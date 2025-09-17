Jet tours remet les clubs au goût du jour

Les enfants sont choyés avec un baby-club (dès six mois) dans au moins la moitié des établissements, proposé en supplément. Il complète le kids club avec des activités déclinées en quatre tranches d’âge, et des rendez-vous familiaux pour partager des moments conviviaux.



Même attention pour les animations. Fini les spectacles réalisés par le staff. Club Jet tours fait appel à des professionnels. Ils sont complétés par des moments magiques (dîner sous les étoiles, cocktail au coucher de soleil…).



Nouveauté encore avec l’aménagement d’un Jet Lounge pour une soirée intimiste autour d’un verre ou une ambiance plus branchée, avec DJ, musiciens et chanteurs. Tandis que le Jet Music Talent met en lumière de jeunes artistes, qui deviendront peut-être les stars de demain.



Cette offre premium est complétée par des services pointus : accompagnement personnalisé à l’aéroport (en supplément), service client 7/7 basé à Paris, délivrance gratuite d’une carte e-sim…