Aircalin : un premier vol ultra long-courrier crédité de 25% de SAF

Sur l'axe Paris-Nouméa, via Bangkok


À l’occasion du premier anniversaire du lancement de la ligne extra long-courrier Nouméa-Paris-Nouméa, le vol Aircalin au départ de Paris CDG vers Nouméa via Bangkok du 10 décembre 2025 a été crédité de 25% de carburant aérien durable (SAF). Selon la compagnie, cet apport a permis de réduire les émissions carbone (sur l’ensemble de son cycle de vie) d’environ 80 tonnes.


Jeudi 11 Décembre 2025

Les représentants d'Aircalin, de TotalEnergies et d'Airbus à Roissy-Charles de Gaulle au départ du vol, le 10 décembre 2025 - Photo : Aircalin
Les représentants d'Aircalin, de TotalEnergies et d'Airbus à Roissy-Charles de Gaulle au départ du vol, le 10 décembre 2025 - Photo : Aircalin
Aircalin s’est fixé un objectif de réduction de 25% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Dans cette trajectoire, le carburant d'aviation durable (SAF) a été identifié comme "le levier de décarbonation le plus efficace, en complément du renouvellement déjà réalisé de sa flotte long et moyen-courrier" par des A330neo et A320neo, explique la compagnie dans un communiqué.

Aussi, le 10 décembre 2025, à l’occasion du premier anniversaire du lancement de la ligne extra long-courrier Nouméa-Paris-Nouméa, le vol Aircalin au départ de Paris CDG vers Nouméa via Bangkok a été crédité de 25% de SAF.

"Cet apport a ainsi permis de réduire les émissions carbone (sur l’ensemble de son cycle de vie) d’environ 80 tonnes", indique Aircalin qui a, pour ce faire, conclu un partenariat avec TotalEnergies et Airbus.

Aircalin utilise 2% de SAF sur ses vols au départ de Paris

Le SAF (Sustainable Aviation Fuel), carburant alternatif produit à partir de déchets et résidus (huiles de cuisson usagées, graisses animales, déchets organiques, etc.), permet une réduction des émissions de CO₂ pouvant aller jusqu’à 80% sur l’ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène classique. Son usage est compatible avec tous les avions commerciaux actuels.

Aircalin utilise aujourd’hui 2% de SAF sur ses vols au départ de Paris conformément aux directives européennes.

Pour le vol anniversaire du 10 décembre, le SAF injecté dans le réseau de distribution de Paris CDG pour le tronçon Paris-Bangkok provient de la production française de TotalEnergies. Il est issu de déchets et résidus européens, tels que des huiles de cuisson usagées ou des graisses animales impropres à la consommation.

Sur le tronçon Bangkok-Nouméa, et en partenariat avec Airbus, Aircalin a eu recours au mécanisme "Book and Claim". Celui-ci permet aux compagnies aériennes d’acheter du carburant aérien durable là où il est produit pour le réseau mondial. Elles reçoivent en échange les crédits correspondant à la réduction des émissions générées.

Ce mécanisme permet à des compagnies comme Aircalin, qui n'ont pas accès au SAF sur certaines escales (Nouméa, Bangkok, Sydney entre autres), de contribuer aux objectifs de neutralité carbone de l'industrie.

"Ce vol marque une nouvelle étape dans notre trajectoire de décarbonation. En tant que compagnie d’un territoire français du Pacifique, le SAF est un levier concret, immédiat aux enjeux de décarbonation et nous poursuivrons nos efforts d’intégration", a déclaré Georges Selefen, président directeur général d’Aircalin.

Lire aussi : Air Austral et Aircalin partenaires sur la ligne Saint-Denis et Nouméa via Bangkok

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias