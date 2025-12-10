SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

Chez SamBoat, l’hiver concentre entre 25 et 30% des réservations annuelles, portée par un intérêt croissant pour les destinations au climat doux et ensoleillé.
La fin d’année ouvre ainsi la voie à des escapades nautiques longues, plus lointaines et souvent mieux anticipées.
Des croisières qui se caractérisent par des séjours plus longs avec des locations qui s’effectuent à la semaine, et sont réservées très en amont, entre 3 et 6 mois à l’avance.
Lire aussi : SamBoat lance les SamBoat Expériences
Une montée en puissance de la location de catamarans
Pour ces séjours prolongés, les locations avec skipper sont nettement plus fréquentes que lors des excursions à la journée - les dayboat qui séduisent les voyageurs en été - notamment sur les voiliers et catamarans, naturellement plus adaptés aux croisières de plusieurs jours.
SamBoat observe que près de 40% des locations hivernales incluent un skipper.
Concernant le type de bateau, le voilier demeure le choix privilégié pour des séjours d’une semaine, représentant 70% des réservations.
Ce chiffre s’explique par son rapport qualité-prix, son autonomie et l’expérience de navigation qu’il offre.
Les catamarans, bien qu’en progression, ne représentent encore que 30% des demandes.
La Guadeloupe se classe en tête des destinations préférées
Leur montée en puissance traduit toutefois une évolution des attentes avec davantage d’espace, de confort et de stabilité, répondant à une clientèle hivernale plus familiale ou premium.
En dehors des périodes scolaires, on retrouve surtout des retraités ou des couples, des groupes d’amis souvent sans enfants, qui privilégient la tranquillité et le confort.
Enfin, les données SamBoat montrent une préférence des Français pour la Guadeloupe, qui représente 40% des réservations, suivie de la Martinique avec 35%, tandis que Saint-Martin cumule 10%. Ces trois territoires concentrent donc l’essentiel de la demande en hiver.
