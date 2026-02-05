IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

Je connais depuis longtemps la carrière particulièrement solide et inspirante de Madelijn. Je suis donc ravi de l’accueillir aujourd’hui au sein de mon équipe. Son expérience, son leadership et sa capacité à fédérer les talents seront des atouts majeurs pour accompagner la performance et les ambitions de croissance du groupe en Europe du Sud. J’ai hâte de voir comment elle mettra sa passion, sa créativité et son expertise au service de notre division.

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie hôtelière, dont 22 années au sein d’IHG en tant que Manager, General Manager et Area General Manager, Madelijn Vervoord est nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud.Madelijn Vervoord a notamment supervisé les ouvertures de l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu et l’InterContinental Lyon – Hotel Dieu Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Madelijn Vervoord aura pour mission d’accompagner, d’animer et de développer la collection d’hôtels Luxury & Lifestyle d’IHG en Europe du Sud, qui compte aujourd’hui près de quarante établissements. Plusieurs ouvertures majeures sont prévues dans les années à venir, notamment en 2026 avec l’InterContinental Belgrade, l’InterContinental Jerusalem, le Kimpton Taormina et le Vignette Collection Alexandra Rome.Eric Viale, Vice-président et Directeur Général d'IHG Hotels & Resorts pour l’Europe du Sud, CEI et Géorgie, déclare : «