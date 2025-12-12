VIC Transport veut dépasser les 30 agences de voyages d’ici trois ans L'interview d'Ilkan Cengiz, Président de VIC Transport

VIC Transport, qui s'est positionné comme le leader du transport privé occasionnel en Ile-de-France, souhaite se développer en province. Pour ce faire, l'entreprise dirigée par Ilkan Cengiz mise sur la croissance externe. Après avoir racheté Voyages Fournier en 2023, et Jacqueson en 2025, VIC Transport cible des entreprises qui combinent l'activité d'autocariste et d'agences de voyages. Plusieurs pistes sont déjà à l'étude. Interview.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 16 Décembre 2025

TourMaG - Les professionnels du tourisme vous connaissent peu. Quel est votre parcours et comment vous êtes vous lancé dans le secteur du transport et du voyage ?



Ilkan Cengiz : Je ne suis pas du tout du métier. Je suis diplômé en banque et finance à la Sorbonne. J'ai travaillé à la Banque Populaire en tant que directeur d'agence pendant trois ans.



Puis, j’ai créé avec mon père, VIC Transport, une entreprise de transport de personnes en 2008. Mon parcours professionnel se structure en résumé en deux grandes phases : une première dans le secteur bancaire, puis une seconde dans le transport.



TourMaG - Comment a débuté l’aventure VIC Transport ?



Ilkan Cengiz : En 2008, nous avons commencé le transport de personnes pour le compte de tours opérateurs. Il s’agissait principalement de mises à disposition de véhicules pour des visites à Paris, essentiellement pour des voyagistes étrangers. Nous travaillions avec de grands tours opérateurs, mais aussi avec des agences de voyages basées à Paris, qui faisaient régulièrement appel à nos services.



À la sortie de la faculté, je disposais d’un très bon niveau en anglais et en allemand. Les chauffeurs que j’employais étaient des amis, issus du même parcours universitaire, qui cherchaient également un emploi pendant leurs études. Comme vous le savez, la vie étudiante n’est pas toujours simple, et cela leur permettait d’arrondir leurs fins de mois.



Nous avons réussi à nous imposer assez rapidement sur ce marché grâce à la qualité et à la flexibilité de notre offre. Au départ, nos moyens étaient limités : nous avons commencé avec très peu de véhicules, un seul au début, un véhicule d’occasion, que nous avons exploité rapidement.



Les agences et les tours opérateurs nous ont accordé leur confiance, ce qui nous a permis de constituer progressivement une flotte de véhicules légers.

Le groupe dispose aujourd'hui de plus de 700 cartes grises TourMaG - La flotte s’est étoffée et vous avez franchi une nouvelle étape avec l’arrivée de véhicules de plus grande capacité. Comment s’est passée cette évolution ?



Ilkan Cengiz : Ces mêmes clients nous ont encouragés et demandé d’évoluer vers des véhicules de plus grande capacité, allant du 20 places au 30 places, puis à l’autocar.



C’est ce que nous avons fait à partir de 2015. Même si ce n’était pas notre métier d’origine, nous avons franchi le pas et nous sommes devenus autocaristes.



Là aussi, nous avons réussi assez rapidement, car la qualité de service que nous proposions sur les véhicules légers a pu être appliquée aux véhicules de grande capacité : des chauffeurs professionnels, polis, ponctuels, connaissant bien la clientèle et les itinéraires.



TourMaG - L’entreprise est alors en pleine ascension ?



Ilkan Cengiz : L’activité autocars fonctionnait bien, tout allait bien… puis il y a eu les attentats du Bataclan.



À cette époque, 95 % de notre chiffre d’affaires provenait de la clientèle japonaise et américaine, et tout a été annulé.



Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés avec 0 % d’activité. Cette période a été particulièrement difficile, d’autant plus que nous étions en pleine phase d’investissement. Cette situation nous a poussés à nous tourner vers d’autres marchés : des marchés locaux, des visites de la France avec des touristes français, ainsi que des séjours linguistiques et scolaires. Nous avons essayé d’adapter nos services au marché, ce qui a été très compliqué.



Nous avons finalement réussi à passer cette phase. Ensuite, l’activité est repartie : les clients américains sont revenus, puis les Japonais également. Nous avons repris une dynamique de croissance et recommencé à avancer.



TourMaG - Aujourd’hui, quelle est la taille de votre flotte ?



Ilkan Cengiz : Aujourd’hui, le groupe dispose de plus de 700 cartes grises. Au sein de cette flotte, puisque nous sommes généralistes, on retrouve l’ensemble des typologies de véhicules : des configurations grand tourisme, VIP, du transport urbain et interurbain, couvrant ainsi toute la gamme.



Notre principale force réside toutefois dans le fait que nous disposons de la plus importante flotte de grandes capacités en France. Cela constitue une force de frappe considérable, qui nous permet d’intervenir quasiment en autonomie complète. Nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble des opérations sans recourir à la sous-traitance.



Par ailleurs, notre flotte est très récente. Tous les véhicules sont en norme Euro 6 et leur âge moyen est aujourd’hui d’environ 18 mois, ce qui est particulièrement récent pour le secteur.

Plusieurs rachats depuis la pandémie TourMaG - Vous avez noué de nombreux partenariats notamment dans l’univers du sport ?



Ilkan Cengiz : Nous sommes partenaires du Paris FC, du Stade Français, du Paris Basket, ainsi que du Stade de Reims. Il s’agit même de partenariats inédits, voire tripartites, dans la mesure où c’est la première fois que la capitale bénéficie d’un partenaire mobilité autocariste couvrant simultanément le football avec le Paris FC, le rugby avec le Stade Français et le basket avec le Paris Basket.



Cette organisation illustre l’existence d’un pôle sport dédié, capable de prendre en charge le transport de sportifs de haut niveau, mais également d’associations et de publics plus jeunes. C’est une véritable force que de pouvoir se positionner comme un acteur de référence sur ce segment, au cœur de la capitale française.



TourMaG - Si les attentats du Bataclan ont été une période compliquée, une autre période vous a mis à l'arrêt, c’est celle de la pandémie de covid-19...



Ilkan Cengiz : En effet. 2020 est une année référence en commandes. Nous étions à 150% de notre carnet de commandes. En mars 2020, vous connaissez la suite…



Nous sommes restés fermés pendant 9 mois. Avec le recul, cette période a été l’une des plus belles de notre vie. Nous étions en famille, sans stress, et sans activité professionnelle.



Mais le quotidien était difficile, car nous manquions totalement de visibilité et ne savions pas comment l’activité allait redémarrer.



Nous avons fait le choix d’investir et d’acheter beaucoup de matériel, pour permettre à l’entreprise de repartir plus fort avec la pandémie… sans savoir exactement quand nous pourrions effectivement repartir… C’était un pari.



Résultat : à la sortie du Covid-19, nous étions l'entreprise parisienne la mieux préparée à la reprise, tant sur le plan humain que matériel.



TourMaG - Le covid-19 a fait évoluer les effectifs des entreprises : certaines ont licencié, d’autres ont connu des départs… Quelle était la situation chez VIC Transport ?



Ilkan Cengiz : Nos équipes sont très attachées à l’entreprise, certains collaborateurs sont présents depuis le départ. Ceux qui sont restés, 95% des effectifs, vivent l'histoire comme nous la vivons. VIC Transport est une entreprise familiale, nous sommes proches de nos salariés.



Nous nous reposons beaucoup sur l'humain cela fait partie de notre stratégie aussi. Après la pandémie, toute l’équipe était prête, et nous sommes repartis très très fort.



TourMaG - Depuis la crise sanitaire, vous n’avez pas cessé d’augmenter vos capacités ?



Ilkan Cengiz : Oui nous nous positionnons comme le leader du transport privé en occasionnel sur l’Ile-de-France. En sortie Covid, nous avons racheté, c’était fin 2021, les autocars Stepien, qui existe depuis 1970. La pandémie avait mis à terre cette entreprise.



En avril 2022, nous avons racheté la société Chabé Link, devenue VIC Link, spécialisée dans les services de navettes à destination des entreprises. Nous avons ensuite créé une entreprise SLO (Services de transport Librement Organisés), plus communément appelé cars Macron.



En 2023, nous avons acquis ensuite les autocars Fournier et ses deux agences de voyages. L’entreprise a aussi connu des difficultés avec la pandémie.



Basée en Normandie, l’entreprise nous offre une continuité pour nos clientèles américaines et asiatiques notamment qui souhaitent visiter cette région.



Enfin, cette année, nous avons repris le groupe Jacqueson et ses 5 agences de voyages en Champagne-Ardenne.



VIC Transport recherche des agences à Paris et Normandie TourMaG - Vous croyez donc au modèle des agences de voyages et des autocaristes ?



Ilkan Cengiz : En province, le modèle est clair : l’activité d’autocar repose sur le voyage, avec des circuits et des heures de route bien identifiés. C’est d’ailleurs un modèle sur lequel nous nous appuyons fortement aujourd’hui, et sur lequel nous souhaitons continuer à investir et à développer des projets.



Pour nous, le voyage en autocar a encore de très belles années devant lui. Nous y croyons fortement, tout comme aux agences de voyages.



Je précise cela parce que je ne suis pas issu du monde du voyage à l’origine, ce n’est pas un métier que je maîtrisais. Mais depuis que nous exploitons des agences de voyages, je m’y intéresse de plus en plus. Le tissu de clientèle en province est d’ailleurs très différent de celui de Paris, et nous envisageons également de franchir ce pas à Paris.



Aujourd’hui, les clients recherchent avant tout du conseil. Ce conseil peut bien sûr passer par Internet et les nouvelles technologies, mais rien ne remplace une relation humaine directe : quelqu’un qui explique, qui accompagne, qui donne un numéro de téléphone et assure un support en cas de difficulté. C’est un point auquel nous croyons énormément.



S’agissant des autocars Fournier, qui existent depuis 1915, on observe une clientèle fidèle, souvent sur trois ou quatre générations, composée de voyageurs ayant toujours eu recours à l’autocar pour leurs séjours.



Il en va de même pour les autocars Jacqueson. J’ai rencontré des clients qui en étaient à leur 46e ou 47e voyage avec les autocars et Voyages Jacqueson. Cela démontre l’existence d’un véritable savoir-faire, d’un haut niveau de confiance de la clientèle et surtout d’une base de clients fidèles très importante. Un client satisfait dans le voyage en autocar en amène souvent dix autres.



Le voyageur en autocar constitue une communauté très forte. Et c’est précisément pour cette raison que nous croyons pleinement à l’avenir des agences de voyages.



TourMaG - Si le modèle autocars et agences est porteur en Province, vous envisagez, comme vous venez de le souligner, de le dupliquer aussi à Paris ?



Ilkan Cengiz : Oui nous avons envie de dupliquer le modèle sur Paris.



TourMaG - Vous cherchez des agences à Paris ?



Ilkan Cengiz : Nous sommes en recherche active d’agences de voyages. On sait que le marché est assez dynamique, disons, pour la cession, la transmission, et la reprise.



Les agences de voyage ont fait une belle année en 2025, et les prix ont flambé. Nous nous posons davantage la question maintenant de créer nous-mêmes nos agences. Bien sûr, j'aimerais partir sur une base qui existe déjà. Nous souhaitons trouver la meilleure issue pour notre entreprise.



Nous envisageons également la création de nouvelles agences, notamment en Normandie. Aujourd’hui, deux agences pour la Normandie, c’est insuffisant au regard de l’attractivité de la région et de son potentiel de clientèle.

VIC Transport vise des rachats d'entreprises qui combinent autocars et agences de voyages TourMaG - Après les autocars Fournier et Jacqueson, vous visez d'autres régions en France ?



Ilkan Cengiz : Aujourd'hui, nous cherchons de la croissance, qui passera par la combinaison : autocars et agences de voyage.



Nous ne souhaitons pas aller soit vers des agences de voyages seules, soit uniquement vers une activité de transporteur. L’objectif est de conserver un modèle intégré, combinant les deux. Nous disposons d’ailleurs de plusieurs pistes, d’autant que la pyramide des âges joue plutôt en notre faveur.



On constate que, dans certaines entreprises familiales, la transmission se passe très bien, avec des repreneurs compétents et motivés.



Dans d’autres cas, la relève rencontre des difficultés, ou bien il n’y a tout simplement pas de volonté de poursuivre l’activité, voire aucune succession prévue. Ces situations peuvent représenter des opportunités intéressantes pour nous, dans une logique de développement.



Nous échangeons actuellement avec des entreprises situées dans le Jura, dans l’Est de la France et dans le Nord. Nous avons également engagé un développement à l’international, avec l’ouverture d’une entreprise d’autocars à Zurich, en Suisse.



À terme, nous souhaitons aussi développer l’activité voyage en Suisse, mais la priorité reste d’abord de consolider l’implantation sur le transport.



TourMaG - Vous avez recruté Sébastien Guillaud directeur général de Voyages Fournier en Normandie et de Jacqueson Tourisme et Autocars en Champagne-Ardenne pour piloter ce développement à vos côtés. Quel est l'objectif ?



Ilkan Cengiz : Nous formons un duo, dont l’objectif est de faire monter en puissance et faire décoller, de manière très dynamique, l’ensemble de ce secteur, avec un véritable esprit d’innovation.



Tout à l’heure, nous évoquions les générations et la pyramide des âges. Lorsque nous sommes arrivés dans le monde de l’autocar, nous l’avons fait avec une approche de type start-up, en apportant de nouvelles pratiques à un secteur qui n’était pas vieillissant, mais qui disposait de ses propres codes, de ses habitudes et de ses acquis.



La stratégie que nous souhaitons déployer pour les années à venir, et que nous avons commencé à mettre en œuvre dès cet été avec les équipes, consiste à introduire de nouvelles façons de faire, de penser et de fonctionner.



C’est véritablement l’ADN du groupe VIC. Cette dynamique a déjà été insufflée auprès des équipes en Champagne-Ardenne chez Jacqueson et en Normandie chez Voyages Fournier.



Nous savons que le voyagiste est un apporteur de chiffres d'affaires. Plus vous êtes performant sur les agences de voyage, mieux votre pôle de transport se porte.



Je fais partie de ceux qui pensent que, même si Internet et les commandes en ligne sont des outils facilitateurs et ne disparaîtront pas, on reviendra progressivement vers des modèles plus traditionnels. Des modèles dans lesquels les clients auront besoin de se déplacer, de rencontrer des personnes, d’échanger et de discuter, non pas avec une machine, mais avec des interlocuteurs humains.



C’est un point très important pour moi, et c’est précisément ce qui justifie, selon moi, la place essentielle des agents de voyages. Nous affichons un taux de reconversion des commandes exceptionnel, quasiment de 100 %. J’ai vu des clients embrasser les chauffeurs, les prendre dans leurs bras. Ce type de relation ne peut pas être créé à travers des commandes sur Internet ou des modèles low cost.



D’ailleurs, le low cost n’est pas un modèle vers lequel nous souhaitons aller. Toute prestation a un prix, et lorsque l’on souhaite un certain niveau de service, il faut en accepter le coût.

"Nous voulons d’ici 3 ans dépasser le cap des 30 agences de voyages" TourMaG - Avez-vous un objectif précis concernant ce développement ?



Ilkan Cengiz : Nous voulons d’ici 3 ans dépasser le cap des 30 agences de voyage pour avoir un réseau à termes de 50 agences minimum. Mais tout dépend bien sûr des opportunités.



Nous croyons fortement aux modèles combinés associant l’autocar et les agences de voyages.



Si la stratégie et la volonté sont clairement définies, il y aura nécessairement une part d’opportunisme dans les dossiers que nous étudierons.



Nous savons que le modèle économique des agences de voyages repose souvent sur un équilibre fragile, parfois sur un véritable fil de crête. Il est donc indispensable de les acquérir dans de bonnes conditions afin de pérenniser le modèle.



Nous n’achèterons pas n’importe quoi et surtout, pas à n’importe quel prix. Il ne faut pas oublier que nous sommes des financiers.



Nous ne réaliserons des acquisitions que si elles s’inscrivent pleinement dans notre stratégie.



Bien entendu, il ne s’agit absolument pas pour nous de racheter toutes les agences de voyages présentes sur le marché. Ce n’est ni notre objectif ni notre démarche. Nous sommes ambitieux, et nous analyserons les opportunités au cas par cas.



TourMaG - Comment dirigez-vous les entreprises que vous reprenez ? Restent-elles autonomes ?



Ilkan Cengiz : Le fait de rechercher de la croissance externe en province ne signifie en aucun cas une centralisation des opérations à Paris. Jacqueson dispose d’une direction indépendante sur place, avec le maintien de l’emploi local, et il en va de même pour Fournier.



Nous ne sommes pas dans une logique consistant à apposer notre nom sur une porte pour ensuite piloter l’ensemble depuis Paris. Ce n’est ni notre objectif ni notre méthode. Notre ambition est de renforcer le groupe à l’échelle nationale tout en conservant une présence locale forte.



C’est un modèle que nous défendons activement, car nous le considérons pertinent pour l’ensemble des parties prenantes. Nous avons d’ailleurs souvent été confrontés à des inquiétudes de la part des entreprises approchées, avec des craintes récurrentes concernant le maintien des emplois, le déplacement de la comptabilité ou de l’exploitation, ou encore la fermeture des agences.



Sur ce point, notre position est très claire : il n’est absolument pas question de procéder à ce type de regroupement. Notre objectif est au contraire de développer l’activité en nous appuyant sur la force du tissu local.



Nous avons fait le choix de conserver les noms des entités reprises : Jacqueson, Fournier, Stepien. Ce sont des noms de famille, porteurs d’une histoire et d’un savoir-faire reconnus.



Ce sont ces histoires que nous aimons aujourd’hui prolonger et auxquelles nous souhaitons pleinement prendre part.

VIC Transport en quelques chiffres : - VIC Transport : 450 autocars dont 300 Grand Tourisme, 150 navettes et voitures luxe et Grand Tourisme répartis sur 7 dépôts de 95 000m² en région parisienne ;



- Voyages Fournier : 2 agences de voyage en Normandie, 50 autocars dont 35 Grand Tourisme et 15 navettes ;



- Jacqueson Tourisme : 5 agences de voyage en Champagne Ardenne, 1 service prod et Groupes ;



- Jacqueson Autocars : 40 autocars dont 25 Grand Tourisme, 15 navettes répartis sur 2 dépôts de 25 000² à Rethel.



VIC Transport est le transporteur officiel du Paris FC, du Stade Français, et de Paris Basket. Jacsqueson Autocars est le transporteur officiel du Stade de Reims.

