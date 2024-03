Godeleine Vérin nous a quittés

La disparition de Godeleine Vérin suscite une vive émotion chez ses anciens collègues et tous les professionnels qui l'ont côtoyée.



A l'image de Philippe Jolivet qui a travaillé 8 ans à ses côtés chez Jet tours, puis chez Top Of Travel : "Elle m'aura appris tellement de choses, inspiré, fait confiance comme une grande manageuse et professionnelle qu'elle était. Mais on aura aussi tellement rigolé. (...) Pendant toutes ces années, elle aura été constamment présente, pro, courageuse...

Elle m'aura aussi beaucoup soutenu et je ne l'oublierai jamais".



Philippe de Saint Victor (ex-Jet tours, Club Med et Selectour) lui rend également hommage : "J'ai beaucoup de respect pour elle et pour ce qu'elle a réalisé pour Jet tours. Une très grande partie du succès de Jet tours doit lui être attribué.



Elle était très attachante, sachant à la fois être déterminée et ouverte, avoir une vraie vision et le sens du détail.



Une superbe collègue, investie, honnête, brillante dont je garde l'image d'un magnifique sourire qui illuminait tout son visage"



"De nombreuses personnes qui ont travaillé à ses côtés lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. C'était une personnalité bienveillante qui savait mener à bien les projets" nous confie à son tour Carole Ange.



TourMag et son équipe présentent à sa famille, à son fils, et à ses proches, ses plus sincères condoléances.



Les obsèques auront lieu le 16 mars 2024 à 9h30, à l'Église Saint Michel de Quesnoy-sur-Deûle et au Crématorium de Herlies.