Los Angeles, la Cité des Rêves – Là où le cinéma rencontre l’océan

Les studios mythiques : plongez dans la fabrique des légendes

À Los Angeles, le cinéma n’est pas seulement une industrie — c’est une atmosphère.



Explorez les coulisses des plus grands studios au monde :



• Universal Studios Hollywood – Une immersion spectaculaire entre attractions et véritables plateaux de tournage.



• Warner Bros. Studios – Là où sont nés des classiques du grand écran et des séries cultes.



• Paramount Pictures – Le dernier grand studio encore implanté à Hollywood même.



Chaque visite est une traversée de l’histoire du cinéma, entre décors mythiques, anecdotes de tournage et magie des effets spéciaux.



Et bien sûr, impossible de manquer le mythique Hollywood Walk of Fame, où les étoiles scintillent sous vos pas.



Muscle Beach : là où le sport devient spectacle

Direction la côte et l’iconique Muscle Beach, à Venice Beach. Véritable symbole du fitness californien, ce lieu légendaire a inspiré des générations d’athlètes et popularisé les terrains d'entraînement en plein air à travers le monde.



C’est ici que des icônes comme Arnold Schwarzenegger se sont entraînées, donnant naissance à la culture bodybuilding moderne. Aujourd’hui encore, l’énergie y est unique : haltères, acrobaties, street workout… le tout face à l’océan Pacifique.



Surf & Sunset : l’esprit californien

À quelques minutes, les vagues mythiques de la côte vous attendent. Que vous soyez débutant ou passionné, le surf fait partie intégrante de l’ADN californien.



Des plages iconiques comme Santa Monica Beach ou Venice Beach offrent le décor parfait : palmiers élancés, skateparks vibrants, couchers de soleil flamboyants… L’ambiance est détendue, solaire, résolument libre.



Dormir dans un hôtel de légende! Sur les traces de Marylin

Pour une immersion totale dans le Hollywood glamour, séjournez au mythique Hollywood Roosevelt Hotel****.



Cet hôtel historique, situé sur Hollywood Boulevard, a accueilli les plus grandes stars, dont l’inoubliable Marilyn Monroe, qui y séjourna au début de sa carrière. Entre piscine iconique, architecture vintage et atmosphère feutrée, vous vivrez l’âge d’or d’Hollywood… avec tout le confort moderne.



Prêts à vivre votre propre film ?

Los Angeles n’est pas une simple destination. C’est une expérience sensorielle, un décor vivant, un rêve en technicolor.



REVAMERICA TOURS, basée en Californie vous accompagne pour créer un séjour sur mesure : visites privées de studios, cours de surf au coucher du soleil, hébergement d’exception et expériences VIP.



Réservez votre aventure hollywoodienne dès aujourd’hui !