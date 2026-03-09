TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Zanzibar, Pemba et Mafia : l’archipel des sens avec Karibuni


Zanzibar… un nom qui fait rêver instantanément. Derrière cette image de carte postale se cache en réalité un archipel fascinant, composé de plusieurs îles aux identités distinctes. Entre plages de sable blanc, lagons turquoise, récifs coralliens, mangroves, forêts tropicales et héritage swahili, Zanzibar offre bien plus qu’un simple séjour balnéaire : c’est une destination à part entière, riche et vibrante.
Chez Karibuni, nous accompagnons les professionnels du tourisme francophones dans la création de voyages sur mesure à Zanzibar, en proposant des itinéraires adaptés à chaque profil : du combiné safari & plage aux séjours exclusifs, en passant par des expériences plus confidentielles, loin des itinéraires classiques.


Plage à Zanzibar © Unsplash - Humphrey M
Zanzibar : un archipel, plusieurs voyages


On parle souvent de “Zanzibar” comme d’une île unique. Pourtant, Zanzibar est avant tout un archipel au cœur de l’océan Indien, où chaque île possède son propre caractère, ses paysages, ses atmosphères et ses expériences.

C’est précisément ce qui rend la destination si passionnante : elle peut séduire aussi bien les voyageurs en quête de farniente que les amateurs de plongée, les amoureux de culture, les couples en lune de miel ou les clients à la recherche d’îles exclusives et préservées.

Partez à la découverte de chaque île de l’archipel de Zanzibar : des plus célèbres aux plus secrètes.

Unguja (Zanzibar Island) : l’icône tropicale entre plages et culture

Unguja, que l’on appelle communément “Zanzibar”, est l’île la plus connue et la plus visitée de l’archipel. C’est elle qui incarne l’image carte postale : cocotiers, eau translucide, plages immaculées et hôtels posés au bord du lagon.

Mais Unguja ne se limite pas à ses plages. L’île dévoile aussi une véritable richesse culturelle, marquée par son histoire et son identité swahilie, sans oublier une nature généreuse à la biodiversité remarquable :

Stone Town, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, dévoile un véritable labyrinthe de ruelles, entre portes sculptées, palais historiques et marchés d’épices où l’on aime flâner.

Les plantations d’épices (clou de girofle, cannelle, vanille…) plongent les voyageurs dans l’histoire parfumée de l’île, et permettent de comprendre pourquoi Zanzibar est surnommée “l’île aux épices”.

La forêt de Jozani, refuge du colobe rouge, espèce endémique emblématique, offre une belle parenthèse nature propice à la découverte.

Les villages de pêcheurs, les marchés et la cuisine swahilie révèlent une Zanzibar plus authentique, au fil de rencontres locales et d’expériences gourmandes.

Les lagons et récifs coralliens invitent à profiter pleinement de l’océan Indien, avec de nombreuses activités nautiques comme le snorkeling, la plongée, les sorties en dhow traditionnel, le paddle ou encore le kitesurf selon les zones.
Stone Town © Unsplash - Micah Camper

Unguja : un littoral aux multiples ambiances

Nungwi & Kendwa (nord) : plages superbes, baignade facile, couchers de soleil spectaculaires.

Matemwe (nord-est) : face à Mnemba, idéal snorkeling/plongée, ambiance plus exclusive.

Paje & Jambiani (est) : lagon magnifique, spot de kitesurf, esprit bohème chic.

Michamvi (sud-est) : calme, nature, adresses intimistes.

Kizimkazi (sud) : plus sauvage, parfait pour une Zanzibar différente.

Pemba : la Zanzibar secrète, sauvage et intensément authentique

Moins connue, plus mystérieuse, Pemba est souvent décrite comme la “petite sœur sauvage” de Zanzibar. Ici, pas de tourisme de masse : l’île a conservé une atmosphère brute et préservée, où la nature règne en maître.

Côté hébergement, Pemba cultive également une vraie dimension exclusive. L’offre hôtelière y est plus limitée que sur Unguja, mais elle se distingue par une sélection de lodges et resorts haut de gamme, souvent intimistes, parfaitement intégrés dans leur environnement naturel. Ici, on privilégie le calme, l’espace et le service personnalisé, avec une sensation rare d’être “seul au monde”. Une approche idéale pour une clientèle en quête de luxe discret, d’authenticité et d’expériences loin des itinéraires classiques.

Pemba séduit au premier regard.
L’île est un écrin de nature, entre collines verdoyantes et plantations de girofliers. On traverse des villages authentiques, loin de l’agitation.

Le littoral est tout aussi fascinant. Mangroves sauvages, criques isolées et plages presque désertes, idéal pour se déconnecter.

Mais Pemba révèle surtout son trésor sous l’eau.
C’est un véritable paradis pour les plongeurs. Ses récifs comptent parmi les plus beaux de Tanzanie. On y découvre des coraux intacts et une vie marine foisonnante : poissons tropicaux, raies, tortues…

Mafia : l’île nature, simple et brute, au cœur d’un parc marin exceptionnel

Moins connue que Zanzibar (Unguja) et différente de Pemba, Mafia Island séduit avant tout par son côté authentique. Ici, pas de grands hôtels : l’île conserve une atmosphère simple et naturelle, très appréciée des voyageurs à la recherche d’une expérience plus sobre.

Le grand atout de Mafia, c’est son parc marin protégé. Véritable sanctuaire sous-marin, il s’impose comme un incontournable pour tous les amoureux de l’océan. On y découvre des récifs coralliens splendides, baignés par des eaux limpides, offrant des sorties snorkeling et plongée d’une richesse exceptionnelle. Et selon la saison, l’île réserve aussi une expérience rare : la possibilité de nager avec le requin-baleine, dans un cadre respectueux de la faune marine.
Requin baleine - Mafia Island © Unsplash - Sebastian Pena Lambarri
Requin baleine - Mafia Island © Unsplash - Sebastian Pena Lambarri

Les îlots et perles cachées : l’art de l’escapade exclusive

Au-delà des trois îles majeures, l’archipel de Zanzibar recèle de nombreux îlots, parfaits pour créer des expériences uniques, loin des foules.

Parmi les plus emblématiques :

Mnemba Island (au large de la côte nord-est d’Unguja) : lagon spectaculaire et expérience de snorkeling et de plongée haut de gamme.

Chumbe Island : îlot protégé, éco-lodge, récifs magnifiques,

Fanjove Island : petit bijou confidentiel au charme Robinson, plages immaculées, nature préservée et ambiance “île privée”,

Bawe, Chapwani, Nakupenda sandbank : escapades en mer, pique-nique, snorkeling.

Zanzibar, bien plus qu’une extension balnéaire

Zanzibar s’impose aujourd’hui comme une destination complète, que l’on peut construire de mille façons : séjour unique, combiné multi-îles ou extension après safari. Ce qui fait sa force, c’est qu’il ne s’agit pas d’une seule île mais bien d’un archipel, capable d’offrir plusieurs expériences en un seul voyage. Unguja séduit par sa douceur tropicale et sa culture swahilie, Pemba par son authenticité et ses fonds marins préservés, Mafia par son atmosphère plus brute et nature tournée vers le parc marin, tandis qu’une constellation d’îlots vient sublimer l’ensemble avec des escapades exclusives. Zanzibar répond ainsi parfaitement aux attentes actuelles : des voyages plus immersifs, des expériences personnalisées, des hébergements de charme, une approche plus durable et un rythme doux propice à la déconnexion. Un voyage à Zanzibar se construit comme une promesse : celle de ralentir, de respirer… et de se laisser surprendre.

Zanzibar, Pemba et Mafia : l'archipel des sens avec Karibuni

