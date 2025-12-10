TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

Une plateforme de locations de bateaux entre particuliers


Si l’été reste la saison phare pour naviguer, l’hiver s’impose désormais comme un véritable temps fort pour la location de bateaux chez SamBoat, qui met en relation des particuliers.


Rédigé par le Jeudi 11 Décembre 2025

Chez Samboat, la location de catamarans monte en puissance - Photo : Samboat
Chez Samboat, la location de catamarans monte en puissance - Photo : Samboat
Aerticket
Chez SamBoat, l’hiver concentre entre 25 et 30% des réservations annuelles, portée par un intérêt croissant pour les destinations au climat doux et ensoleillé.

La fin d’année ouvre ainsi la voie à des escapades nautiques longues, plus lointaines et souvent mieux anticipées.

Des croisières qui se caractérisent par des séjours plus longs avec des locations qui s’effectuent à la semaine, et sont réservées très en amont, entre 3 et 6 mois à l’avance.

Lire aussi : SamBoat lance les SamBoat Expériences

Une montée en puissance de la location de catamarans

Pour ces séjours prolongés, les locations avec skipper sont nettement plus fréquentes que lors des excursions à la journée - les dayboat qui séduisent les voyageurs en été - notamment sur les voiliers et catamarans, naturellement plus adaptés aux croisières de plusieurs jours.

SamBoat observe que près de 40% des locations hivernales incluent un skipper.

Concernant le type de bateau, le voilier demeure le choix privilégié pour des séjours d’une semaine, représentant 70% des réservations.

Ce chiffre s’explique par son rapport qualité-prix, son autonomie et l’expérience de navigation qu’il offre.

Les catamarans, bien qu’en progression, ne représentent encore que 30% des demandes.

La Guadeloupe se classe en tête des destinations préférées

Autres articles
Leur montée en puissance traduit toutefois une évolution des attentes avec davantage d’espace, de confort et de stabilité, répondant à une clientèle hivernale plus familiale ou premium.

En dehors des périodes scolaires, on retrouve surtout des retraités ou des couples, des groupes d’amis souvent sans enfants, qui privilégient la tranquillité et le confort.

Enfin, les données SamBoat montrent une préférence des Français pour la Guadeloupe, qui représente 40% des réservations, suivie de la Martinique avec 35%, tandis que Saint-Martin cumule 10%. Ces trois territoires concentrent donc l’essentiel de la demande en hiver.

Lu 110 fois

Tags : croisiere a la cabine, croisieres, samboat
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Décembre 2025 - 13:00 Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !

Mercredi 10 Décembre 2025 - 10:05 Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027

Mondial Tourisme

Brand news CruiseMaG

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo

Hurtigruten lance le mois des voyageurs solo
Les voyageurs solos ont toujours pu bénéficier du supplément cabine individuelle offert, 3 mois...
Dernière heure

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

Qantas lance un challenge de ventes avec un éductour en Australie

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias