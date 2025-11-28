Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours mise sur sa communauté d’agents de voyage Ambassadeurs, qui contribuent à la co-construction des produits - DepositPhotos.com, olegbreslavtsev
Jet tours organise désormais sa production hivernale autour de trois familles de produits clairement identifiées.
Les Séjours Jet tours Signature constituent l’un des piliers majeurs, avec plus de 60 séjours dans des hôtels 4 à 5 étoiles et des avantages incluant au moins deux excursions offertes par séjour.
Le deuxième axe est constitué d'une cinquantaine de circuits Jet tours, avec départs garantis, hébergements de qualité et guides francophones.
Enfin, Jet tours mise sur ses Clubs dans des établissements 5 étoiles, avec accompagnement francophone, activités sport et bien-être encadrées par des professionnels, moments magiques et excursion culturelle offerte.
"La première ouverture du Club Jet tours Maritim Resort & Spa Mauritius 5* est déjà saluée par un retour client très positif, avec une mention particulière pour le Jet Lounge", précise le voyagiste dans un communiqué.
Une équipe commerciale et un réseau d’Ambassadeurs renforcés
Alors que les ventes sont en progression, le tour-opérateur a structuré son réseau commercial autour d'une équipe couvrant désormais huit secteurs prioritaires. Sont annoncés :
- Sandy Daubec : Normandie et Île-de-France (78, 92)
- Cyrille Simon : Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Île-de-France (93, 95)
- Gaspar Vernay : Paris intra-muros, Centre et Grand Est
- Peggy La Barbera : Rhône-Alpes et Auvergne
- Thelma Lagière : Sud-Ouest
- Christelle Jacq et Olivier Guitton : Grand Ouest
- Nathalie Lefèvre : Belgique.
Jet tours mise également sur sa communauté d’agents de voyage Ambassadeurs, qui contribuent à la co-construction des produits et entretiennent un dialogue continu avec les équipes du TO.
"Ouvrir ce dialogue avec nos partenaires et travailler main dans la main est au cœur de notre stratégie. Nous voulons offrir aux agences des produits fiables, clé en main et qui répondent aux vrais besoins des clients", a précisé Philippe Sangouard, directeur du développement du groupe NG Travel, dans un communiqué.
Bon à savoir : les stocks pour l’hiver restent disponibles sur le site jettourspro.com, en attendant l’ouverture prochaine des ventes été 2026.
