Colombia Memories : Découvrir Carthagène de Indias à travers les yeux d’une Cartagenera

Rencontre avec Elis, guide cartagenera

Parmi les collaborateurs de Colombia Memories, Elis Lozada n’explique pas Carthagène : elle la vit.



Elis, qui es-tu et que représente Carthagène pour toi ?

« Bonjour, bonsoir à tous. C’est un plaisir pour moi de pouvoir me présenter. Je m’appelle Elis Oneida Lozada Púa. Je suis guide professionnelle de tourisme dans la ville de Carthagène des Indes, un petit morceau de la région Caraïbe colombienne, déclarée Patrimoine historique et culturel de l’Humanité par l’Unesco en 1984. »



Tu es femme guide dans une ville aussi emblématique. Quelles valeurs transmets-tu ?

« Il y a de nombreuses valeurs que nous mettons en avant : la responsabilité envers la ville, l’amour et la grande passion pour la tradition, la culture et l’histoire, qui nous rendent si uniques et si spéciaux. »



Carthagène est intense, touristique, chaude… Comment réagissent les voyageurs ?

« Mon expérience avec les groupes français a été très positive, parce qu’ils se laissent porter par cette énergie, par cette magie. Ils sont capables de danser dans la rue, de profiter de la musique, de notre gastronomie, sans se soucier du climat qui est très chaud. J’aime aussi beaucoup la manière dont ils aiment et respectent la nature. »



Pourquoi aimes-tu ton travail ?

« J’aime vraiment travailler comme guide de tourisme dans cette région, parce que cette partie de la Colombie a une magie et une saveur particulières, précisément à cause de la manière dont nous avons évolué comme ville. »



Si tu devais définir ta mission en une phrase, laquelle serait-elle ?

« Mon objectif, à la fin de la visite, est que les visiteurs se sentent tellement à l’aise dans la ville, se sentent tellement locaux, qu’ils ne veuillent pas seulement revenir, mais qu’ils aient réellement envie de rester. C’est ce qui me procure le plus de satisfaction à la fin de mes visites. »