ASEV Travel : 30 ans d’ancrage en Asie du Sud-Est et une nouvelle étape avec ASEV Pro

Créé en 1995, ASEV Travel a célébré en 2025 ses 30 ans d’activité en Asie du Sud-Est. Trois décennies marquées par un développement continu sur le terrain, l’élargissement progressif de son portefeuille destinations et la structuration de son offre B2B. 2026 ouvre une nouvelle étape, avec plusieurs projets annoncés dès le début de l’année.

Une trajectoire construite dans la durée 2025 a marqué les 30 ans d’ASEV Travel. Que représente cette étape pour le DMC ?



François Foulon : 2025 a été une année symbolique pour nous. Ces 30 ans représentent avant tout trois décennies de présence terrain en Asie du Sud-Est, construites avec des équipes locales, des partenaires fidèles et une relation de confiance avec les agences et tour-opérateurs. Depuis 1995, notre développement s’est fait de manière progressive, avec une attention constante portée à la solidité des projets et à la fiabilité opérationnelle.





Un portefeuille destinations en évolution maîtrisée ASEV Travel est historiquement positionné sur l’Indochine. Comment l’offre s’est-elle élargie ces dernières années ?



François Foulon : Notre socle reste clairement l’Indochine, avec le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge comme destinations historiques. Toutefois, au fil des dernières années, plusieurs facteurs ont accompagné l’élargissement de notre portefeuille : l’ouverture progressive de certaines destinations comme la Chine, le rôle de hubs aériens majeurs tels que Singapour, ou encore l’intérêt croissant pour des marchés comme la Malaisie.

Ces destinations ont ainsi rejoint progressivement l’offre ASEV. Cette diversification s’est faite dans la continuité de notre méthode : sélection rigoureuse des partenaires, équipes locales fiables et déploiement de produits structurés, qu’il s’agisse d’expériences thématiques, de slow travel ou de programmes sur mesure.

2026 : un focus renforcé sur les GIR Quelles sont les principales nouveautés produits prévues pour 2026 ?



François Foulon : L’année 2026 marque une étape importante avec le lancement de nos GIR 2026, dont une nouveauté majeure : un GIR entièrement dédié au Laos. Il s’agit d’une première pour ASEV dans ce format. Le Laos est une destination historique pour nous et suscite un intérêt croissant de la part de nos partenaires, notamment en mono-destination où on prend plus le temps.

ASEV Pro, le projet structurant de ce début d’année Le lancement d’ASEV Pro, un projet clé en 2026. Quelle en est la vocation ?



François Foulon : ASEV Pro est effectivement le projet majeur de ce début d’année 2026. Il est né à la fois des besoins exprimés par nos partenaires et de notre volonté d’utiliser la technologie comme un facilitateur, afin de gagner en fluidité et en rapidité dans les échanges B2B.

La plateforme centralise nos GIR, des contenus destinations, des fiches produits, ainsi qu’une médiathèque dédiée. Elle a été pensée comme un outil pratique, complémentaire au travail de nos équipes, permettant aux agences et tour-opérateurs d’accéder facilement aux informations essentielles.





Un outil complémentaire à la relation humaine ASEV Pro est-il destiné à limiter les échanges directs avec vos équipes ?



François Foulon : Pas du tout. ASEV Pro a été conçu comme un outil complémentaire. Les équipes terrain, les chefs de produits et les équipes commerciales restent au cœur de la relation partenaire.

La plateforme permet de préparer les projets, de gagner en lisibilité et en efficacité, mais le sur-mesure, l’ajustement des programmes et le suivi restent assurés par nos équipes.

Une vision tournée vers l’accompagnement des professionnels Comment s’inscrivent ces évolutions dans la stratégie globale d’ASEV ?



François Foulon : Notre objectif est clair : consolider notre expertise historique tout en structurant l’avenir. Après 30 ans en Asie du Sud-Est, nous privilégions des évolutions utiles et concrètes pour les professionnels du voyage.

ASEV Pro, les GIR et l’évolution de notre portefeuille destinations répondent à une même logique : accompagner durablement nos partenaires avec des outils fiables, lisibles et adaptés aux réalités du marché B2B.



👉 https://asev-travel.com/agent-hub-login-fr/



