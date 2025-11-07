TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

Le groupe hôtelier annonce la signature du futur Crowne Plaza Budva, dont l’ouverture est prévue début 2026


IHG Hotels & Resorts a annoncé la signature du Crowne Plaza Budva, en partenariat avec Uniprom Hoteli d.o.o.. Ce nouvel établissement viendra renforcer la présence du groupe au Monténégro et s’ajoutera à un portefeuille régional de plus de vingt hôtels ouverts ou en développement dans les Balkans.


Rédigé par le Jeudi 13 Novembre 2025

IHG Hotels & Resorts a annoncé la signature du Crowne Plaza Budva ©DepositPhoto/Carmian
IHG Hotels & Resorts a annoncé la signature du Crowne Plaza Budva ©DepositPhoto/Carmian
Legends and Paradise
Le Crowne Plaza Budva, dont l’ouverture est prévue au premier trimestre 2026, comptera 81 chambres. Il sera situé sur la promenade Slovenska obala, à seulement 70 mètres de la mer, au cœur de la principale station balnéaire du pays. Sa proximité avec la vieille ville et la marina offrira un accès direct aux principaux sites touristiques et à une vie locale dynamique.

L’établissement proposera un restaurant avec vue sur la mer, une terrasse panoramique considérée comme l’une des plus prisées de Budva, ainsi que des espaces de réunion modulables adaptés aux séminaires, conférences et événements.

L’ensemble a été conçu pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs.

IHG : une croissance régionale confirmée

Autres articles
Le projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’IHG Hotels & Resorts dans les Balkans, une région identifiée comme un axe de développement clé.

Le groupe compte actuellement 12 hôtels ouverts et 10 en développement dans la zone, répartis entre la Bulgarie, la Serbie, la Slovénie, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Ce dernier abrite déjà plusieurs enseignes du groupe, parmi lesquelles le Regent Porto Montenegro, le voco Podgorica et le Crowne Plaza Podgorica.

"Budva renforce sa position comme centre touristique majeur sur la côte adriatique" Willemijn Geels, vice-présidente du développement Europe chez IHG Hotels & Resorts

Une marque mondiale en expansion

Avec plus de 400 établissements dans le monde, dont plus de 90 en Europe et 19 projets en cours, Crowne Plaza poursuit son développement international.

La marque se distingue par une approche centrée sur le confort, la flexibilité et la connectivité, répondant aux besoins des voyageurs d’affaires comme de loisirs.

À lire aussi : IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

Lu 244 fois

Tags : ihg
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 7 Novembre 2025 - 14:29 Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Jeudi 6 Novembre 2025 - 09:06 L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes

Climats du Monde
Dernière heure

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

Luis Cobo nommé directeur général du Majestic Hotel & Spa Barcelona

Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

SIGNATURES D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TUI STORE - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Paris Roquette 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
AirMaG

AirMaG

Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue
HotelMaG

Hébergement

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias