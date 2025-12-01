Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

" On ne va pas sortir de la crise en rajoutant de la crise.



La première des priorités est l’adoption d’un budget avant la fin de l’année, et le moins mauvais. Si ce n’est pas le cas, alors une loi spéciale budgétaire passera et maintiendra le même niveau de fiscalité.



Les Espagnols connaissent ça depuis deux ans, car le Premier ministre n’a pas de majorité au parlement.



J'ai du mal à voir comment, en l’état, un budget peut être voté. Il y a l’option du 49.3, mais le Premier ministre s’est engagé à ne pas y recourir. Il reste alors la loi spéciale, ce serait moins dramatique que de ne pas avoir de budget, " a détaillé l’ancien premier ministre lors du 50e congrès Selectour.



Cette dernière option reste celle qui lui paraît la plus probable, même si elle ne résoudra pas vraiment les problèmes du pays… et encore moins l’angoisse des chefs d’entreprise.



La réalisation la moins pire, mais loin de rassurer Valérie Boned quant à l'avenir du climat des affaires.



Un budget par défaut qui ferait les affaires de tous, des élus politiques aux dirigeants de l’industrie, à court terme, mais qui laisse songeur Laurent Abitbol, lassé par des politiques incapables de prendre leurs responsabilités.



" Ils se battent tous pour leurs places, c’est mauvais pour nous.



Ils doivent comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu, nous bossons. Il est tellement possible de faire bien… peut-être qu’un jour je serai ministre de l’Économie. Qui sait...



Pour la première fois, je pense que les patrons vont se rebiffer, nous ne pouvons pas rester comme cela. Les gens aisés quittent la France, ils sont démotivés, " conclut un président du directoire de Selectour qui affiche de plus en plus ses velléités politiques.



Après le " en même temps ", ni de gauche ni de droite d’Emmanuel Macron, est-ce que la France se prépare à vivre son moment " Elon Musk ", un entrepreneur à succès qui rêvait de tronçonner l’administration ?



L’avenir nous le dira. Il reste encore un an et demi avant le 1er tour de la présidentielle.