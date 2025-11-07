IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

Le Crowne Plaza Budva, dont l’ouverture est prévue au premier trimestre 2026, comptera 81 chambres. Il sera situé sur la promenade Slovenska obala, à seulement 70 mètres de la mer, au cœur de la principale station balnéaire du pays. Sa proximité avec la vieille ville et la marina offrira un accès direct aux principaux sites touristiques et à une vie locale dynamique.
L’établissement proposera un restaurant avec vue sur la mer, une terrasse panoramique considérée comme l’une des plus prisées de Budva, ainsi que des espaces de réunion modulables adaptés aux séminaires, conférences et événements.
L’ensemble a été conçu pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs.
IHG : une croissance régionale confirmée
Le projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’IHG Hotels & Resorts dans les Balkans, une région identifiée comme un axe de développement clé.
Le groupe compte actuellement 12 hôtels ouverts et 10 en développement dans la zone, répartis entre la Bulgarie, la Serbie, la Slovénie, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Ce dernier abrite déjà plusieurs enseignes du groupe, parmi lesquelles le Regent Porto Montenegro, le voco Podgorica et le Crowne Plaza Podgorica.
"Budva renforce sa position comme centre touristique majeur sur la côte adriatique" Willemijn Geels, vice-présidente du développement Europe chez IHG Hotels & Resorts
Une marque mondiale en expansion
Avec plus de 400 établissements dans le monde, dont plus de 90 en Europe et 19 projets en cours, Crowne Plaza poursuit son développement international.
La marque se distingue par une approche centrée sur le confort, la flexibilité et la connectivité, répondant aux besoins des voyageurs d’affaires comme de loisirs.
