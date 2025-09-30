TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

Neuf nouveaux hôtels signés et ouverts en France, Espagne, Italie, Portugal et Turquie


IHG Hotels & Resorts accélère l’expansion de sa marque premium voco en Europe du Sud. Avec neuf nouvelles signatures et ouvertures annoncées en France, en Italie, au Portugal, en Espagne et en Turquie, le groupe ajoute plus de 1 000 chambres à son portefeuille.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

voco s’installe à Nantes, Rome, Lisbonne et Valladolid - Depositphotos @4kclips
voco s’installe à Nantes, Rome, Lisbonne et Valladolid - Depositphotos @4kclips
Aer Lingus
IHG Hotels & Resorts poursuit l’expansion de sa marque voco, son enseigne premium la plus dynamique, avec neuf nouvelles ouvertures et signatures en Europe du Sud.

Cette accélération concerne la France, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Turquie, et représente plus de 1 000 nouvelles chambres intégrées au portefeuille du groupe.

Lancée en 2018, voco vient de franchir le cap symbolique des 100 établissements ouverts dans le monde. En Europe, le réseau s’appuie déjà sur 35 hôtels opérationnels et 22 en cours de développement, auxquels s’ajoutent les neuf projets annoncés ce 2 octobre.

"Nous sommes ravis de voir voco poursuivre son impressionnante croissance avec neuf nouvelles signatures et ouvertures dans certaines des destinations les plus dynamiques d’Europe du Sud", explique Eric Viale, Managing Director Southern Europe, CIS & Georgia chez IHG Hotels & Resorts.

IHG : de Nantes à Rome, une implantation renforcée pour voco

Autres articles
En France, IHG ouvrira en décembre 2028 le voco Nantes, son cinquième établissement voco dans l’Hexagone.

Situé en centre-ville et à proximité de la gare, l’hôtel comptera 127 chambres, un restaurant et un bar, en partenariat avec Anolisa Group.

En Italie, deux projets majeurs sont prévus :
voco Parma & Congressi (2026), un hôtel de 166 chambres avec centre de bien-être, piscine extérieure et plus de 850 m² d’espaces de réunion
voco Rome Villa Borghese (2026), un établissement de 154 chambres au cœur de la capitale, à deux pas du parc de la Villa Borghese.

Le Portugal accueillera son premier voco avec voco The 7 – Lisbon (2026), un boutique-hôtel de 71 chambres en centre-ville.

En Espagne, la marque arrivera à Valladolid avec un hôtel de 80 chambres attendu en 2026.

Des ouvertures déjà effectives en Turquie et en Espagne

Certains projets ont déjà vu le jour.

En Turquie, le voco Antalya – Konyaaltı (118 chambres) vient d’ouvrir ses portes dans le quartier balnéaire de Konyaaltı, à quelques minutes de la vieille ville.

En Espagne, le voco Bilbao – City a récemment ouvert dans le quartier animé d’Irala, avec 91 chambres et suites.
D’autres établissements sont attendus d’ici la fin de l’année :
voco Madrid – Las Tablas (132 chambres), qui deviendra le deuxième voco de la capitale espagnole
voco Nola – Naples Vulcano Buono (143 chambres), intégré au centre commercial dessiné par l’architecte Renzo Piano, à proximité de Naples et de Pompéi.

A lire aussi : Un nouveau Holiday Inn Resort ouvre en Turquie


Lu 221 fois

Tags : ihg, ihg hotels & resort, voco
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 30 Septembre 2025 - 16:46 Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Mardi 30 Septembre 2025 - 09:05 nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

Mondial Tourisme
Dernière heure

Convention : les EDV Grand Est veulent "réenchanter l'expérience client"

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay

Nicolas De Gols nommé directeur général du Shangri-La Paris

Christopher Hecht nommé CEO de Goelett

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Sète (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Convention : les EDV Grand Est veulent "réenchanter l'expérience client"

Convention : les EDV Grand Est veulent "réenchanter l'expérience client"
Partez en France

Partez en France

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
Transport

Transport

Le groupe Philibert est vendu après avoir fêté ses 100 ans !

Le groupe Philibert est vendu après avoir fêté ses 100 ans !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Exploris placée en redressement judiciaire

Exploris placée en redressement judiciaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias