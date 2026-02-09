TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Inírida, Cerro Mavicure et Parc El Tuparro : la Colombie hors des sentiers battus


Quand on évoque la Colombie, les images qui viennent spontanément à l’esprit sont souvent celles de Carthagène, du café ou des plages caribéennes. Pourtant, à l’est du pays, loin des itinéraires classiques et du tourisme de masse, se déploie un territoire encore confidentiel, brut et profondément authentique : le Guainía, porte d’entrée de l’Amazonie et des savanes de l’Orénoque.
C’est ici, autour d’Inírida, du mythique Cerro Mavicure et du Parc national naturel El Tuparro, que se vit une Colombie différente, lente, minérale et humaine.


Rédigé par le Lundi 9 Février 2026

Cerro Mavicure © Irène Robles - Colombia Memories
Cerro Mavicure © Irène Robles - Colombia Memories
Climats du Monde

Inírida, là où commencent les grands espaces


Capitale du département du Guainía, Inírida est une petite ville fluviale posée au confluent de trois rivières – l’Inírida, le Guaviare et l’Atabapo. Plus qu’un point d’arrivée, elle est une transition : celle entre le monde urbain et un territoire encore largement préservé.

Ici, pas de grands complexes hôteliers ni de tourisme standardisé. Le voyage commence dès l’atterrissage, avec une sensation immédiate de bout du monde, renforcée par l’omniprésence de l’eau et de la forêt.

Le Cerro Mavicure : sentinelles de pierre au cœur de la jungle

Fleur de Inirida © Irène Robles - Colombia Memories
Fleur de Inirida © Irène Robles - Colombia Memories
À quelques heures de navigation depuis Inírida émergent trois monolithes spectaculaires : Mavicure, Pajarito et Mono. Ces formations granitiques, âgées de plus d’un milliard d’années, s’élèvent abruptement au-dessus de la canopée, comme des gardiens silencieux de l’Amazonie.
L’ascension du Cerro Mavicure, accessible avec l’accompagnement de guides locaux, est l’un des temps forts du voyage. La montée, parfois technique mais toujours progressive, est récompensée par une vue à couper le souffle : un océan vert ponctué de rivières sinueuses, sans aucune trace de modernité.

Ce lieu n’est pas seulement spectaculaire : il est sacré pour les communautés indigènes de la région. Le respect des traditions et des territoires fait donc partie intégrante de l’expérience, transformant la randonnée en véritable rencontre culturelle.

Le Parc national El Tuparro : l’Afrique colombienne

Souvent comparé au Serengeti pour ses paysages ouverts, le Parc national naturel El Tuparro est l’un des joyaux les plus méconnus de Colombie. Classé réserve de biosphère par l’UNESCO, il offre une mosaïque de savanes, de forêts-galeries et de rapides impressionnants sur le fleuve Orénoque.
Ici, l’observation de la faune – dauphins roses, caïmans, singes, oiseaux tropicaux – se fait sans artifices, au rythme de la nature.

L’accès au parc, strictement réglementé, se fait en petits groupes et sous encadrement, garantissant une fréquentation limitée et une préservation durable des écosystèmes. Les déplacements, majoritairement fluviaux, participent pleinement à l’expérience, offrant une lecture différente du territoire et de ses paysages. El Tuparro se découvre ainsi dans une approche contemplative, où la nature impose son rythme et structure chaque étape du séjour.
Parc Tuparro © Irène Robles - Colombia Memories
Parc Tuparro © Irène Robles - Colombia Memories

Une expérience immersive, loin du tourisme standard

Ce voyage se distingue par son approche immersive et responsable, pensée pour les voyageurs en quête de sens et d’authenticité.

Tout est inclus pour garantir une découverte fluide et sécurisée de cette région isolée :

Repas pendant toute la durée du séjour, préparés avec des produits locaux, souvent inspirés des traditions amazoniennes.
Transferts terrestres et fluviaux, depuis l’arrivée à Inírida jusqu’aux différents sites visités, en pirogue motorisée ou en véhicule adapté.
Hébergement en campement ou chez l’habitant, selon les étapes de l’itinéraire, privilégiant des structures locales et un impact minimal sur l’environnement.
Accompagnement permanent par un guide local expérimenté, fin connaisseur du territoire, de la faune et des cultures indigènes.
Droits d’entrée et permis officiels pour le Parc national El Tuparro et les territoires indigènes (resguardos), garantissant un accès légal et respectueux.
Vols aller-retour inclus, permettant d’atteindre cette région reculée sans contrainte logistique.

Voyager autrement : lenteur, respect et rencontres

Plus qu’un simple circuit, ce séjour est une invitation à changer de rythme. Les déplacements fluviaux, les nuits en campement, les échanges avec les communautés locales imposent une autre temporalité, loin de la frénésie du quotidien.
Chaque étape devient un moment de connexion : avec la nature, avec les habitants, mais aussi avec soi-même.

Ce type de voyage s’adresse à une clientèle curieuse, sensible aux enjeux environnementaux et désireuse de découvrir une Colombie authentique, loin des clichés.

La Colombie secrète

Longtemps restée à l’écart des circuits touristiques, la région d’Inírida et d’El Tuparro s’ouvre aujourd’hui de manière contrôlée et responsable. Cette accessibilité nouvelle, encadrée par des guides locaux et des opérateurs engagés, permet de révéler l’un des visages les plus fascinants du pays.

Proposer Inírida, le Cerro Mavicure et le Parc El Tuparro, c’est offrir aux voyageurs une expérience rare, puissante et sincère. Chez Colombia Memories, cet itinéraire est aujourd’hui accessible, grâce à une organisation maîtrisée, une collaboration étroite avec les acteurs locaux et une approche respectueuse du territoire. Une Colombie minérale, fluviale et profondément humaine, qui laisse une empreinte durable à ceux qui prennent le temps de la découvrir.
Inirida © Irène Robles - Colombia Memories
Inirida © Irène Robles - Colombia Memories

Inírida, Cerro Mavicure et Parc El Tuparro : la Colombie hors des sentiers battus

Contactez-nous directement à nadia@colombiamemories.com pour plus d’informations sur nos itinéraires ou pour demander un devis personnalisé


>> Colombia Memories dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 204 fois

Tags : Colombia Memories
Notez

Brand News DestiMaG

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud
Il y a une Italie qui ne ressemble pas aux autres. Au talon de la botte, loin des sentiers battus,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Route des Émotions hors du commun by Passion Brazil : une parenthèse confidentielle au cœur du Nordeste

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

2026 démarre en trombe : Jans Tours surfe sur une année exceptionnelle, avec Bali élue World Destination #1

Breathe in Travel, DMC régional expert des Balkans et de l’Europe de l’Est

ASEV Travel : 30 ans d’ancrage en Asie du Sud-Est et une nouvelle étape avec ASEV Pro

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?
Distribution

Distribution

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
La Travel Tech

La Travel Tech

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
Partez en France

Partez en France

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun

Bretagne : 3 sites incontournables pour explorer l’âme sauvage du Cap Sizun
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias