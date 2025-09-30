IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

En France, IHG ouvrira en décembre 2028 le voco Nantes, son cinquième établissement voco dans l’Hexagone.



Situé en centre-ville et à proximité de la gare, l’hôtel comptera 127 chambres, un restaurant et un bar, en partenariat avec Anolisa Group.



En Italie, deux projets majeurs sont prévus :

voco Parma & Congressi (2026), un hôtel de 166 chambres avec centre de bien-être, piscine extérieure et plus de 850 m² d’espaces de réunion

voco Rome Villa Borghese (2026), un établissement de 154 chambres au cœur de la capitale, à deux pas du parc de la Villa Borghese.



Le Portugal accueillera son premier voco avec voco The 7 – Lisbon (2026), un boutique-hôtel de 71 chambres en centre-ville.



En Espagne, la marque arrivera à Valladolid avec un hôtel de 80 chambres attendu en 2026.