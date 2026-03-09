Zanzibar, Pemba et Mafia : l’archipel des sens avec Karibuni

Unguja, que l’on appelle communément “Zanzibar”, est l’île la plus connue et la plus visitée de l’archipel. C’est elle qui incarne l’image carte postale : cocotiers, eau translucide, plages immaculées et hôtels posés au bord du lagon.



Mais Unguja ne se limite pas à ses plages. L’île dévoile aussi une véritable richesse culturelle, marquée par son histoire et son identité swahilie, sans oublier une nature généreuse à la biodiversité remarquable :



• Stone Town, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, dévoile un véritable labyrinthe de ruelles, entre portes sculptées, palais historiques et marchés d’épices où l’on aime flâner.



• Les plantations d’épices (clou de girofle, cannelle, vanille…) plongent les voyageurs dans l’histoire parfumée de l’île, et permettent de comprendre pourquoi Zanzibar est surnommée “l’île aux épices”.



• La forêt de Jozani, refuge du colobe rouge, espèce endémique emblématique, offre une belle parenthèse nature propice à la découverte.



• Les villages de pêcheurs, les marchés et la cuisine swahilie révèlent une Zanzibar plus authentique, au fil de rencontres locales et d’expériences gourmandes.



• Les lagons et récifs coralliens invitent à profiter pleinement de l’océan Indien, avec de nombreuses activités nautiques comme le snorkeling, la plongée, les sorties en dhow traditionnel, le paddle ou encore le kitesurf selon les zones.