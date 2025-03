Comment NG Travel veut faire renaître la marque Jet tours

La nouvelle brochure « Jet tours, collection 2025 » propose une maquette aérée qui fait la part belle à l’inspiration : larges photos et textes évoquant les magazines de voyage. Les aspects techniques sont accessibles via un QR Code.



En 196 pages, elle concentre des séjours dans des hôtels 4 et 5* (en moyen et long-courrier). Alors qu’une partie des produits est commercialisée par d’autres tour-opérateurs comme les hôtels RIU ou Iberostar, Philippe Sangouard met en avant « des prix plus attractifs, liés aux marges pratiquées plus faibles ».



Il faut ajouter une vingtaine de « Jet tours signature » en catalogue (une trentaine désormais avec les produits ajoutés depuis la mise sous presse).



Il s’agit d’adresses sélectionnées par Jet tours, qui bénéficient de tarifs préférentiels, d’une excursion offerte et de divers avantages (réduction pour le spa, dîner offert, etc.).