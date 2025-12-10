SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

Pour ces séjours prolongés, les locations avec skipper sont nettement plus fréquentes que lors des excursions à la journée - les dayboat qui séduisent les voyageurs en été - notamment sur les voiliers et catamarans, naturellement plus adaptés aux croisières de plusieurs jours.



SamBoat observe que près de 40% des locations hivernales incluent un skipper.



Concernant le type de bateau, le voilier demeure le choix privilégié pour des séjours d’une semaine, représentant 70% des réservations.



Ce chiffre s’explique par son rapport qualité-prix, son autonomie et l’expérience de navigation qu’il offre.



Les catamarans, bien qu’en progression, ne représentent encore que 30% des demandes.