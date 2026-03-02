Bien balisés et facilement atteignables en transports publics, les sentiers panoramiques peuvent se parcourir à la journée ou en plusieurs étapes. Des marcheurs occasionnels aux amateurs de grands espaces, chacun peut ainsi profiter de ces paysages grandioses à son rythme.



Entre nature intacte, panoramas spectaculaires et traditions vivantes, les sentiers panoramiques de Jura & Trois-Lacs offrent une autre manière de découvrir la Suisse : plus sauvage, plus authentique et résolument tournée vers l’horizon.