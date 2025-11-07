IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

Le Crowne Plaza Budva, dont l’ouverture est prévue au premier trimestre 2026, comptera 81 chambres. Il sera situé sur la promenade Slovenska obala, à seulement 70 mètres de la mer, au cœur de la principale station balnéaire du pays. Sa proximité avec la vieille ville et la marina offrira un accès direct aux principaux sites touristiques et à une vie locale dynamique.



L’établissement proposera un restaurant avec vue sur la mer, une terrasse panoramique considérée comme l’une des plus prisées de Budva, ainsi que des espaces de réunion modulables adaptés aux séminaires, conférences et événements.



L’ensemble a été conçu pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs.