Aircalin : un premier vol ultra long-courrier crédité de 25% de SAF

Ce vol marque une nouvelle étape dans notre trajectoire de décarbonation. En tant que compagnie d’un territoire français du Pacifique, le SAF est un levier concret, immédiat aux enjeux de décarbonation et nous poursuivrons nos efforts d’intégration

Le SAF (Sustainable Aviation Fuel), carburant alternatif produit à partir de déchets et résidus (huiles de cuisson usagées, graisses animales, déchets organiques, etc.), permet une réduction des émissions de CO₂ pouvant aller jusqu’à 80% sur l’ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène classique. Son usage est compatible avec tous les avions commerciaux actuels.conformément aux directives européennes.Pour le vol anniversaire du 10 décembre, le SAF injecté dans le réseau de distribution de Paris CDGprovient de la production française de TotalEnergies. Il est issu de déchets et résidus européens, tels que des huiles de cuisson usagées ou des graisses animales impropres à la consommation., et en partenariat avec Airbus, Aircalin a eu recours au mécanisme "". Celui-ci permet aux compagnies aériennes d’acheter du carburant aérien durable là où il est produit pour le réseau mondial. Elles reçoivent en échange les crédits correspondant à la réduction des émissions générées.Ce mécanisme permet à des compagnies comme Aircalin, qui n'ont pas accès au SAF sur certaines escales (Nouméa, Bangkok, Sydney entre autres), de contribuer aux objectifs de neutralité carbone de l'industrie.", a déclaré Georges Selefen, président directeur général d’Aircalin.