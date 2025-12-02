InterContinental revient à Prague en 2029

Le nouvel InterContinental Prague ouvrira dans la première moitié de l’année 2029, au cœur de la vieille ville, dans un immeuble historique situé Jeruzalemska 8. Ce bâtiment construit en 1839 appartient au portefeuille immobilier européen de Generali Real Estate, qui regroupe plusieurs actifs hôteliers 4 et 5 étoiles.
Au fil du temps, l’édifice a eu plusieurs usages, salle de danse, théâtre, puis bureaux; avant de faire l’objet d’un vaste projet de rénovation destiné à l’accueillir sous enseigne InterContinental.
L’hôtel comptera 137 chambres et se situera à proximité directe de la gare principale, avec des connexions rapides vers les principaux axes de transport de la ville. Cette localisation permettra un accès piéton aux sites majeurs de Prague, dont le pont Charles, la place de la Vieille-Ville et l’horloge astronomique. Le projet prévoit également un jardin privé accessible aux clients et aux habitants.
InterContinental : une offre complète mêlant loisirs, affaires et services signature
Le futur InterContinental Prague proposera un ensemble complet de prestations haut de gamme.
L’établissement disposera d’un spa, d’une zone bien-être avec piscine, d’un bar, d’un restaurant et du Club InterContinental, l’espace signature de la marque. Les salles de conférence viendront compléter les équipements destinés aux voyageurs d’affaires, avec une implantation à proximité de plusieurs sièges d’entreprises du centre-ville.
IHG développe actuellement 112 hôtels de luxe et lifestyle en Europe, avec 67 projets en préparation. Dans la région d’Europe centrale et orientale, InterContinental Prague rejoindra notamment InterContinental Sofia, InterContinental Warsaw, InterContinental Athénée Palace Bucharest et InterContinental Budapest.
