. Le rythme ralentit naturellement, avec des pauses possibles dans des auberges typiques.
Envie de prendre un peu de hauteur ? Une sortie en e-bike vers le Creux du Van permet de rejoindre l’un des panoramas les plus spectaculaires de la région.
Voyager à vélo, en toute simplicité
Jura & Trois-Lacs se prête parfaitement aux séjours itinérants. Sur plusieurs jours, il est possible de relier facilement des villes comme Bienne, Morat, Neuchâtel ou Yverdon-les-Bains.
Le principe est simple: pédaler à son rythme, profiter du paysage, s’arrêter quand on veut… puis repartir le lendemain.
Pour plus de confort, des offres organisées permettent de voyager léger, avec transport des bagages et hébergements déjà réservés.
Tout est prévu sur place
La région est bien équipée pour les cyclistes : itinéraires balisés, locations de vélos (dont e-bikes), hébergements adaptés et stations de réparation. Que vous veniez avec votre propre vélo ou non, tout est pensé pour faciliter l’expérience.
Des pauses qui font partie du voyage
À vélo, les pauses comptent autant que le trajet. Une terrasse au bord du lac, une baignade, une dégustation de vin ou un repas dans une métairie font partie de l’expérience.
Chaque étape devient une occasion de découvrir les spécialités locales et de profiter du moment.
Chaque étape devient une occasion de découvrir les spécialités locales et de profiter du moment.
Une destination idéale pour s’évader
Accessible, variée et encore préservée, Jura & Trois-Lacs offre une alternative aux destinations plus fréquentées.
Ici, pas besoin de performance : on pédale, on respire, on profite.
Une manière simple et authentique de découvrir la Suisse, au rythme du vélo.
Ici, pas besoin de performance : on pédale, on respire, on profite.
Une manière simple et authentique de découvrir la Suisse, au rythme du vélo.