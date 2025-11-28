TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Jet tours renforce son équipe commerciale

Le tour-opérateur structure son offre autour de trois piliers clés


Jet tours poursuit sa relance et renforce sa dynamique commerciale avec une équipe étoffée, une offre hiver réorganisée et un positionnement centré sur trois piliers : les séjours Signature, les circuits accompagnés et les Clubs.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Jet tours mise sur sa communauté d’agents de voyage Ambassadeurs, qui contribuent à la co-construction des produits - DepositPhotos.com, olegbreslavtsev
Jet tours mise sur sa communauté d’agents de voyage Ambassadeurs, qui contribuent à la co-construction des produits - DepositPhotos.com, olegbreslavtsev
TAP Air Portugal
Jet tours organise désormais sa production hivernale autour de trois familles de produits clairement identifiées.

Les Séjours Jet tours Signature constituent l’un des piliers majeurs, avec plus de 60 séjours dans des hôtels 4 à 5 étoiles et des avantages incluant au moins deux excursions offertes par séjour.

Le deuxième axe est constitué d'une cinquantaine de circuits Jet tours, avec départs garantis, hébergements de qualité et guides francophones.

Enfin, Jet tours mise sur ses Clubs dans des établissements 5 étoiles, avec accompagnement francophone, activités sport et bien-être encadrées par des professionnels, moments magiques et excursion culturelle offerte.

"La première ouverture du Club Jet tours Maritim Resort & Spa Mauritius 5* est déjà saluée par un retour client très positif, avec une mention particulière pour le Jet Lounge", précise le voyagiste dans un communiqué.

Une équipe commerciale et un réseau d’Ambassadeurs renforcés

Autres articles
Alors que les ventes sont en progression, le tour-opérateur a structuré son réseau commercial autour d'une équipe couvrant désormais huit secteurs prioritaires. Sont annoncés :

- Sandy Daubec : Normandie et Île-de-France (78, 92)

- Cyrille Simon : Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Île-de-France (93, 95)

- Gaspar Vernay : Paris intra-muros, Centre et Grand Est

- Peggy La Barbera : Rhône-Alpes et Auvergne

- Thelma Lagière : Sud-Ouest

- Christelle Jacq et Olivier Guitton : Grand Ouest

- Nathalie Lefèvre : Belgique.

Jet tours mise également sur sa communauté d’agents de voyage Ambassadeurs, qui contribuent à la co-construction des produits et entretiennent un dialogue continu avec les équipes du TO.

"Ouvrir ce dialogue avec nos partenaires et travailler main dans la main est au cœur de notre stratégie. Nous voulons offrir aux agences des produits fiables, clé en main et qui répondent aux vrais besoins des clients", a précisé Philippe Sangouard, directeur du développement du groupe NG Travel, dans un communiqué.

Bon à savoir : les stocks pour l’hiver restent disponibles sur le site jettourspro.com, en attendant l’ouverture prochaine des ventes été 2026.

À lire aussi : Jet tours remet les clubs au goût du jour

Lu 209 fois

Tags : jet tours, philippe sangouard
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 28 Novembre 2025 - 15:44 Le Groupe Verdié Voyages célèbre ses 40 ans à Istanbul

Vendredi 28 Novembre 2025 - 12:38 Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

Dernière heure

Le Cediv Travel s’engage aux côtés d’ATR : trois jours pour repenser le tourisme de demain

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

Jet tours renforce son équipe commerciale

Le Groupe Verdié Voyages célèbre ses 40 ans à Istanbul

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux
Production

Production

Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours renforce son équipe commerciale
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027

CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias