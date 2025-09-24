Allemagne : le Schloss Reinhartshausen, nouvel hôtel Vignette Collection

De gauche à droite : Bardo-Maria Feuring (propriétaire de Feuring Hotel Consulting), Dana Qadir (propriétaire de Schloss Reinhartshausen), Stefanie Rummel (IHG), Hevar Berzenji (propriétaire de Hotel Schloss Reinhartshausen Operating Company), Miguel Martins (IHG) et Mario Maxeiner (IHG) - Photo : IHG
IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un troisième Vignette Collection en Allemagne, avec l’Hôtel Schloss Reinhartshausen.
Situé à Eltville-Erbach, un village pittoresque de la région viticole du "Rheingau", au bord du Rhin, cet établissement de 53 chambres et suites se trouve à proximité de Wiesbaden et de Mayence et à seulement 35 km de l'aéroport international de Francfort.
Eltville accueille également le festival de musique du Rheingau, avec plus de 100 000 visiteurs par an.
L'hôtel compte trois restaurants et bars, neuf salles de réunion (totalisant 380 m²) et un espace bien-être, avec un potentiel d'agrandissement.
Il rejoindra le Bristol Berlin et l’Alte Post in Reit im Winkl dans le portefeuille luxe du groupe hôtelier sur le marché allemand.
"Nous sommes particulièrement heureux que l'établissement, ainsi que son hôtel jumeau, le Bristol Berlin, Vignette Collection, s'engagent dans un avenir prometteur au sein de la Vignette Collection d'IHG", a déclaré, dans un communiqué, Bardo-Maria Feuring, de Feuring Hotel Consulting GmbH à Mayence.
L'Hôtel Schloss Reinhartshausen, pour découvrir les vignobles du Rheingau
"Ensemble, nous poursuivrons avec succès l'histoire de cette propriété historique. L'Hôtel Schloss Reinhartshausen, Collection Vignette, deviendra un lieu où plaisir et hospitalité fusionneront en parfaite harmonie, a ajouté pour sa part, Hevar Berzenji, propriétaire de la société d'exploitation de l'Hôtel Schloss Reinhartshausen.
Son nouveau design s'inspire de la personnalité de la plus célèbre résidente du château, la princesse Marianne d'Oranien-Nassau.
Niché au cœur des vignobles pittoresques du Rheingau et situé directement sur le Rhin, l'hôtel est le point de départ idéal pour découvrir cette région remarquable. Avec IHG, nous exploiterons pleinement le potentiel de notre établissement et offrirons à nos clients des expériences uniques et authentiques du plus haut niveau".
Cette annonce s’inscrit dans la dynamique de développement d'IHG en Europe, qui a annoncé la signature du Crowne Plaza Paris - Marne la Vallée la semaine dernière. Aujourd'hui, 26 hôtels Vignette Collection sont ouverts dans 17 pays et 41 autres sont en projet.
L'Hôtel Schloss Reinhartshausen, Vignette Collection, rejoindra également un portefeuille d'établissements IHG en Allemagne, avec 171 hôtels ouverts et 65 supplémentaires en développement (chiffres au 30 juin 2025), répartis sur dix marques (InterContinental, Kimpton, Hotel Indigo, Voco Hotels, Ruby Hotels, Crowne Plaza, Garner Hotels, Holiday Inn Express, Holiday Inn et Candlewood Suites).
