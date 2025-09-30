IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

IHG Hotels & Resorts poursuit l’expansion de sa marque voco, son enseigne premium la plus dynamique, avec neuf nouvelles ouvertures et signatures en Europe du Sud.
Cette accélération concerne la France, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Turquie, et représente plus de 1 000 nouvelles chambres intégrées au portefeuille du groupe.
Lancée en 2018, voco vient de franchir le cap symbolique des 100 établissements ouverts dans le monde. En Europe, le réseau s’appuie déjà sur 35 hôtels opérationnels et 22 en cours de développement, auxquels s’ajoutent les neuf projets annoncés ce 2 octobre.
"Nous sommes ravis de voir voco poursuivre son impressionnante croissance avec neuf nouvelles signatures et ouvertures dans certaines des destinations les plus dynamiques d’Europe du Sud", explique Eric Viale, Managing Director Southern Europe, CIS & Georgia chez IHG Hotels & Resorts.
IHG : de Nantes à Rome, une implantation renforcée pour voco
En France, IHG ouvrira en décembre 2028 le voco Nantes, son cinquième établissement voco dans l’Hexagone.
Situé en centre-ville et à proximité de la gare, l’hôtel comptera 127 chambres, un restaurant et un bar, en partenariat avec Anolisa Group.
En Italie, deux projets majeurs sont prévus :
voco Parma & Congressi (2026), un hôtel de 166 chambres avec centre de bien-être, piscine extérieure et plus de 850 m² d’espaces de réunion
voco Rome Villa Borghese (2026), un établissement de 154 chambres au cœur de la capitale, à deux pas du parc de la Villa Borghese.
Le Portugal accueillera son premier voco avec voco The 7 – Lisbon (2026), un boutique-hôtel de 71 chambres en centre-ville.
En Espagne, la marque arrivera à Valladolid avec un hôtel de 80 chambres attendu en 2026.
Des ouvertures déjà effectives en Turquie et en Espagne
Certains projets ont déjà vu le jour.
En Turquie, le voco Antalya – Konyaaltı (118 chambres) vient d’ouvrir ses portes dans le quartier balnéaire de Konyaaltı, à quelques minutes de la vieille ville.
En Espagne, le voco Bilbao – City a récemment ouvert dans le quartier animé d’Irala, avec 91 chambres et suites.
D’autres établissements sont attendus d’ici la fin de l’année :
voco Madrid – Las Tablas (132 chambres), qui deviendra le deuxième voco de la capitale espagnole
voco Nola – Naples Vulcano Buono (143 chambres), intégré au centre commercial dessiné par l’architecte Renzo Piano, à proximité de Naples et de Pompéi.
