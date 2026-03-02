TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Randonner sur les plus beaux sentiers panoramiques du Jura


Et si la Suisse se découvrait aussi en prenant de la hauteur ? Dans la région Jura & Trois-Lacs, les sentiers panoramiques invitent les voyageurs à explorer une nature spectaculaire et encore préservée, loin des itinéraires alpins les plus fréquentés.


Rédigé par Jura & Trois-Lacs le Lundi 9 Mars 2026 à 00:05

Chasseral, Jura & Trois-Lacs © Switzerland Tourism / Lorenz Richard
Chasseral, Jura & Trois-Lacs © Switzerland Tourism / Lorenz Richard
Au fil de ces randonnées accessibles, les marcheurs évoluent entre crêtes arrondies, pâturages d’altitude et falaises calcaires, avec des panoramas qui s’étendent du Plateau suisse jusqu’aux Alpes.

Parmi les sites emblématiques figure le sommet du Chasseral, véritable belvédère naturel culminant à 1 607 mètres.

Par temps clair, la vue y embrasse les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, tandis que la chaîne alpine se dessine à l’horizon.

Plus au sud, les Sommêtres, dans le Jura jurassien, offrent une randonnée spectaculaire le long d’arêtes rocheuses dominant les gorges du Doubs. Un paysage sauvage et impressionnant qui révèle toute la force de la nature jurassienne. Autre incontournable : le Creux-du-Van, immense amphithéâtre rocheux façonné par l’érosion, dont les falaises vertigineuses abritent une faune emblématique comme les bouquetins et les chamois.
Rochers des Sommêtres, Jura & Trois-Lacs © Switzerland Tourism / Dominik Baur
Rochers des Sommêtres, Jura & Trois-Lacs © Switzerland Tourism / Dominik Baur

Au-dessus de Neuchâtel, la montagne de Chaumont constitue également un point de vue privilégié sur les lacs et les Alpes. Accessible notamment en funiculaire, elle permet de rejoindre facilement des itinéraires de randonnée offrant des panoramas remarquables.

Tout au long des sentiers, les randonneurs découvrent aussi une tradition typique du Jura : les métairies. Ces fermes d’alpage accueillent les visiteurs pour une pause gourmande autour de spécialités régionales, dans une atmosphère conviviale et authentique.
Creux du Van, Jura & Trois-Lacs © Switzerland Tourism / Dominik Baur
Creux du Van, Jura & Trois-Lacs © Switzerland Tourism / Dominik Baur

Bien balisés et facilement atteignables en transports publics, les sentiers panoramiques peuvent se parcourir à la journée ou en plusieurs étapes. Des marcheurs occasionnels aux amateurs de grands espaces, chacun peut ainsi profiter de ces paysages grandioses à son rythme.

Entre nature intacte, panoramas spectaculaires et traditions vivantes, les sentiers panoramiques de Jura & Trois-Lacs offrent une autre manière de découvrir la Suisse : plus sauvage, plus authentique et résolument tournée vers l’horizon.

Site web : www.j3l.ch/fr/



