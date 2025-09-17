TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Jet tours remet les clubs au goût du jour

Quatre premiers clubs long-courrier commercialisés cet hiver


Relancé au printemps dernier, le TO du groupe NG Travel étoffe sa production avec le lancement de « Club Jet tours » et développe son offre de séjours et circuits.


Rédigé par le Mercredi 17 Septembre 2025

L'équipe de Jet tours lors de la présentation de la production de l'hiver - Photo : T. Beaurepère
L'équipe de Jet tours lors de la présentation de la production de l'hiver - Photo : T. Beaurepère
Six mois après sa relance par le groupe NG Travel (Boomerang, Kappa Club, Coralia Club), Jet tours accélère avec le lancement d’une gamme de clubs de vacances, sous la marque Club Jet tours.

Dans la brochure automne/hiver 2025-2026 (228 pages) en cours de diffusion dans les agences de voyages, trois établissements Club Jet tours, font leur apparition : Avani+ Khao Lak Resort en Thaïlande, Maritim Resort & Spa à l’Ile Maurice et Marriott Miches Beach en République dominicaine.

Un quatrième établissement viendra compléter cette nouvelle gamme dans les prochains jours et sera accessible sur le site BtoB du TO : à savoir le Marriott Khao Lak en Thaïlande. Deux ou trois autres clubs pourraient s’ajouter à la production de l’hiver.

L’Ostria Resort & Spa (Crète) devient Club Jet tours dès l’été prochain

Au final, l’offre est moindre que celle espérée en mars dernier. Jet tours prévoyait alors de pouvoir commercialiser au moins une dizaine de clubs cet hiver.

« Nous préférons aller moins vite, pour proposer le bon produit avec les bons partenaires » précise Bryce Arnaud-Battandier, qui a pris la direction générale de NG Travel en juin dernier.

La production devrait néanmoins s’étoffer l’été prochain avec une offre moyen-courrier.

D’ores et déjà, Club Jet tours annonce l’arrivée de l’Ostria Resort & Spa en Crète, un établissement bien connu des agents de voyages. Déjà commercialisé par le TO dans le passé, il est actuellement proposé sous l’enseigne Club Eldorador.

Au moins 80 chambres par club

Si les exigences sont fortes, c’est que Club Jet tours entend se positionner sur le segment des clubs tout inclus premium, mais toujours festif. Et, sans le dire, chasser sur les terres du Club Med mais avec des prix nettement plus abordables.

Pour faire la différence sur un marché particulièrement concurrentiel, Club Jet tours met en avant des adresses 5* à l’emplacement exceptionnel, avec une offre all inclusive généreuse (au moins un restaurant à la carte inclus, boissons de qualité), et un ancrage fort dans la culture locale.

Avec un minimum de 80 chambres par établissement et un animateur pour dix chambres, « l’ambition est de créer une vraie atmosphère propre à la marque », précise Sylvain Deneu, directeur des clubs Jet tours et Eldorador.

Coachs sportifs, excursions incluses...

Parmi les éléments différenciants, Club Jet tours parie évidemment sur les activités sportives, avec une offre d’essentiels complétée, selon les clubs, par deux disciplines majeures (tennis, padel, voile et golf).

Des coachs sportifs, mais également en bien-être, accompagnent les clients et des intervenant de renom, comme le champion de handball Nikola Karabatic, viendront animer des semaines thématiques.

Deux excursions sont également incluses dans le prix pour aller à la découverte des cultures locales, en complément des ateliers culturels quotidiens proposés dans le club. Les clients peuvent y ajouter des « excursions coup de cœur » ou échappées d’une ou deux nuits dans des adresses secrètes (en supplément).

Des animations encadrées par des professionnels

Les enfants sont choyés avec un baby-club (dès six mois) dans au moins la moitié des établissements, proposé en supplément. Il complète le kids club avec des activités déclinées en quatre tranches d’âge, et des rendez-vous familiaux pour partager des moments conviviaux.

Même attention pour les animations. Fini les spectacles réalisés par le staff. Club Jet tours fait appel à des professionnels. Ils sont complétés par des moments magiques (dîner sous les étoiles, cocktail au coucher de soleil…).

Nouveauté encore avec l’aménagement d’un Jet Lounge pour une soirée intimiste autour d’un verre ou une ambiance plus branchée, avec DJ, musiciens et chanteurs. Tandis que le Jet Music Talent met en lumière de jeunes artistes, qui deviendront peut-être les stars de demain.

Cette offre premium est complétée par des services pointus : accompagnement personnalisé à l’aéroport (en supplément), service client 7/7 basé à Paris, délivrance gratuite d’une carte e-sim

Une offre de séjours et circuits étoffée

Outre les clubs, Jet tours élargit cet hiver sa sélection d’hôtels « Jet tours Signature », à savoir des hôtels bénéficiant de tarifs préférentiels, avec des avantages (réduction au spa, dîner offert…) et une excursion offerte, avec une cinquantaine d’adresses.

Les circuits sont également enrichis avec le lancement d’une gamme « A l’essentiel » (jusqu’à 45 personnes), en complément des « circuits Signature » (20 personnes max, avec des expériences exclusives), toujours en départs garantis.

Une offre « au fil de l’eau », « safari », « en privé » et « en liberté » (autotours) fait également son apparition. Soit au total, environ 70 circuits.

Dix millions d’euros de ventes réalisés en 2025

Enfin, pour accompagner cette montée en puissance, Jet tours met en place une force de ventes dédiée avec trois commerciaux qui rencontreront les agences de Paris, de la région parisienne et dans un rayon de 300 kilomètres autour de la capitale.

Ils sont complétés, en région, par les commerciaux de Boomerang chargés également de faire la promotion de Jet tours. Un roadshow est annoncé en octobre-novembre et Jet tours disposera de son propre stand au salon IFTM.

Si Philippe Sangouard, directeur du développement chez NG Travel, ne communique pas d’objectifs chiffrés pour 2026, il annonce toutefois dix millions d’euros de ventes (en dates de départ) en 2025 ; « un démarrage positif » estime-t-il.

