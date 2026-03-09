TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Colombia Memories : Découvrir Carthagène de Indias à travers les yeux d’une Cartagenera


« Nous avons passé un excellent séjour à Carthagène… mais que de touristes ! »
C’est le type de message que l’on peut recevoir de voyageurs encore sur place, parfois surpris par l’effervescence de la ville.
Cela reflète une réalité : Carthagène de Indias est aujourd’hui la ville la plus visitée du pays. Déclarée Patrimoine historique et culturel de l’Humanité par l’Unesco en 1984, elle incarne l’image carte postale de la Colombie : façades colorées, balcons fleuris, musique dans les rues et chaleur caribéenne.
Mais derrière cette vitrine touristique, il existe une autre Carthagène. Une ville que l’on ne comprend pleinement qu’à travers ceux qui y vivent.


Quartier coloré de Getsemaní © Marianne Jagu
Quartier coloré de Getsemaní © Marianne Jagu
Se sentir local dans une ville très touristique


Est-il encore possible de vivre une expérience authentique dans une destination aussi fréquentée ?

Pour Colombia Memories, la réponse est oui. Mais cela implique de changer de regard. Visiter Carthagène, ce n’est pas seulement admirer son architecture. La découvrir avec un guide local, c’est comprendre son rythme, ses contrastes et son identité caribéenne.

- Marcher tôt le matin lorsque les rues retrouvent leur calme.
- Explorer Getsemaní au-delà de ses bars les plus connus.
- S’arrêter dans une boutique familiale.
- Échanger avec les habitants sur leur quotidien.
- Comprendre l’héritage afro-caribéen qui façonne la culture locale.

Un guide ne montre pas seulement des monuments. Il transmet un regard.

Elis en visite © Elis Lozada
Elis en visite © Elis Lozada

Rencontre avec Elis, guide cartagenera


Parmi les collaborateurs de Colombia Memories, Elis Lozada n’explique pas Carthagène : elle la vit.

Elis, qui es-tu et que représente Carthagène pour toi ?
« Bonjour, bonsoir à tous. C’est un plaisir pour moi de pouvoir me présenter. Je m’appelle Elis Oneida Lozada Púa. Je suis guide professionnelle de tourisme dans la ville de Carthagène des Indes, un petit morceau de la région Caraïbe colombienne, déclarée Patrimoine historique et culturel de l’Humanité par l’Unesco en 1984. »

Tu es femme guide dans une ville aussi emblématique. Quelles valeurs transmets-tu ?
« Il y a de nombreuses valeurs que nous mettons en avant : la responsabilité envers la ville, l’amour et la grande passion pour la tradition, la culture et l’histoire, qui nous rendent si uniques et si spéciaux. »

Carthagène est intense, touristique, chaude… Comment réagissent les voyageurs ?
« Mon expérience avec les groupes français a été très positive, parce qu’ils se laissent porter par cette énergie, par cette magie. Ils sont capables de danser dans la rue, de profiter de la musique, de notre gastronomie, sans se soucier du climat qui est très chaud. J’aime aussi beaucoup la manière dont ils aiment et respectent la nature. »

Pourquoi aimes-tu ton travail ?
« J’aime vraiment travailler comme guide de tourisme dans cette région, parce que cette partie de la Colombie a une magie et une saveur particulières, précisément à cause de la manière dont nous avons évolué comme ville. »

Si tu devais définir ta mission en une phrase, laquelle serait-elle ?
« Mon objectif, à la fin de la visite, est que les visiteurs se sentent tellement à l’aise dans la ville, se sentent tellement locaux, qu’ils ne veuillent pas seulement revenir, mais qu’ils aient réellement envie de rester. C’est ce qui me procure le plus de satisfaction à la fin de mes visites. »

La question des prix

Autre perception fréquente : Carthagène serait devenue « chère ».

Il est vrai que certains établissements du centre historique affichent des tarifs comparables à ceux de grandes destinations internationales. La ville attire une clientèle mondiale.
Mais elle reste aussi une ville de contrastes.
Entre restaurants gastronomiques et adresses plus simples, entre hôtels boutique et maisons d’hôtes familiales, l’offre est variée.

La question n’est pas tant le prix mais le bon choix.

C’est précisément là qu’intervient une agence réceptive comme Colombia Memories : orienter, conseiller, éviter les pièges à touristes et proposer des expériences cohérentes avec les attentes et le budget des voyageurs.

Au-delà de la carte postale

Carthagène ne cherche pas à être silencieuse ni contemplative.
Elle est caribéenne : expressive, musicale, intense, profondément humaine.
Elle peut surprendre ceux qui sont habitués à des destinations plus calmes ou à des climats plus frais. Mais la Colombie, c’est précisément cela : la diversité.
Et lorsque la ville est racontée par une Cartagenera comme Elis, elle cesse d’être un simple lieu touristique pour devenir une expérience d’appartenance.
Car le véritable luxe aujourd’hui n’est pas d’éviter les touristes.
C’est de réussir, au milieu d’eux, à faire en sorte que quelqu’un vous fasse sentir partie du lieu.

Tel est l’objectif de Colombia Memories : collaborer avec des guides locaux pour que le voyageur ne souhaite pas seulement revenir en Colombie, mais que, l’espace d’un instant, il ait le sentiment qu’il pourrait y rester.

