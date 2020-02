Reprise de Thomas Cook - J.-M. Ettori :"N. Delord m'appelle un soir et me dit que nous devons tout arrêter..."

Et des questions, Jean-Marc Ettori s'en pose beaucoup, comme d'autres qui suivent le dossier, notamment autour de la reprise avortée de Thomas Cook France.



A la suite de la faillite de Thomas Cook, le patron du groupe Ettori prend son téléphone pour se positionner en tant que possible repreneur de l'ancien voyagiste. Très vite sa proposition trouve écho avec celle de Nicolas Delord, le patron de la filiale française.



Le responsable corse apporte une partie du financement, avec la participation d’un groupe d’hôteliers méditerranéens sous contrat avec Jet tours pour relancer la machine et l'ancien patron de Jet tours sa connaissance de l'entreprise.



Ce n'est pas son seul apport. Partant sur un modèle disruptif pour pérenniser l'activité, mais aussi redonner envie aux clients de repasser par les agences et le tour opérateur, l'offre portée par Jean-Marc Ettori se base sur la transparence.



" Que ce soit dans le tourisme, ou dans un autre secteur, le client réclame une certaine clarté et éthique de la part des entreprises. Nous souhaitions nous rapprocher de cette volonté. "



Ainsi, le client lors de la signature du contrat aurait su exactement où partait l'argent, celui-ci ne transitant pas dans la trésorerie de l'entreprise, mais il allait directement dans les caisses des compagnies aériennes, hôteliers et aux prestataires de services. Un peu ce que réclament tous les TO.



" Personnellement, j'étais très loin du dossier et des décideurs, je ne pouvais pas être la locomotive du projet, " se remémore-t-il. Accusant une lourde perte, le patron du voyagiste de l'Ile de beauté avait d'autres chats à fouetter pour remonter la pente et sauver son exercice.



" Je n'avais pas l'énergie et le temps pour mener cette reprise, c'est la raison pour laquelle j'ai délégué cette mission au management. "



Face à un management qui ne souhaite pas investir son propre argent dans la structure, le patron corse commence à s'inquiéter du bien-fondé de la proposition.



Depuis les interrogations ne vont cesser de s'accumuler tout au fil de la discussion.